Birmensdorf Verdacht auf Raserdelikt: 48-jähriger Schweizer nach Unfall verhaftet Ein Autofahrer nahm in Birmensdorf nach einem Überholmanöver die Ausfahrt von der A3 und knallte dann in die Leitplanke. Nun ist er seinen Führerausweis und sein Auto los. David Egger 31.01.2023, 07.22 Uhr

Hier auf der Autobahnausfahrt nahm die waghalsige Fahrt ein jähes Ende. zvg/Kapo ZH

Die Kantonspolizei Zürich hat am Samstagmorgen auf der A3 in Birmensdorf nach einem Selbstunfall einen Mann verhaftet. Der 48-jährige Schweizer fuhr kurz am Sonntag vor 4.30 mit seinem Auto in Richtung Basel. Nach einem Überholmanöver überquerte er den Normalstreifen und fuhr direkt in die Ausfahrt Birmensdorf. In der Folge kam sein Fahrzeug in der Ausfahrt auf der rechten Seite von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke, prallte von dieser ab, überquerte beide Fahrbahnen der Ausfahrt sowie den Grünstreifen und kam auf der entgegengesetzten Autobahneinfahrt zum Stillstand, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte. Er blieb unverletzt.