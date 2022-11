Birmensdorf «Veraltetes Verkehrsverständnis» oder «ideologisches Denken»? Birmensdorfer geraten sich beim Thema Tempo 30 in die Haare Am 29. November stimmt die Gemeindeversammlung über eine neue Geschwindigkeitslimite auf der Zürcherstrasse im Dorfzentrum ab. In den Leserbriefspalten wird schon jetzt angeregt diskutiert – und nicht mit Polemik gespart. Lukas Elser Jetzt kommentieren 11.11.2022, 05.00 Uhr

Tempo 30 statt 50: Eine Initiative verlangt, dass der Verkehr auf der Zürcherstrasse im Zentrum von Birmensdorf verlangsamt wird. Lukas Elser

Muss der Verkehr im Zentrum von Birmensdorf ausgebremst werden? Ein Initiativkomitee aus Mitgliedern der Grünen Partei, der SP und der GLP findet Ja. Deshalb hat es im Juli eine Einzelinitiative eingereicht. Diese fordert den Gemeinderat auf, beim Kanton eine Temporeduktion auf der Zürcherstrasse zwischen der Post- und der Lielistrasse von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde zu beantragen. Bei der Zürcherstrasse handelt es sich um eine Kantonsstrasse.

Die Idee wurde an einer Infoveranstaltung im März das erste Mal vorgestellt. Seither wird in den Leserbrief- und Kommentarspalten der «Limmattaler Zeitung» und des Mitteilungsblatts der Gemeinde teils polemisch diskutiert. Da wirft man einander schon einmal «peinliche» Unwissenheit, «ein veraltetes Verkehrsverständnis», «ideologisches Denken» oder «Effekthaschen» vor.

Die Zürcherstrasse verlaufe «mitten über den Dorfplatz», sagen die Initianten

Auch die Parteien diskutieren das Thema kontrovers. Hinter dem Anliegen stehen die Grünen, die SP und die GLP. Die Mitte, die FDP und die SVP stehen der Initiative ablehnend gegenüber. Die Befürworter argumentieren auf einem Flyer mit weniger Lärm, einem attraktiveren Dorfzentrum und einer erhöhten Verkehrssicherheit. Die Initianten weisen darauf hin, dass die Zürcherstrasse zum Teil entlang der Primarschule und «mitten über den Dorfplatz» verläuft.

Und sie betonen, dass bereits bei der Gestaltung des Abschnitts eine Tempo-30-Option «angedacht» gewesen sei, weshalb man nun auch keinen Radstreifen auf diesem Abschnitt vorfinde. Dafür verläuft in der Mitte der Strasse ein Streifen aus Kopfsteinpflaster. Die Initianten bezeichnen diese Ist-Situation mit Tempo 50 für Velofahrer als gefährlich.

In der Mitte der Kantonsstrasse verläuft eine Kopfsteinpflasterspur. Lukas Elser/Archiv

Dann weisen sie auf eine Untersuchung des Kantons zu möglichen Tempo-30-Abschnitten im Kanton hin. Gemäss den Initianten kommt der Kanton darin «zum Schluss, dass die Einführung von Tempo 30 auf diesem Abschnitt in Birmensdorf angezeigt und sinnvoll wäre». Und: «Er ist einer von 20 Abschnitten, auf denen Tempo 30 empfohlen wird.» Im zitierten Papier steht allerdings nur, dass der im Fokus stehende Abschnitt «potenziell geeignet» für Tempo 30 sei und man ihn deshalb näher prüfen solle.

Schliesslich äussern sich die Initianten auch zur von den Gegnern befürchteten starken Verlangsamung des Verkehrs:

«Gemäss Gutachten verlieren die Autofahrenden auf dieser Strecke im Durchschnitt fünf Sekunden, sofern sie denn nicht im Stau stehen.»

GLP-Co-Präsident Tobias Orlamünde hob in einem Leserbrief hervor, dass die Initianten nicht die Einführung einer Tempo-30-Zone fordern, sondern eine Tempo-30-Strecke. Denn bei einer Strecke würde im Gegensatz zu einer Zone die bestehende Verkehrsregelung nicht verändert. So werde die Vortrittsregelung nicht angepasst. Die Zebrastreifen würden auch nicht entfernt. Und damit werde die Sicherheit für Fussgänger auch nicht gesenkt, sondern im Gegenteil erhöht.

Orlamünde reagierte damit auf einen Leserbriefschreiber, der von einer bevorstehenden Aufhebung der Fussgängerstreifen sprach, falls Tempo 30 tatsächlich durchgesetzt würde. Orlamündes Parteikollege Dominik Mahrer ergänzte in einem weiteren Leserbrief, dass auf der geforderten 30er-Strecke auch keine Verengungen oder Schwellen vorgesehen seien.

SVP spricht von mehr Abgasen

An vorderster Front bekämpft die SVP die Initiative. Sie hat im Mitteilungsblatt der Gemeinde eine ganze Liste von Gegenargumenten publiziert. Die Partei schreibt darin von Zeitverlusten für das Gewerbe, einer Verlagerung des Verkehrs auf Quartierstrassen, Stau und damit mehr Abgasen.

Die von den Initianten ins Feld geführte Lärmreduktion stellt sie in Zweifel: «Ein Gutachten des Kantons Zürich zeigt auf, dass die Lärmreduktion um drei Dezibel nur knapp oberhalb der Wahrnehmbarkeitsgrenze liegt und daher Tempo 30 nicht als zuverlässige Lärmreduktionsmassnahme gilt.» Im von der SVP zitierten Bericht des Kantons steht allerdings etwas anderes:

«Eine Reduktion ab einem Dezibel gilt als wahrnehmbar. Drei Dezibel weniger Lärm entspricht der Halbierung der Verkehrsmenge.»

Weiter wirft der SVP-Vorstand in seiner Mitteilung den «Grünen und Linken» vor, nur ein Ziel zu verfolgen: eine Strasse nach der anderen in eine Tempo-30-Strecke zu verwandeln, mit dem Ziel, die Autos schliesslich ganz aus den Dörfern zu verbannen. Sie schreibt deshalb:

«Hören wir auf mit der ständigen, unnützen Schikane, welche am Ende keinem einen Mehrwert bringt.»

Das Komitee Tempo 30 hat an der Gemeindeversammlung vom Juni zusammen mit der jetzigen Forderung nach Tempo 30 auf der Zürcherstrasse weitere Verkehrsberuhigungsmassnahmen verlangt respektive vorgeschlagen.

Unter anderem eine Begegnungszone im Brüelmattquartier, eine Temporeduktion bei der Bushaltestelle am Bahnhof Birmensdorf sowie eine Verlängerung des in der aktuellen Initiative geforderten Tempo-30-Abschnitts auf der Zürcherstrasse. Und zwar auf der Zürcherstrasse nach Nordwesten bis zur Güpfkreuzung und auf der Luzernerstrasse nach Südosten bis zur Aescherkreuzung. All diese Forderungen sind aber nicht Teil der aktuellen Abstimmung.

Für die Initianten ist Tempo 30 nicht genug: Sie schlugen an der Gemeindeversammlung vom Juni eine Begegnungszone im Brüelmattquartier vor. Im Bild die Strasse Am Wasser zwischen dem Sekundarschulhaus Brüelmatt und der Primarschule. Sandro Zimmerli/Archiv

FDP kann das Anliegen nicht verstehen

Die FDP wird die finale Parole erst an der nächsten Mitgliederversammlung fassen. Ruben Mangold, Präsident der FDP Birmensdorf/Aesch, meint aber, dass seine Partei in der Grundtendenz den Status quo beibehalten möchte.

Grundsätzlich sei man nicht gegen Tempo 30 – auf Quartierstrassen sei das durchaus sinnvoll. «Aber nicht auf einer Kantonsstrasse, die den üblichen Durchgangsverkehr im Bezirk aufnimmt und den Stau mit den Emissionen erhöhen würde, ohne dass dringlicher Handlungsbedarf besteht.»

Mitte befürchtetet zu spät ankommende Einsatzfahrzeuge

Die Mitte betont die Wichtigkeit von sicheren Strassen, sagt aber:

«Durch den gegebenen Strassenverlauf, den breiten gepflasterten Mittelteil, die Inseln, die Bushaltestellen und die Fussgängerstreifen sehen wir die Sicherheit als gegeben.»

Auf einer Kantonsstrasse wolle man auch keine zusätzlichen Einschränkungen für die Blaulichtorganisationen generieren. Ebenso wenig solle der öffentliche Verkehr zusätzlich ausgebremst werden.

Zürcherstrasse am Freitagabend, gegen 17.30 Uhr. Links der Wüeriplatz, rechts die Stallikonerstrasse. Lukas Elser

Wie ein Besuch vor Ort zeigt, ist die Strasse, auf der auch das Postauto verkehrt, im Abendverkehr relativ stark frequentiert. Wie andernorts stockt auch hier der Verkehr zwischendurch. Die Situation ist teils unübersichtlich. Stau von mehr als ein paar Sekunden oder eine richtige Kolonnenbildung konnten bei der Stippvisite aber nicht beobachtet werden.

Gemeindeversammlungen vom 29. November Am Dienstag, 29. November, um 19.30 Uhr findet im Gemeindezentrum Brüelmatt die Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Birmensdorf statt. Neben der Einzelinitiative für Tempo 30 im Zentrum von Birmensdorf stehen auch die Genehmigung des Budgets 2023 und die Festsetzung des Steuerfusses auf der Traktandenliste. Am selben Abend wird die Versammlung der Sekundarschulgemeinde durchgeführt. Auch hier steht das Budget 2023 mit Steuerfuss auf der Traktandenliste. Der beleuchtende Bericht zur Versammlung wird am 11. November publiziert. (lue)

