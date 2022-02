Kurt von Allmen: Polizeiopfer veröffentlicht Buch über sein Leben

Birmensdorf Vor 20 Jahren verlor er bei einem Polizeieinsatz sein Bein – nun erscheint ein Buch über das Leben von Kurt von Allmen Berühmt werden wollte Kurt von Allmen als Dragqueen, stattdessen war es ein Unfall, der ihn auf die Titelseiten beförderte. 20 Jahre später erscheint nun ein Buch über den Vorfall im Zürcher Niederdorf. Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 22.02.2022, 05.00 Uhr

Hadert nicht mit seinem Schicksal: Kurt von Allmen wurde vor 20 Jahren von einem Polizisten angefahren und hat dabei ein Bein verloren. Severin Bigler

Polizeiopfer. Eine Bezeichnung, die zäh an Kurt von Allmen haftet, wie es zuvor nur das Make-up getan hat, das er bei seinen Auftritten als Dragqueen trug. Schuld daran ist der 14. März 2002. Nach einer lauen und zuvor von Spass erfüllten Nacht erwischte ihn damals ein Polizist bei der Jagd nach einem Einbrecher mit seinem Einsatzbus. Der zu diesem Zeitpunkt 32-jährige von Allmen verlor dabei sein linkes Bein. Und sein gewohntes Leben gleich dazu. Auf einmal war er das Opfer. Oder doch nicht?

Sobald der Begriff Polizeiopfer fällt, verzieht von Allmen das Gesicht. «Ich war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort», sagt er. Viel eher ist er nach wie vor ein Paradiesvogel, ein «Pretty Flamingo». Einer, der zwar nur auf einem Bein richtig steht, ansonsten aber nichts von seiner Strahlkraft eingebüsst hat. Genau diesen Titel trägt denn auch der Anfang Februar erschienene Roman über seine Geschichte.

So berichtete TeleZüri 2016 über Kurt von Allmen.

Als er das fertige Buch zum ersten Mal in den Händen hielt, habe er «mächtig Herzklopfen» gehabt, sagt von Allmen. Es sei eine grosse Ehre. Alte Wunden seien dadurch keineswegs aufgerissen worden, «weil mich der Unfall in Sachen Akzeptanz nie wirklich beschäftigt hat». Im Gegenteil: Es sei schön gewesen, in Erinnerungen zu schwelgen.

Als von Allmen an der Unfallstelle im Zürcher Niederdorf für den Fotografen der «Limmattaler Zeitung» posiert, sagt er denn auch lapidar: «Da het er mi ufglade.» Als hätte dieser eine Ort nicht für immer sein Leben verändert. «Ich hadere überhaupt nicht. Nichts währt ewig», sagt er. Nicht einmal ein Bein.

«Meine Zeit in der Stadt ist abgelaufen»

Immerwährend ist auch die Liebe zur Stadt Zürich nicht. Mittlerweile ziehe es ihn wieder ins Grüne, sagt von Allmen, der in Birmensdorf aufgewachsen und zur Schule gegangen ist. «Meine Zeit in der Stadt ist abgelaufen», sagt er. Zu sehr ist Zürich «nicht mehr das, was es einmal war». Zu sehr leidet die Lebensqualität unter der regen Bautätigkeit. Zu viele Schwulenbars sind mittlerweile verschwunden. «Ich bin ein Agglo-Kind», sagt von Allmen. «Man kommt ins Alter und hat andere Prioritäten.»

Auftritte als «Beverly» hat er heute trotzdem noch ab und zu. Bloss auf die High Heels muss er nun verzichten. Wann immer von Allmen seine Jeans leicht anhebt, blitzt darunter ein cyborgmässiges Konstrukt hervor. Keine kosmetische Prothese. Nichts, was die Lage beschönigt. Das war ein bewusster Entscheid: «Wenn die Leute schon schauen wollen, dann sollen sie auch gleich sehen, was Sache ist.»

Hinweis Mehr Informationen über das Buch und die Autoren gibt es auf der Buch-Website.

Schonungslose Einblicke bietet auch das Buch. Verantwortlich für den Text ist Thomy Schallenberger. Der 57-Jährige ist in der Szene eine bekannte Persönlichkeit, war Mitinhaber von Gayshops und Bars wie dem «Pigalle» oder der «Wildsau». Heute lebt er in Spanien, wo er eine Finca mit Gästehaus betreibt. Dort ist von Allmen seit über zehn Jahren regelmässig Gast. «Kurt hat uns bei seinen Besuchen immer wieder erzählt, was gerade Neues bei ihm passiert ist», sagt Schallenberger. Er selbst habe sich über das Hin und Her mit den Versicherungen immer aufgeregt und von Allmen dazu ermuntert, seine Geschichte zu erzählen. Aufzuzeigen, «wie mühsam es ist, wenn man als Person mit einer Beeinträchtigung für seine Rechte kämpfen muss».

Noch heute leidet er unter den Folgen

«Der Hauptimpuls kam vom Thomy», sagt denn auch von Allmen. Er selbst sei nicht von Anfang an überzeugt gewesen. Trotzdem legte Schallenberger kurzerhand los. Als er von Allmen das erste Kapitel zuschickte, war auch dieser begeistert. Am Buch gearbeitet hat Schallenberger etwa ein Jahr lang. Dabei legte er einen Seiltanz zwischen Wahrheit und Fiktion hin. So wurden gewisse Figuren und ihre Geschichten zum Teil erfunden oder zumindest verändert dargestellt. Anfänglich, da sei alles lässig gewesen. «Mittlerweile vergleiche ich es mit einer schweren Geburt», sagt er.

So habe er Respekt davor gehabt, die ganze Geschichte nochmals aufzurollen. Es sei aber schön gewesen, mit von Allmen zusammenzuarbeiten. Dieser sei ein sehr extrovertierter Typ. Einer, der auffällt. «Ich hatte immer gerne Menschen, die ein bisschen anders sind», sagt Schallenberger. Gleichzeitig schätze er an von Allmen, dass er seinen Mut nach dem Unfall nie verloren hat. «Er nimmt das Leben, wie es ist. Und er verzweifelt nicht daran», sagt Schallenberger. Das imponiere ihm bis heute.

Am Unfallort: Im Zürcher Niederdorf wurde Kurt von Allmen angefahren. Severin Bigler

Warum er derart gut mit der Situation umgehen kann, kann nicht einmal von Allmen selbst erklären. «Damals wurde offenbar ein Schalter in mir umgelegt», sagt er. Und: «Ich bin nicht der einzige Mensch, der einen Schicksalsschlag erlitten hat. Es hätte ja auch viel schlimmer enden können.» Was die Prothese betrifft, gebe es heutzutage tolle Möglichkeiten. «Das heisst aber nicht, dass das alltägliche Leben leicht ist», sagt von Allmen. Die Bewegungsfähigkeit ist und bleibt eingeschränkt, Schmerz ist ein steter Begleiter. Immer wieder habe er Krampfanfälle. Diese würden sich anfühlen, «als würde mir jemand Starkstrom durch den Beinstumpf jagen».

Über all die Jahre habe die Intensität zugenommen, zum Teil dauern die Anfälle mehrere Stunden. «Das macht dich echt kirre», sagt von Allmen. «Das würde ich meinem allerschlimmsten Feind nicht wünschen.» Manchmal, da würde er schon auch das Blaue vom Himmel fluchen. Bis alles wieder gut ist. Wie bei einem Gewitter. «Es tätscht und danach scheint die Sonne wieder», sagt von Allmen. Mit seiner Opferrolle hat er sich nie zufriedengegeben.

