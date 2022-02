Theatergruppe Birmensdorf wagt überraschenden Neuanfang

Birmensdorf «Wir waren sofort Feuer und Flamme»: Theatergruppe spannt mit Stiftung für beeinträchtigte Menschen zusammen Gleich zweimal musste die Theatergruppe Birmensdorf ihr geplantes Stück wegen Corona verschieben. Nun wirft sie das ganze Projekt über Bord und wagt einen radikalen Neuanfang. Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 12.02.2022, 04.14 Uhr

Die Theatergruppe Birmensdorf arbeitet für das neue Theaterstück mit der Stiftung RgZ zusammen. zVg/Claudia Jenny

Im letzten Jahr stand die Theatergruppe Birmensdorf vor einer schwierigen Entscheidung. Soll das geplante Stück «Pension Schöller» wegen Corona erneut um ein weiteres Jahr verschoben werden? Oder wäre es besser, einen Neuanfang zu wagen?

Die Gruppe entschied sich für letztgenannte Option. Und diese hat es in sich: Erstmals ist ein Stück in Zusammenarbeit mit der Stiftung RgZ geplant. Die Stiftung kümmert sich unter anderem um Menschen mit Bewegungs­auffälligkeiten, Entwicklungsbeeinträchtigungen, geistiger oder mehrfacher Behinderung. Wichtig dabei ist: «Es soll nicht ein Projekt für Menschen mit Beeinträchtigung sein», wie Initiant Christian Hunziker sagt. «Wir alle spielen Theater, weil wir daran Freude haben.»

Und Freude, die war auch bei der Theatergruppe Birmensdorf vorhanden, als Hunziker ihr die Idee vorschlug. «Wir waren sofort Feuer und Flamme. Alle wollten mitspielen», sagt Präsident Daniel Elsener. Im Gegensatz zu ihm ist sich Hunziker die Zusammenarbeit mit der RgZ gewöhnt. Vor Ort gibt er bereits seit über sechs Jahren Theaterkurse. Gleichzeitig hat er zusammen mit seinem Bruder Benjamin eine Theaterfirma namens Bruderboot. So kam es, dass sich die Stiftung an ihn wendete, als es darum ging, ein Inklusionsprojekt zu starten. Darauf folgte die Suche nach einer passenden Theatergruppe. Schnell einmal fiel die Wahl auf Birmensdorf. «Birmensdorf hat eine gute Infrastruktur und ein eingespieltes Team», sagt Hunziker. Dies habe den Ausschlag gegeben.

Das Eis wurde schnell gebrochen

Seit Ende Oktober wird nun fleissig geprobt, mittlerweile sogar zweimal wöchentlich. Insgesamt sind um die 17 Personen – darunter sieben vom RgZ – involviert. Die Grösse sei eine Challenge, selbst wenn nicht alle gleichzeitig auf der Bühne stehen, so Elsener. Orientieren soll sich das Stück am Film «The Grand Budapest Hotel». Die Geschichte dient aber nur als roter Faden. In den Proben wurde zum Teil eine ganz andere Richtung eingeschlagen.

«Das Stück entsteht aus der Improvisation heraus», sagt Hunziker. Erst nach und nach entsteht ein fixer Text, der die Grundlage für die Aufführungen bilden soll. Mit dieser ungewohnten Herausforderung und dem Zeitdruck würde die Theatergruppe recht locker umgehen, wie Elsener sagt. «Ich hänge schon noch ein bisschen in der Luft. Wir haben kein Skript, nichts Fassbares», sagt er.

Trotzdem sei das Ganze «extrem bereichernd für beide Seiten» und eine Herausforderung, die man gerne annehme. «Das Miteinander der beiden Gruppen war von Anfang uh schön. Das Eis wurde relativ schnell gebrochen», sagt Hunziker. Berührungsängste habe es kaum gegeben, man sei mit offenen Armen empfangen worden. Für ihn sei es bereits jetzt eine Gruppe, die Grenzen sind längst verwischt. «Viele Personen hängen bereits jetzt schon sehr aneinander», so Hunziker. Inklusion soll denn auch von A bis Z und nicht nur auf der Bühne gelebt werde, wie Elsener sagt. So übernimmt die Stiftung RgZ das Catering an den fünf Aufführungen.

Die beiden Corona-Jahre waren einschneidend

Dass derart viel frischer Wind durch die Gänge des Birmensdorfer Gemeindezentrums wehen soll, stand vor zwei Jahren nicht fest. Damals wurde die Gruppe kurz vor dem Auftritt von Corona aus der Bahn geschmissen. Bereits geschminkt und in voller Montur mussten die Darstellerinnen und Darsteller im März nach der berühmten Bundesratskonferenz kurzfristig den Bettel hinschmeissen. «Das war sehr einschneidend für uns», sagt Elsener.

Viele Personen hängen bereits aneinander: Die Theatergruppe Birmensdorf hat die RgZ-Gruppe mit offenen Armen empfangen. zVg/Claudia Jenny

Dass es auch ein Jahr später erneut schwierig werden würde, habe man bereits früh gemerkt. Just zu diesem Zeitpunkt kam die Anfrage von Hunziker. Den Entscheid habe man sich leicht gemacht, wie Elsener sagt. Zum einen sei das Ganze «einmal etwas Neues». Zum anderen wäre auch das Wiederaufgreifen des eigentlich geplanten Stücks wieder mit Aufwand verbunden gewesen. «Es gab nie einen Moment, in dem wir das Ganz bereut haben», sagt Elsner.

Aufführungsdaten Freitag, 1. April, 20 Uhr (Première, mit Abendessen)

Samstag, 2. April, 20 Uhr (mit Abendessen und Tombola)

Sonntag, 3. April, 13 Uhr (mit Brunch)

Freitag, 8. April, 20 Uhr (mit Abendessen)

Samstag, 9. April, 20 Uhr (Dernière, mit Abendessen und Tombola)



Alle Aufführungen finden im Gemeindezentrum Brüelmatt in Birmensdorf statt. Am 6. April folgt zusätzlich ein Spezialanlass im Restaurant Rauti, das der Stiftung RgZ angehört. In Zürich Altstetten werden nicht nur Ausschnitte aus dem Stück, sondern auch Interviews und Hintergrundinfos zum Projekt präsentiert.

Hinweis Weitere Informationen zum Projekt und den Beteiligten gibt es auf den Websites www.theater8903.ch, www.stiftung-rgz.ch und www.bruderboot.ch

