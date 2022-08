Birmensdorf/Weiningen Altes Haus muss weg: Weininger Ex-Fussballprofi Selcuk Sasivari möchte ein Mehrfamilienhaus im Birmensdorfer Zentrum erstellen Der Assistenztrainer von Hakan Yakin möchte das Haus an der Zürcherstrasse 10 durch einen Neubau ersetzen. Lukas Elser Jetzt kommentieren 08.08.2022, 17.45 Uhr

Die Tage des Hauses an der Zürcherstrasse 10 in Birmensdorf sind gezählt. Lukas Elser

Die Umgestaltung des Birmensdorfer Zentrums wird konkreter. Nachdem der Gemeinderat im Mai sein neues Entwicklungskonzept vorgestellt und das Verdichtungspotenzial an der Zürcherstrasse und beim Postareal aufgezeigt hatte, wurden nun auch schon die ersten Baugespanne hochgezogen. An der Zürcherstrasse 10, direkt neben dem Gebäude der Kantonspolizei und gegenüber dem Wüeriplatz, soll ein massiver, dreigeschossiger Flachdachbau von rund neun Metern Höhe und einer maximalen Länge von knapp 22 Metern entstehen.

Für das Areal gilt der private Gestaltungsplan Dorfzentrum. Er wurde 2013 vom Gemeinderat verabschiedet, um das Dorfzentrum aufzuwerten. Er erlaubt auf der Fläche maximal drei Geschosse inklusiv Dachgeschoss. Zudem muss das Erdgeschoss einer publikumsorientierten Nutzung entsprechen. Es ist daher möglich, dass hier ein Café, ein Dorfladen, ein Restaurant oder ein anderer Dienstleister einziehen.

Weiter heisst es im Gestaltungsplan: «Die Gebäude müssen eine hohe gestalterische Qualität aufweisen, die der prominenten Zentrumslage Rechnung trägt, und sich gut in die ortsbauliche Umgebung, vor allem im Kontext des Wüeriplatzes, einordnen.» Die Gemeinde Birmensdorf hat ihr Dorfzentrum in den vergangenen Jahren mit verschiedenen Massnahmen aufgewertet.

Sechs Wohnungen für ältere Personen

Im Obergeschoss planen die Bauherren sechs eher kleinere Wohnungen. Gemäss den Bauherren wird das Haus behindertengerecht gebaut. Die Wohnungen sollen sich wegen ihrer Nähe zu Läden und Dienstleistungsangeboten primär an ältere Personen richten. Um explizite Alterswohnungen handle es sich dabei aber nicht, heisst es auf Anfrage. Konkrete Angaben zu Mietpreisen und Investitionskosten könne man aufgrund der sich ständig ändernden Preise des Baumaterials nicht machen, sagt die Bauherrschaft.

So soll das künftige Haus aussehen. Skizze: Zvg Das Grundstück steht im Zentrum von Birmensdorf an der Zürcherstrasse 10. Lukas Elser Im Untergeschoss ist derzeit ein Esoterikladen eingemietet. Lukas Elser

Der Bau soll im Vergleich zum bestehenden Giebeldachhaus etwas weiter nach hinten, von der Zürcherstrasse weg, gesetzt werden. Ähnlich wie beim 2015 von der Kantonspolizei bezogenen neu gebauten Nachbargebäude ist auch hier ein kleiner Vorplatz geplant. Er soll begrünt, mit Bänkli versehen und für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Das alte Giebeldachhaus, in dem aktuell ein Esoterikladen eingemietet ist, muss für den Neubau zusammen mit dem Gebäude dahinter abgerissen werden. Baustart für den Ersatzneubau ist frühestens Ende 2023. Die Pläne für das Bauprojekt lagen bis vor kurzem öffentlich auf. Da das Projekt nun bereits zum zweiten Mal ausgeschrieben wurde und es schon beim ersten Mal kein Widerstand erfahren habe, rechnet die Bauherrschaft auch jetzt nicht mit Rekursen.

FC-Schaffhausen-Trainer Hakan Yakin mit Assistenztrainer Selcuk Sasivari beim Challenge-League-Spiel FC Lausanne-Sport gegen den FC Schaffhausen vom 22. Juli 2022 in Lausanne. Pascal Muller

Hinter dem Mehrfamilienhausprojekt steht ein bekannter Limmattaler – der 32-jährige Assistenztrainer des FC Schaffhausen und ehemalige Spieler des FC Schlieren, Selcuk Sasivari, dessen Stammverein der FC Dietikon ist. Der Weininger Sasivari und sein Bergdietiker Geschäftspartner Christian Vogt spielten zusammen als Junioren beim FC Dietikon. Für mehrere Jahre hätten sie sich aus den Augen verloren, erzählt Sasivari. Doch als er vor einiger Zeit ein Bauprojekt in der Fahrweid geplant hatte, traf Sasivari seinen Fussballkollegen und mittlerweile ausgebildeten Architekten wieder. Die beiden merkten, dass sie sich beruflich gut ergänzten, und gründeten so ihre eigene Firma Socium AG in Weiningen, die jetzt auch hinter dem aktuellen Projekt in Birmensdorf steht.

Als Projektverfasserin ist in der Bauausschreibung die Dietliker Huusmax AG angegeben. Diese ist derzeit in Liquidation. Sasivari versichert aber, dass das keinen Einfluss auf das Projekt habe. Das Unternehmen sei lediglich für die Baueingabe verantwortlich gewesen.

Sasivari bekommt die Liegenschaft, weil er aus der Region ist

Die Liegenschaft sei vor einigen Jahren ausgeschrieben gewesen, sagt Sasivari. Weil er in der Region lebt und tätig ist, habe er schliesslich den Zuschlag für den Kauf des Hauses erhalten. Ursprünglich hätten er und Vogt das Haus aufteilen und selbst dort einziehen wollen. Doch dann habe sich herausgestellt, dass eine Grundsanierung zu aufwendig wäre. Und so habe man in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde das jetzige Projekt entworfen.

In den künftigen Neubau wird Sasivari aber nicht einziehen:

«Aus Weiningen will ich nicht mehr weg.»

Das Immobiliengeschäft soll für ihn weiterhin nur sein zweites Standbein sein:

«Meine Haupttätigkeit soll der Fussball bleiben.»

Sasivari war Assistent des aktuellen Nationaltrainers Murat Yakin und ist jetzt beim FC Schaffhausen Assistenztrainer von dessen Bruder Hakan Yakin. Seit Anfang Jahr wirkt Sasivari auch bei der Schweizer A-Nationalmannschaft mit und wird in den nächsten Nations-League-Spielen gegen Spanien und die Tschechische Republik sowie an der WM in Katar den technischen Staff als Spielanalyst ergänzen.

