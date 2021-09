Birmensdorf/La Palma Auswanderer von Birmensdorf helfen nach dem Vulkanausbruch auf La Palma den Ziegen und Schafen auf der Insel Herbert und Vevi Eppelsheimer haben vor gut 30 Jahren Birmensdorf hinter sich gelassen und sind nach La Palma ausgewandert. Nach dem Vulkanausbruch auf der Insel kümmern sie sich um das Wohl von einigen Tieren und haben drei Schafe und eine Ziege bei sich aufgenommen. Carmen Frei 24.09.2021, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Herbert und Vevi Eppelsheimer haben die Auswirkungen des Vulkanausbruchs von ihrem Zuhause aus beobachten können. Das Bild stammt vom Montag nach dem Ausbruch. zvg / Herbert Eppelsheimer Herbert und Vevi Eppelsheimer wurden wegen einiger verwahrlosten Tiere zu Hilfe gerufen. Die Schafe und Ziegen waren wohl bereits längere Zeit nicht richtig gepflegt worden. zvg / Mario Eppelsheimer Gerade an die Tiere würden viele in solchen Situationen nicht denken und sie darum zurücklassen, schreibt Herbert Eppelsheimer. zvg / Mario Eppelsheimer Bei Vevi und Herbert Eppelsheimer sind die Ziegen und Schafe nun gut aufgehoben. So habe der Vulkanausbruch wenigstens für die Tiere etwas Gutes, meinen sie. zvg / Mario Eppelsheimer Das Auswanderer-Ehepaar hat das Schaf herausgeputzt: Die Klauen sind gestutzt, das Fell geschoren. zvg / Mario Eppelsheimer Inzwischen hat sich der Wind gedreht. Die Rauchwolke verteilt nun die Asche auch auf der Ostseite, bedroht den Flughafen im Osten und die Solaranlage im Westen der Insel. zvg / Vevi Eppelsheimer Am Donnerstag liess sich schon mit der Asche malen. zvg / Herbert Eppelsheimer

Auf der Kanareninsel La Palma ist auf der Südwestseite ein Vulkan der Vulkankette Cumbre Vieja ausgebrochen. Seit dem Ausbruch am vergangenen Sonntagnachmittag strömt aus den inzwischen zehn Schloten Lava. Sie bewegt sich mit einer Höhe von bis zu 15 Metern in Richtung Küste.

Auch die Auswanderer Herbert und Vevi Eppelsheimer, die vor gut 30 Jahren von Birmensdorf nach La Palma gezogen sind, haben die Katastrophe mitverfolgt. Sie wohnen auf der Ostseite der Insel, in San Isidro in der Gemeinde Breña Alta. «Wir sahen von unserem Haus aus ‹nur› die hohe Rauch- und Schuttsäule in den Himmel aufsteigen», schreiben Herbert und Vevi Eppelsheimer in einem E-Mail an diese Zeitung. Die stete Verschlechterung der Lage auf der Insel bewegt sie zutiefst. Das Ehepaar schreibt:

«Die grosse Hilflosigkeit betrübt einen sehr, der Lavastrom ist unaufhaltbar und begräbt alles unter sich.»

Sie haben sich inzwischen als Tierretter auch selbst in die Nähe der betroffenen Gebiete gewagt. Herbert Eppelsheimer verteilte am vergangenen Montag in der Gemeinde El Paso Futter für die evakuierten Tiere. «Denn an diese denkt man fast zuletzt», schreibt er. Dabei handle es sich vor allem um Katzen und Hunde, aber auch immer mehr um Kleinvieh wie Ziegen und Schafe.

Sie mussten herrenlose Schafe und Ziegen retten

Herbert Eppelsheimer hat den Vulkan mittlerweile ein paarmal aus der Nähe fotografiert «Aus dieser Perspektive sieht der Vulkan dann sehr eindrücklich aus», schreibt er. Die Schlangen mit neugierigen Leuten haben ihn dabei aber ein wenig genervt. «Während der Nacht hatte es sehr lange Kolonnen auf den Strassen.»

Eppelsheimer wurde auch bereits gerufen, um drei herrenlose Schafe und ein Lamm in einer Auffangstation abzuholen. «Als alter Schaf- und Ziegenhalter brach bei mir eine sehr starke Wut aus, als ich diese Schafe sah», erklärt Eppelsheimer. Die Wut habe sich gegen den Besitzer gerichtet. «Für mich ein totaler Tierquäler», meint Eppelsheimer.

Die Felle hingen dreckig an den Schafen herunter, die Klauen bogen sich nach oben. «Den Tieren wurden während Jahren die Klauen und die Wolle nicht geschnitten», sagt Herbert Eppelsheimer. Er und seine Frau haben die Schafe nun adoptiert. Sie haben sie geschoren und ihnen die Klauen gestutzt. So habe der Vulkanausbruch wenigstens für die Tiere noch etwas Gutes, meint Herbert Eppelsheimer.

Die Solaranlage im Westen und der Flughafen im Osten sind bedroht

Auf der Insel ist sonst aber nach wie vor keine Besserung in Sicht. Laut Herbert und Vevi Eppelsheimer hat am Donnerstagmorgen zudem der Wind gedreht. «Alles ist leicht mit Asche bedeckt», schreiben sie. Nun können die Tiere nicht mehr grasen und müssen mit Heu gefüttert werden. «Es wird auch auf den Strassen gefährlich, da man leicht ins Rutschen kommt», schreiben sie weiter. Die Asche ziehe zudem langsam Richtung Flughafen im Osten und zu den Solaranlagen der Insel im Westen.

In den betroffenen Gebieten wurden bereits 6000 Personen evakuiert, an die 350 Häuser wurden durch die voranschreitende Lava beschädigt, über 166 Hektaren Land wurden von ihr bedeckt. Herbert und Vevi Eppelsheimer berichten, dass der Lavastrom inzwischen den Weiler Todoque in der Gemeinde El Paso erreicht hat. «Die Leute sind auf der Flucht und nehmen noch mit, was sie laden oder tragen können», schreiben Herbert und Vevi Eppelsheimer. «So kommen eben meistens die Tiere zu kurz und werden zurückgelassen. Denn die Leute wollen ihre Häuser so spät wie möglich verlassen. Sie haben immer noch die Hoffnung, dass der Lavastrom am Haus vorbeizieht.»