Birmensdorf Wo heute Autos fahren, soll dereinst geturnt werden: Dem Brüelmattquartier stehen grosse Umwälzungen bevor Mit der Planung der Dreifachturnhalle nehmen die Verantwortlichen gleich die ganze Planung des Quartiers unter die Lupe. Die Strasse Am Wasser soll ebenso aufgehoben werden wie der heutige Standort der Gemeindeverwaltung.

Dieser Abschnitt der Strasse Am Wasser soll rückgebaut und an ihrer Stelle eine Dreifachturnhalle erstellt werden. Bild: Sandro Zimmerli

Birmensdorf wird sein Gesicht in den kommenden Jahren massgeblich verändern. Dass die Verantwortlichen mit grosser Kelle anrichten, wurde den Bewohnerinnen und Bewohnern des Brüelmattquartiers kürzlich bewusst. In einem Schreiben des Gemeinderates wurden rund 250 Haushalte auf die laufende Erarbeitung eines Masterplans hingewiesen. Ein für vergangenen Dezember geplanter Informationsabend wurde wegen der Pandemie zwar abgesagt, die Verantwortlichen wollen nun aber auf digitalem Weg weiterplanen. «Wir wollen die Meinung der unmittelbar Betroffenen abholen», sagt Gemeindepräsident Bruno Knecht (parteilos).

Der Startschuss zu dieser Erneuerung ist bereits gefallen. Denn an der Gemeindeversammlung vom vergangenen Dezember sprachen die Stimmberechtigten der Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch 400'000 Franken für die Durchführung eines Architekturwettbewerbs. Geplant ist eine neue Dreifachturnhalle, welche die akute Platzknappheit der Schule und der Vereine verringern soll. In der bestehenden Sport-Infrastruktur seien beliebte Sportarten wie Unihockey oder Volleyball gar nicht oder nur eingeschränkt praktikabel, schreibt die Sekundarschulgemeinde in der Weisung.

Die Schule rückt näher an die Reppisch

Die Planung der Schulsporthalle habe man zum Anlass genommen, zusammen mit Sekundarschulpflege und Primarschulpflege das Brüelmattquartier einer Gesamtschau zu unterziehen, schreibt der Gemeinderat im Brief weiter.

Das bislang markanteste Vorhaben dürfte die Unterbrechung der Strasse Am Wasser sein. An dieser Stelle solle nämlich die neue Turnhalle zu stehen kommen. Damit würde die Schule näher an die Reppisch rücken. «Wir gehen davon aus, dass die Aufhebung kein Problem darstellen sollte», sagt Knecht auf Anfrage. So habe man eine detaillierte Verkehrsanalyse erstellen lassen. In dieser werde nachgewiesen, dass gut auf den Abschnitt verzichtet werden könne. Knecht sagt dazu:

«Die Vorteile überwiegen eindeutig. Denn das gemeindeeigene Job-Land zwischen Stallikoner- und Dorfstrasse könnte auf diese Weise beispielsweise für weitere Schulbauten verwendet werden.»

Die Primarschule soll sich bei Bedarf auf der anderen Seite der Stallikonerstrasse ausbreiten können. Unter anderem auf dem Land der heutigen Gemeindeverwaltung, so Knecht. Denn das Gemeindehaus platze aus allen Nähten. «Geplant ist, dass die Gemeindeverwaltung in das Gebäude der Dreifachturnhalle zieht und der aktuelle Standort frei wird», sagt er weiter. Aktuell würde die politische Gemeinde neben dem Masterplan auch eine Liegenschaftsstrategie erarbeiten, die eine grobe Stossrichtung vorgeben soll. «Mehr Details können wir in einer der nächsten Gemeindeversammlungen preisgeben», so Knecht.

Die von der Aufhebung der Strasse Am Wasser betroffenen Haushalte des Brüelmattquartiers nehmen die Nachricht gelassen. «Lediglich sieben Personen reagierten auf unseren Brief und nur fünf wünschten sich eine Informationsveranstaltung», erklärt Knecht. Ob auf der Strasse aber tatsächlich eine Turnhalle gebaut werden kann, entscheiden die Gemeindeversammlungen der Sekundarschulgemeinde sowie der politischen Gemeinde. Diese müssten neben einem Kredit für die Dreifachhalle auch einem Landverkauf des Strassenabschnittes von der politischen Gemeinde an die Schulgemeinde zustimmen.