Post zieht in Birmensdorf Läden und Wohnungen in Betracht

Birmensdorf «Wohnungen und Läden auf dem Areal sind eine Option» – Post will ihr Grundstück besser ausnutzen Auf dem Areal der Post in Birmensdorf dürfte es dereinst zu Bauarbeiten kommen: Die Post will von der Gemeinde wissen, wie sie ihr Grundstück an der Poststrasse 3 nutzen könnte. Virginia Kamm 20.10.2022, 05.00 Uhr

Werden sich hier in Zukunft auch Läden und Wohnungen befinden? So sieht die Birmensdorfer Post heute aus. Virginia Kamm

Die Post will ihr Grundstück an der Poststrasse 3 in Birmensdorf stärker ausnutzen. Um ein konkretes Projekt planen zu können, hat sie nun eine Anfrage zu einem Vorentscheid bei der Gemeinde eingereicht. In einem ersten Schritt geht es darum, die maximale Ausnutzung des Grundstücks abzuklären. Die Unterlagen liegen noch bis am 3. November beim Birmensdorfer Bauamt auf.

«Das Postgebäude in Birmensdorf stammt aus den 1970er-Jahren und ist sanierungsbedürftig», sagt Markus Werner, Mediensprecher der Post, auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung». Für die Zukunft werden verschiedene Optionen geprüft. Zurzeit sei noch alles offen. Auch die Frage, ob das bestehende Gebäude saniert oder ein neues erstellt werde, sagt er. «Um das prüfen zu können, haben wir bei der Gemeinde angefragt, was wir auf dem Grundstück überhaupt bauen könnten.»

Das Postareal ist schon lange ein Thema in Birmensdorf

In der Vergangenheit war in Birmensdorf schon öfters von einer besseren Ausnutzung des Postareals die Rede. So zum Beispiel bei einem öffentlichen Workshop mit der Bevölkerung zum Entwicklungskonzept der Gemeinde im Oktober 2021. Damals hielt die Gemeinde den Wunsch fest, dass sich das Postareal künftig «als Einkaufs-, Dienstleistungs- und Begegnungsraum im Zentrum der Gemeinde Birmensdorf etabliert».

Auch als die Gemeinde der Bevölkerung im vergangenen Mai das überarbeitete Konzept vorstellte, fand das Postgrundstück Erwähnung: Der zuständige Raumplaner Peter von Känel sprach dabei von vier- bis fünfgeschossigen Gebäuden mit Läden, aber auch von Baumbepflanzungen und Sitzgelegenheiten.

Werner bestätigt:

«Wohnungen und Läden auf dem Areal sind eine Option.»

Hatte Anfang September 2021 zum letzten Mal geöffnet: Die Postfiliale Dietikon 2 im Schönenwerdquartier. Archivbild: Severin Bigler

Vor der Entscheidung sei aber eine Wirtschaftlichkeitsrechnung nötig. Schon sicher ist hingegen: An der Poststrasse 3 wird es auch in Zukunft eine Postfiliale geben. In Birmensdorf ist also nicht wie im Dietiker Schönenwerdquartier oder in der Fahrweid eine Auflösung der Post geplant. Erstere schloss Anfang September 2021 und Letztere Ende Oktober 2021 ihre Türen.

«Sobald wir von der Gemeinde eine Antwort erhalten, werden wir das Projekt weiterentwickeln», sagt Werner weiter. «Bis auf dem Gelände wirklich etwas passiert, geht es aber sicher noch einige Jahre.» Kommt es zu Bauarbeiten, müsste sich die Post überlegen, wie die Dienstleistungen während dieser Zeit gewährleistet werden könnten. «An anderen Standorten haben wir schon mit provisorischen Containern gearbeitet oder die Filiale in Etappen umgebaut», sagt er.