Reformierte Kirche Birmensdorf-Aesch sagt ja zu neuer Stelle

Birmensdorf/Aesch Kirchgemeinde genehmigt neue Stelle für die junge Kirche und Jahresrechnung Die reformierten Kirchgemeinde Birmensdorf-Aesch genehmigte die Jahresrechnung, eine neue Stelle und den Jahresbericht. Für die Stelle wurde bereits Thomas Luginbühl verpflichtet, der auch in Urdorf tätig ist. Carmen Frei 11.06.2021, 14.52 Uhr

Die Kirchgemeindeversammlung fand in der reformierten Kirche statt.

Sandra Ardizzone (Februar 2018)

Die reformierte Kirchgemeinde Birmensdorf-Aesch hat an ihrer Kirchgemeindeversammlung die Jahresrechnung sowie eine neue 10-Prozent-Stelle gutgeheissen. Die 29 Stimmberechtigten nahmen am vergangenen Sonntag in der reformierten Kirche Birmensdorf alle Anträge der Kirchenpflege ohne Gegenstimme an.