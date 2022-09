Birmensdorf und Aesch Klares Ja zur Dreifachturnhalle – aber ist das Ja korrekt zustandegekommen? Warum der Entscheid zu Juristenfutter werden könnte Die Sekundarschulgemeindeversammlung Birmensdorf-Aesch hat zwar den Projektierungskredit für die neue Sporthalle für 16,5 Millionen Franken genehmigt. Aber noch an der Versammlung wurde ein juristisches Nachspiel aufgegleist, da ein Auswärtiger mitdiskutierte. David Egger Jetzt kommentieren 13.09.2022, 21.13 Uhr

Die Idee: So wie das Gebäude rechts könnte die neue Turnhalle dereinst aussehen. Visualisierung: zvg

Die Kritik war zwar laut, aber sie bringt die Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch nicht von ihrem Weg ab. Mit 125 Ja- Stimmen gegenüber 38 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen hat die Gemeindeversammlung am Dienstagabend im Gemeindezentrum Brüelmatt in Birmensdorf Ja gesagt zu einem Projektierungskredit in der Höhe von 950’000 Franken. Der Kredit ermöglicht es der Winterthurer Graf Biscioni Architekten AG, die angepeilte Dreifachturnhalle weiterzuplanen, die in Birmensdorf auf dem heutigen Allwettersportplatz und einem Teil der Wiese südlich davon entstehen soll – also im Areal zwischen der Dorfstrasse, dem Sekundarschulhaus Brüelmatt und der Strasse am Wasser.

So viele Stimmberechtigte wie schon lange nicht mehr

Mit 171 Stimmberechtigten war die Versammlung so gut besucht wie schon länger nicht mehr. Letztmals marschierten 2019 mehr als 100 Stimmberechtigten zur Sekundarschulgemeindeversammlung auf.

Am Schluss wurde es ein Abstimmungskrimi, bei dem die Frage noch offen ist, ob es eine Fortsetzung oder sogar eine Wiederholung gibt. Zuerst wurden die Ja- und Nein-Stimmen und die Enthaltungen nicht ausgezählt. Stattdessen nahm Schulpräsidentin Isabelle Carson «eine klar ersichtliche Mehrheit» wahr, schliesslich waren es viel mehr Ja- als Nein-Stimmen. Als Carson dann abschliessend fragte, ob es Einwände gegen die Versammlungsführung gebe, schritt ein Stimmbürger zum Mikrofon: «Ich habe eine Einwendung. Sie haben einen nicht stimmberechtigten Mann referieren lassen, ohne die Gemeindeversammlung zu fragen, ob er reden darf. Es geht um den Sportlehrer da hinten. Sie hätten die Versammlung fragen müssen, ob er hier reden darf. Wenn jemand eine Einsprache machen will, kann er es wegen diesem Punkt machen.» Es könnte also sein, dass der klare Versammlungsentscheid erst mit Verzögerung oder gar nicht rechtskräftig wird – je nachdem, ob jemand den juristischen Weg beschreiten und damit Erfolg haben wird.

Im Wissen darum, dass es zu einem Rechtsstreit kommen könnte, beantragte ein weiterer Stimmbürger dann, dass die Ja- und Nein-Stimmen exakt ausgezählt werden. Carson entsprach diesem Wunsch, die Hände der Stimmberechtigten gingen nochmals in die Höhe und dann war klar, dass es 125 zu 38 stand. Dieses Resultat kann zwar juristisch angefochten werden – die Chancen auf Erfolg werden aber dadurch geschmälert, dass das Resultat so deutlich ausfiel. Anders gesagt: Es wäre eine steile These, zu meinen, dass der besagte Sportlehrer mit seinem Votum den Entscheid massgeblich beeinflusst hat. Die meisten Versammlungsteilnehmer dürften ihre Meinung schon im Voraus gemacht haben.

Ein Votum für «das junge und dynamische Birmensdorf»

Beim nicht stimmberechtigten Mann, der sich auf Hochdeutsch in die Diskussion einschaltete, handelte es sich um einen Sportlehrer der Sekundarschule, der selber nicht in Birmensdorf wohnt. Er brach eine Lanze für das Hallenprojekt. Er wünsche sich diese Halle, vor allem für die Schülerinnen und Schüler. Denn heute müssten diese in einem «kleinen Häuschen» – gemeint war die Reppisch-Halle – den Sportunterricht besuchen. «Die grossen 3.-Sek-Schüler stolpern sich dort gegenseitig über die Beine. Und ich denke mir immer: Mein Gott, diese schöne Gemeinde hier, die auch finanziell nicht schlecht da steht ...» Ob sie den sportbegabten und motivierten Schülern nicht eine Halle zur Verfügung stelle könne, in der sich richtig Sport machen lasse? Er plädierte dafür, bei der Abstimmung «das junge und dynamische Birmensdorf» im Kopf präsent zu haben.

Für sein Votum, das von der darauffolgenden Rednerin als «Werbespot» bezeichnet wurde, erntete der Sportlehrer gleich mehrmals Applaus. Dies könnte als Indiz dafür angesehen werden, dass die Versammlung bereit gewesen wäre, ihn reden zu lassen, wenn sie denn überhaupt gefragt worden wäre. Es war nicht der einzige «Werbespot» pro Dreifachsporthalle. Ein anderer Sportlehrer – ein stimmberechtigter notabene – wies darauf hin, dass es schon vor drei Jahrzehnten geheissen habe, bald komme eine neue Halle. Aber die Jahre zogen ins Land, die neue Halle kam nicht.

Kritik an der Armee: «Es ist eine Schande»

Heute hat Birmensdorf zu wenig Hallenflächen. Ob man denn nicht die Halle der Militärkaserne mehr miteinbeziehen könne, schlugen gleich mehrere Personen vor. Ein Vertreter des FC Birmensdorf machte daraufhin aber klar, dass der FC schon intensiv beim Militär dafür geweibelt habe, um dort die Halle benutzen zu können. Doch die Antwort lautete immer Nein. «Es ist eine Schande», sagte er.

Vom Nein-Lager wurde an der Versammlung insbesondere beanstandet, dass gleich eine Dreifach- statt einer Zweifachturnhalle geplant ist. Dies hatte im Vorfeld bereits die SVP moniert. Zudem sei das Projekt finanzpolitisch nicht angemessen; dies hielt im Vorfeld bereits die Rechnungsprüfungskommission (RPK) fest. Schulpräsidentin Isabelle Carson meinte hierzu aber: «Wir können uns dieses Projekt leisten.»

Klappt alles, wird die Halle 2026 eröffnet

Über den Baukredit von rund 16,5 Millionen Franken soll 2024 abgestimmt werden. Läuft alles nach Plan, ist der Bezug der neuen Turnhalle für den Sommer 2026 vorgesehen.

