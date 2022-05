Die Mitte Birmensdorf/Aesch feiert ihr 60-jähriges Bestehen

Birmensdorf/Aesch 60 Jahre Ortspartei: Die Mitte feierte in der Waldhütte mit Jung und Alt Das Jubiläumsfest der Mitte Birmensdorf/Aesch beehrten die Co-Präsidenten der Jungen Mitte Kanton Zürich, Mike Halbheer und Benedikt Schmid. Mit dabei waren auch langjährige Parteimitglieder und Mitte-Politikerinnen aus dem Limmattal. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 12.05.2022, 12.30 Uhr

Ortsparteipräsidentin Janine Vannaz lud zum 60-Jahr-Jubiläum in die Waldhütte Ettenberg in Birmensdorf. Mit ihr feierten: Dölf Bruggmann, Martin Missfelder, Tom Erismann, Otto von Arx, Mike Halbheer und Benedikt Schmid (von links). Sibylle Egloff

Die Generalversammlung der Mitte Birmensdorf/Aesch in der Waldhütte Ettenberg in Birmensdorf wurde am Mittwochabend zur Nebensache. Die Ortspartei feierte nämlich ihr 60-jähriges Bestehen. Über 30 Personen erschienen, um auf den runden Geburtstag anzustossen und bei einem Steak und Salat das Zusammensein zu geniessen. Dazu gehörten auch Nicht-Ortsparteimitglieder wie die frisch gewählte Dietiker Mitte-Stadträtin Catherine Stocker und die Dietiker Mitte-Gemeinderätin Ottilie dal Canton. Mitfeierten zudem der neu gewählte Aescher GLP-Gemeinderat Thomas Bürgi und der Birmensdorfer und Aescher Friedensrichter Christian Daeniker (FDP).

«Als ich mir überlegt habe, wen wir als spezielle Gäste einladen können, schien es mir ein schöner Gedanke, unser Jubiläum generationenübergreifend zu feiern. Das soll für uns alle ein Ansporn sein, Verständnis füreinander aufzubringen», sagte Janine Vannaz, Ortsparteipräsidentin und Aescher Gemeinderätin.

Aus diesem Grund beehrten die Co-Präsidenten der Jungen Mitte des Kantons Zürich, Mike Halbheer und Benedikt Schmid, das Fest. In ihren Reden erzählten sie von ihren Vorhaben und Erfahrungen. Zur Sprache kamen etwa die geplante Volksinitiative zur besseren Versorgung psychisch erkrankter Kinder und Jugendlicher oder die bevorstehende Abstimmung zum Stimmrechtsalter 16. Halbheer und Schmid machten sich vorgängig über die Gemeinden Birmensdorf und Aesch schlau und informierten die Anwesenden über ihre Erkenntnisse. So etwa über ein Arbeitslager, das während und nach dem Zweiten Weltkrieg in Aesch existierte oder über den Bau der ersten Schule 1620 in Birmensdorf durch die benediktinischen Grundherren.

Gewitzelt wurde über Nachbar Andreas Glarner

Auch für Humor hatte es Platz. Gewitzelt wurde über die dank SVP-Nationalrat Andreas Glarner berühmt gewordene Nachbargemeinde Oberwil-Lieli. Der Standort der Kaserne in Birmensdorf mache also durchaus Sinn, schliesslich erfordere die Anwesenheit des SVP-Politikers höchste Bereitschaft, scherzte Schmid.

Der zurücktretende Birmensdorfer Mitte-Gemeinderat Paul Gähler versorgte die Gäste mit Köstlichkeiten vom Grill. Er wurde am Anlass als Gemeinderat verabschiedet. Friedensrichter Christian Daeniker wartete auf sein Stück Steak. Sibylle Egloff

Gründungsmitglieder von 1962 waren keine mehr anwesend. Der 88-jährige Dölf Bruggmann erinnert sich aber noch an sie. «Karl Obrist und Franz Lipp gehörten dazu. Sie setzten sich stark für unsere Partei in den Gemeinden ein», sagte Bruggmann. Er selbst trat der Ortspartei kurz nach seinem Zuzug nach Birmensdorf 1968 bei. «Mein Vater war CVP-Kantonsrat in St.Gallen. Es war sozusagen Familientradition, Teil der CVP zu sein.» Die Höhepunkte für Bruggmann waren jeweils die Gemeinderatswahlen in Birmensdorf und Aesch.

«Die Behörden wurden von der SVP dominiert. Es war jedes Mal spannend mitzuverfolgen, ob es doch eine oder einer aus unseren Reihen ins Amt schafft.»

Für Otto von Arx, der seit 1981 Mitglied der Ortspartei ist und diese auch eine Zeit lang präsidierte, stellte die 25-Jahr-Jubiläums-Feier im Gemeindezentrum Brüelmatt in Birmensdorf ein Highlight dar. Dieses erwähnte auch Ortsparteipräsidentin Vannaz in ihrer Rede, als sie Anekdoten aus dem Protokoll dieser Feier zum Besten gab: «Am Anlass monierte der damalige Birmensdorfer CVP-Gemeindepräsident Franz Lipp, dass sich immer weniger Leute für Politik interessieren und kaum noch Bürger zu den Gemeindeversammlungen erscheinen würden. Die mangelnde Mitverantwortung kommt uns auch 35 Jahre später irgendwie bekannt vor.»

Vannaz verwies aber auch auf Lipps Worte bezüglich überparteilichem Zusammenhalt. «Franz Lipp wollte ein guter Partner für andere Parteien sein. Das ist mir und dem Vorstand auch heute noch sehr wichtig. Wir werden uns wie in den vergangenen 60 Jahren für einen anständigen und vernünftigen Umgang einsetzen.»

