Birmensdorf Um Energie zu sparen: Reformierte ­Kirche stellt Aussenbeleuchtung und Bänkli-Heizung ab Gemeinden, Unternehmen und weitere Institutionen bereiten sich auf eine mögliche Energiemangellage vor und versuchen, Energie zu sparen – so nun auch die reformierte Kirche Birmensdorf. Wie die Kirchgemeinde in einer Mitteilung schreibt, ergreife sie «geringfügige», aber «augenfällige Massnahmen». David Egger 31.10.2022, 10.51 Uhr

Die reformierte Kirche von Birmensdorf ergreift Sparmassnahmen. Sandra Ardizzone / Archiv

Konkret wird die reformierte Kirche Birmensdorf von heute, 1. November 2022, bis 1. April 2023 nicht mehr beleuchtet. Bei dieser Massnahmen wird es aber Ausnahmen geben – an besonderen Tagen wie an den vier Adventssonntagen, an Weihnachten, Silvester und Neujahr.