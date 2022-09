Birmensdorf und Aesch: Klares Ja zur Dreifachturnhalle

Birmensdorf und Aesch Grossaufmarsch an der Schulgemeindeversammlung: Klares Ja zum Projekt Dreifachturnhalle Die Sekundarschulgemeindeversammlung Birmensdorf-Aesch hat am Dienstagabend den Projektierungskredit für eine Dreifachturnhalle genehmigt. Das strittige Geschäft lockte weit mehr als 100 Personen an die Versammlung im Brüelmatt. David Egger 13.09.2022, 21.13 Uhr

Die Idee: So wie das Gebäude rechts könnte die neue Turnhalle dereinst aussehen. Visualisierung: zvg

Die Dreifachturnhalle, die die Sekundarschulpflege Birmensdorf-Aesch bauen möchte, bewegt die Gemüter. So sehr, dass am Dienstagabend 171 Stimmberechtigte an die Schulgemeindeversammlung im Gemeindezentrum Brüelmatt gekommen sind. So viele waren es schon lange nicht mehr – letztmals kamen im Dezember 2019 über 100 Stimmberechtigte an die Sekundarschulgemeindeversammlung.