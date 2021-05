Birmensdorf Pünktlich zum Start der Badesaison: Wasserbilder sorgen für Stimmung in der Badi Geren Bereits im vergangenen Jahr hätten im Schwimmbad Geren in Birmensdorf unter den Tafeln mit der Temperaturanzeige Bilder hängen sollen. Nun hat es die Gemeinde tatsächlich noch geschafft, zwei Bilder zu montieren. Carmen Frei 08.05.2021, 04.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Unter den Temperaturanzeigen animieren nun Schwimmsportbilder zum Spass im Wasser. Carmen Frei

Pünktlich zum Start der Badesaison in Birmensdorf hängen die langersehnten Badebilder im Schwimmbad Geren. Auf den Platten unter den Anzeigetafeln für die Wasser- und Lufttemperaturen erblicken Besucherinnen und Besucher des Freibads jetzt Wassersport-Bilder. Die Gemeinde wählte sie aus einer Reihe von Vorschlägen an lizenzfreien Bildern aus, die intern eingegangen waren. Vor gut einer Woche wurden die bedruckten Platten schliesslich unter den Temperaturanzeigen angebracht.

Die Bilderauswahl gestaltete sich schwierig

Dass die Bilder nun in der Badi aufgehängt sind, hat eine lange Vorgeschichte: Bereits im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde Birmensdorf ihre Einwohner dazu aufgerufen, Fotografien für das Freibad Geren einzusenden. Zuvor waren die Flächen unter der Anzeige der Luft- und Wassertemperatur von dem Unternehmen, das die Anzeige zur Verfügung stellte, als Werbefläche genutzt worden.

Nachdem die Gemeinde die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen beendet hatte, kaufte sie eigene Tafeln für die Anzeige der Wasser- und Lufttemperatur. Die Werbeflächen blieben bestehen. Darunter schaute es aber ziemlich leer aus. Mit Bildern von der Bevölkerung wollte die Gemeinde die Flächen unter den Temperaturanzeigen mit neuen Motiven füllen.

Dem Aufruf folgten mehrere Einsendungen. Allerdings erwies sich die Bildauswahl als kompliziert, da Sitzungen schwierig waren. Zudem hatten die Bilder nicht den Vorstellungen der Gemeinde entsprochen. «Eigentlich sollten es ja Wasser- oder Badebilder sein, die aufgehängt werden sollten», erklärte Gemeinderat Ringo Keller (SVP) im September gegenüber dieser Zeitung. Die Platten für die Fotografien standen denn auch bereits im September bereit. Neben den Sujets war aber auch die Grössse der Bilder eine Herausforderung : Die Fotografien müssen über eine entsprechend hohe Auflösung verfügen, wie Keller erklärte. So ging die Suche noch bis in den April 2021 weiter.

Die ersten Badi-Besucher könne sich auf die Bilder freuen

Nun konnten die Bilder aber rechtzeitig auf den Start der Badesaison in Birmensdorf aufgehängt werden – auch wenn es sich nicht um Bilder handelt, die von der Bevölkerung eingesandt wurden. Mit dem Start in Birmensdorf am heutigen 8. Mai sind nun vier der fünf Freibäder im Limmattal bereits geöffnet. Das Freibad «Im Moos» in Schlieren hat bereits seit dem 23. April geöffnet, die Freibäder Fondli in Dietikon und Weihermatt in Urdorf öffnen ebenfalls diesen Samstag. Wochenende. Nur im Freibad «Zwischen den Hölzern» in Oberengstringen, für das das Sportamt der Stadt Zürich zuständig ist, startet die Saison erst am 13. Mai.