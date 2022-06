Birmensorfer Gemeinderat beantwortet Anfragen zu Tempo 30

Birmensdorf/Aesch Drei Anfragen vom Komitee Tempo 30: Gemeinderat äussert sich zu Masterplan Brüelmatt, Kantonsstrasse und Bushaltestelle am Bahnhof An der Birmensdorfer Gemeindeversammlung und der Sekundarschulgemeindeversammlung Birmensdorf-Aesch wurden die Jahresrechnungen 2021 und zwei neue Entschädigungsverordnungen genehmigt. Im Anschluss stellten sich die Behörden mehreren Fragen vom Komitee Tempo 30. Sophie Deck Jetzt kommentieren 15.06.2022, 19.29 Uhr

Das Komitee Tempo 30 wünscht sich in Zusammenhang mit dem Masterplan Brüelmatt im Brüelmattquartier mehr Massnahmen zur Verkehrsberuhigung. Sandro Zimmerli

Zuerst ging es nur um Zahlen: Die politische Gemeinde Birmensdorf und die Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch fanden sich am Mittwochabend im Saal des Gemeindezentrums Brüelmatt ein, um dort nacheinander ihre Gemeindeversammlungen abzuhalten.

Bei der Sekundarschulgemeindeversammlung Birmensdorf-Aesch, die als erstes stattfand, ging es um die Jahresrechnung 2021 und um die neue Entschädigungsverordnung, welche regelt, wie viel Geld die Sekundarschulpflege erhält. Bei der darauffolgenden Gemeindeversammlung Birmensdorf ging es um die Jahresrechnung 2021 der politischen Gemeinde Birmensdorf, die Jahresrechnung 2021 der Primarschulgemeinde Birmensdorf und um die neue Verordnung, die unter anderem die Entschädigung des Gemeinderats regelt.

Die drei Jahresrechnungen sowie die beiden Entschädigungsverordnungen wurden von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern ohne Diskussion genehmigt.

Die Sekundarschulpflege kostet neu 30'000 Franken mehr pro Jahr An der Sekundarschulgemeindeversammlung Birmensdorf-Aesch waren 75 Stimmberechtigte anwesend. Die Jahresrechnung 2021 der Sekundarschulgemeinde schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 1,39 Millionen Franken. Die Rechnung wurde von der Versammlung einstimmig genehmigt. Dank der neuen Entschädigungsverordnung der Sekundarschulgemeinde erhält die Sekundarschulpflege pro Jahr insgesamt 30'000 Franken mehr als zuvor. Die Verordnung wurde von der Versammlung mit einer Gegenstimme genehmigt. An der Gemeindeversammlung Birmensdorf waren 73 Stimmberechtigte anwesend. Die Jahresrechnung 2021 der politischen Gemeinde Birmensdorf schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 245'000 Franken. Die Jahresrechnung 2021 der Primarschulgemeinde Birmensdorf schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 635’000 Franken. Beide Jahresrechnungen wurden von der Versammlung einstimmig genehmigt. Mit der neuen Entschädigungsverordnung für Behörden und Funktionäre sollen Gemeinderat, Schulpflege, Sozialbehörde und Rechnungsprüfungskommission, die Gemeindekasse insgesamt 41'000 Franken weniger pro Jahr kosten. Die Verordnung wurde von der Versammlung mit zwei Gegenstimmen genehmigt.

Anfrage zum Masterplan Brüelmatt

Doch das Komitee Tempo 30 sorgte dafür, dass noch drei weitere Themen besprochen wurden. Gleich drei Anfragen stellten sie an den Gemeinderat, eine davon richtete sich zudem auch an die Sekundarschulpflege.

Die erste Anfrage bezog sich auf die Masterplanung des Brüelmattquartiers. Diese provisorische Planung beinhaltet einen Verbindungsweg für Fussgänger und Velofahrer zwischen dem Sekundarschulhaus und dem Primarschulhaus, welcher über die Stallikonerstrasse führt. Deshalb hält das Komitee auf der Stallikonerstrasse Tempo 30 nicht mehr für ausreichend sicher und fragte den Gemeinderat und die Sekundarschulpflege, welche zusätzlichen Massnahmen sie dort zur Verkehrsberuhigung treffen würden.

Der Gemeinderat antwortete, Tempo 30 sei schon eine Sicherheitsmassnahme. Zu allfälligen zusätzlichen Verkehrsberuhigungsmassnahmen wollte sich der Gemeinderat nicht äussern.

Anfrage zu Tempo 30 auf der Kantonsstrasse

In der zweiten Anfrage des Komitees ging es um Tempo 30 auf der Kantonsstrasse im Zentrum Birmensdorf. Das Komitee fragte – kurz zusammengefasst –, ob der Gemeinderat bereit ist, beim Kanton zu beantragen, dass auf dem Abschnitt von der Güpf-Kreuzung bis zur Aescherkreuzung Tempo 30 eingeführt wird.

Der Gemeinderat sagte, dass zu Tempo 30 in diesem Bereich bereits Abklärungen mit dem Kanton laufen und es daher zeitnah möglich sei, dort Tempo 30 zu beantragen.

Der Gemeinderat sagte in seiner Antwort nicht, ob er nun bereit ist, Tempo 30 zu beantragen oder nicht, sondern bezeichnete es nur als «möglich». Das Komitee Tempo 30 war mit der Antwort nicht zufrieden. «Alles was in dieser Antwort steht, haben wir schon gewusst. Wir hatten uns konkretere Aussagen erhofft und sind enttäuscht», sagte der Sprecher des Komitees.

Anfrage zur Bushaltestelle am Bahnhof

Die dritte Anfrage thematisierte den Umbau der Bushaltestelle am Bahnhof. Das Komitee Tempo 30 macht sich Gedanken um die Gefahren, die am Bahnhof für ÖV-Benutzerinnen und Benutzer durch den Strassenverkehr entstehen könnten. Sie äusserten deshalb den Wunsch, bei der Planung des Bahnhofs mitzureden.

Der Gemeinderat erklärte in seiner Antwort, dass es für einen Einbezug der Bevölkerung zu früh sei, da die Planung noch nicht vollkommen in Händen der Gemeinde liege. Momentan reden noch kantonale und nationale Stellen mit, wie der Zürcher Verkehrsverbund, das Unternehmen Postauto, die Kantonspolizei und die Behindertenkonferenz.

Wenn die Abklärungen mit diesen Stellen beendet seien, könnten für die Bushaltestelle konkrete Pläne gemacht werden. Ein Mitwirkungsverfahren sei dann vorgesehen.

Zum Schluss der Gemeindeversammlung wurden dann noch einige Mitglieder aus der Sekundarschulpflege, der Rechnungsprüfungskommission und des Gemeinderats aus ihrem Amt verabschiedet. Dazu gehörte auch Gemeindepräsident Bruno Knecht (parteilos), dessen Amt von Ernst Brand (parteilos) übernommen wird. Brand war bisher Präsident der Primarschulpflege Birmensdorf.

