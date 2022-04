Birmensdorf Wegen Schulhaussanierung wird ein Zugang zum Gemeindezentrum Brüelmatt gesperrt Bald gelangt man nur noch via Dorf- und Studenmättelistrasse ins Lokal der Gemeinde Birmensdorf und der Kirchen. Lukas Elser 29.04.2022, 04.43 Uhr

Die Schulanlage Brüelmatt im Zentrum von Birmensdorf wird bald saniert. Sandra Ardizzone

Im Juli beginnen die Sanierungsarbeiten für das Sekundarschulhaus Brüelmatt 1 im Zentrum von Birmensdorf. Das teilt die Sekundarschulpflege Birmensdorf-Aesch aktuell mit. Während der Arbeiten, die voraussichtlich bis Januar 2024 dauern sollen, müsse der Durchgang von der Strasse am Wasser über die Rampe bis zum Gemeindezentrum geschlossen werden.

Das Gemeindezentrum erreiche man in dieser Zeit nur von der Dorfstrasse oder der Studenmättelistrasse her, schreibt die Schulpflege weiter. Die bestehende Turnhalle könne weiterhin genutzt werden, der Zugang führe aber von der Strasse am Wasser unter der Rampe hindurch bis zum Seiteneingang der Halle. Im Aussenbereich würden Provisorien für WC-Anlagen und Garderoben für die Lehrpersonen hingestellt.

Das Gemeindezentrum Brüelmatt im Zentrum von Birmensdorf. Sandra Ardizzone

Das Flachdach wird saniert

Das denkmalgeschützte Brüelmatt 1 ist bereits 45 Jahre alt. Deshalb müssen nun die Fassade und das Flachdach erneuert sowie weitere Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Anfang 2024 soll dann auch noch die Sanierung des jüngeren Teils der Anlage Brüelmatt 2 erfolgen. Die Arbeiten, für die das Stimmvolk am 13. Juni 2021 einen Kredit von 14,5 Millionen Franken gesprochen hat, sollen im Sommer 2024 abgeschlossen sein. Zu einem späteren Zeitpunkt steht dann noch die Umgestaltung der Aussenanlage an.

Ebenso ist eine neue Dreifachsporthalle auf dem Gelände geplant. Bereits wurde ein Projektwettbewerb durchgeführt und ein Sieger erkoren. Bevor die voraussichtlich 15,5 Millionen Franken teure Halle erstellt werden kann, muss aber noch das Volk an der Urne seine Zustimmung geben. Falls die Stimmberechtigten Ja sagen, sollen die Bauarbeiten im ersten Quartal 2025 starten und die neue Halle im Sommer 2026 bezogen werden können. Ursprünglich war auch eine Tiefgarage unter der Halle für weitere 3,5 Millionen Franken geplant gewesen, doch der Gemeinderat hat sich jüngst umentschieden und das Projekt wieder verworfen. Schliesslich soll 2027 auch noch die bestehende Turnhalle saniert werden.

Die Sekundarschule Birmensdorf-Aesch investiert derzeit total zwischen 31 und 32 Millionen Franken in ihre Infrastruktur und treibt Schulhausprojekte voran. Erst im Herbst wurde der dritte und neueste Teil der Anlage Brüelmatt, Brüelmatt 3, eingeweiht.