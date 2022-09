Sek Birmensdorf-Aesch: Abstimmung über Kredit für Sporthalle

Birmensdorf/Aesch Sekundarschulgemeinde stimmt über neue Sporthalle ab – nun regt sich Widerstand Am Dienstag entscheiden die Stimmberechtigten der Sekundarschule Birmensdorf-Aesch über einen Kredit von 950'000 Franken, um ein Bauprojekt für die geplante Sporthalle in Birmensdorf auszuarbeiten. Der Rechnungsprüfungskommission ist das finanzpolitische Risiko für das Projekt zu hoch. Sie empfiehlt ein Nein. Florian Schmitz 10.09.2022, 05.00 Uhr

Links das Brüelmatt-Schulhaus, rechts die geplante Dreifachsporthalle in Birmensdorf. Visualisierung: zvg

Nachdem die Schulpflege der Sekundarschule Birmensdorf-Aesch im März das aus dem Architekturwettbewerb hervorgegangene Siegerprojekt für eine neue Sporthalle in Birmensdorf präsentierte, sind nun die Stimmberechtigten beider Dörfer wieder am Zug. An der Gemeindeversammlung vom kommenden Dienstag stimmen sie über einen 950'000-Franken-Kredit ab, um das Erarbeiten eines Vor- und Bauprojekts für die geplante Dreifachturnhalle zu ermöglichen.

Die Sek Birmensdorf-Aesch steht laut Schulpflege finanziell auf einem soliden Fundament, deshalb soll der Bau nach Möglichkeit durch eigene Mittel finanziert werden, ansonsten durch Fremdkapital. «Die Sekundarschulpflege wird verschiedene Optionen prüfen», heisst es im beleuchtenden Bericht zur Gemeindeversammlung. Die Rechnungsprüfungskommission ist in finanzieller Hinsicht anderer Meinung. «Wir erachten das finanzpolitische Risiko als zu hoch», entgegnet sie. Die notwendige Fremdfinanzierung führe dazu, dass die im Rahmen der Finanzplanung definierte Schuldenobergrenze deutlich überschritten werde.

Auch der Vorstand der SVP Birmensdorf lehnt das Projekt ab. «Wir sehen zwar einen Bedarf an Kapazität für Vereine und Schulen und stellen den Neubau für eine Schulsporthalle nicht grundsätzlich in Frage, jedoch konnte bis anhin nicht ausreichend dargelegt werden, dass es zwingend eine Dreifachturnhalle sein muss und eine Zweifachturnhalle nicht ausreichend wäre», schreibt er in einer Mitteilung. In umliegenden Gemeinden gebe es bereits Dreifachturnhallen, die nur teilweis oder schlecht ausgelastet seien.

Schulpflege rechnet mit Kosten von 16,5 Millionen Franken

Sagen die Stimmberechtigten aus Aesch und Birmensdorf Ja zum Projektierungskredit, könne voraussichtlich im Frühjahr 2024 an der Urne über den Baukredit abgestimmt werden, schreibt die Schulpflege. Ohne weitere Verzögerungen wäre die Halle dann bei einem erneuten Ja voraussichtlich im Sommer 2026 bezugsbereit. Die Schulpflege geht nach aktuellem Wissenstand von 16,5 Millionen Franken Baukosten aus – eine Million mehr als die im März kommunizierte Kostenschätzung.

Wird der Kreditantrag am Dienstag abgelehnt, müssten laut der Schulpflege die bisher investierten 650'000 Franken abgeschrieben werden. 400'000 Franken hatten die Stimmberechtigten im Dezember 2020 für den Architekturwettbewerb bewilligt, 250'000 Franken wurden bereits für Planungskredite bewilligt.

Das Siegerprojekt der Graf Biscioni Architekten aus Winterthur und des Landschaftsarchitekten Lorenz Eugster aus Zürich sieht einen in den Boden versetzten Neubau vor, der so die umgebenden Gebäude nicht überragt und weniger wuchtig wirken soll. Entstehen soll das Gebäude auf dem heutigen Allwettersportplatz und einem Teil der Wiese südlich davon – zwischen Dorfstrasse, Sekundarschulhaus Brüelmatt und der Strasse am Wasser. Diese soll gänzlich aufgehoben werden, um das Schulareal besser mit der Grünanlage am Bach zu verbinden. Der Allwetterplatz soll nach Norden verschoben werden.

Auch Primarschule und Vereine sollen profitieren

«An diesem nahe gelegenen und zentralen Standort kann auch die Primarschule die Schulsporthalle optimal mitbenutzen», heisst es im beleuchtenden Bericht. Auch Vereine sollen künftig dank erhöhter Kapazitäten vermehrt zum Zug kommen. Denn aktuell stünden keine zusätzlichen Kapazitäten mehr zur Verfügung. Ein Vorteil für externe Nutzungen sei, dass die Sportfläche auch direkt von aussen erschlossen werden könne, ohne das Haus im Gesamten öffnen zu müssen. Gleiches gelte für die Toilettenanlagen.