Birmensdorf Zusammengebrochener Kran und eingestürzter Abhang: Baustelle an der Ringstrasse 2 gibt zu reden Ein Leser dieser Zeitung macht sich Sorgen um die Sicherheit seiner Verwandten, die an der Ringstrasse in Birmensdorf wohnen. Die Baustelle auf dem benachbarten Grundstück sei nicht ausreichend abgesichert worden, behauptet er. Die Gemeinde sieht den Bauherrn in der Verantwortung – dieser tut die Vorwürfe als Gerüchte ab. Sven Hoti 03.09.2021, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor wenigen Wochen ist der Baukran an der Ringstrasse 2 zusammengebrochen. zvg

Auf der Baustelle an der Ringstrasse 2 in Birmensdorf häufen sich laut Leser Hans Lernhart die Vorfälle. «Mitte August ist mit lautem Getöse der Baukran zusammengebrochen.» Während der Unwetter von Mitte Juli sei bereits der Sicherheitszaun in die Baugrube gerissen worden, weil, so Lernhart, die Verankerung nicht standgehalten habe. Und im Mai sei der Abhang zum Grundstück seiner Tante eingestürzt. Dabei sei auch ein Teil des Gartensitzplatzes in die Baugrube gefallen.

«Bauübliche Schutzmassnahmen wurden nicht getroffen und als Folge davon kam es zu diesem Unfall», ist sich Lernhart sicher. So sei etwa auf die Montage einer Rühlwand zur Absicherung des Hanges verzichtet worden. «Man hat einfach heruntergegraben und dann ist ein Teil eingestürzt», meint er. Wegen des vielen Regens sei besonders viel Material heruntergekommen.

Der Hang zum Grundstück der Verwandten von Hans Lernhart war bei den Bauarbeiten eingestürzt. zvg

Beim Vorfall mit der Baugrube sei zudem der Öltank seiner Tante zum Teil freigelegt worden. Auch dieser sei im Vorfeld nicht mit einer Rühlwand abgesichert worden. Er beinhaltet aktuell rund 2000 Liter Heizöl und ist in Kies eingebettet. Ob der Tank beschädigt worden ist, ist noch unklar. Er habe mit dem kantonalen Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) Kontakt aufgenommen. Dieses habe daraufhin vom Bauherrn eine Expertise verlangt. Auf Einlenken des Gesuchs der Bauherrschaft sei diese auf Ende August verschoben worden.

Bisher habe er noch keine Rückmeldung erhalten, so Lernhart. Solange der Tank nicht inspiziert wurde, dürfe er nicht auf die maximalen 7000 Liter aufgefüllt werden. «Die Gefahr ist zu gross, eine erhebliche Kontaminierung des Bodens zu verursachen.»

Die Gemeinde hatte kurzfristig einen Baustopp verfügt

Auf dem Grundstück an der Ringstrasse 2 wird derzeit ein Mehrfamilienhaus mit sechs 4,5-Zimmer-Eigentumswohnungen sowie einer Tiefgarage mit zwölf Parkplätzen realisiert. «Himmlisch nah an Stadt und Wald» lautet der Slogan des Projektes Waldstern im Birmensdorfer Sternenquartier. Die Bauarbeiten begannen im April. Gemäss Website konnten bereits alle Wohnungen verkauft werden. Der Bezugstermin ist noch unbekannt.

Das Bauamt der Gemeinde Birmensdorf ist für die Kontrolle der Baustelle zuständig. Wegen des ungesicherten Hanges hatte es zwar einen Baustopp verfügt. Insgesamt führe es die Baukontrolle jedoch viel zu lasch durch, findet Lernhart. Er habe bereits mehrmals Kontakt mit dem Bauamt aufgenommen. «Das Bauamt sagt, das benachbarte Grundstück gehe uns nichts an. Wir sollen es auf dem zivilrechtlichen Weg versuchen.»

Bauamt weist Kritik an eigener Arbeit zurück

Auf Anfrage bestätigt das Bauamt die geschilderten Vorfälle nur zum Teil. Die ihnen vorliegenden Informationen beträfen vorwiegend die Stabilität der Baugrube. «Die Baukontrolle führt im Rahmen des gesetzlichen Auftrages Kontrollen durch. Werden dabei Mängel festgestellt, werden die Verantwortlichen aufgefordert, diese zu beheben. Dies war auch auf dem Baugrundstück der Fall. Nachdem die Mängel behoben wurden, durften die Bauarbeiten fortgesetzt werden», schreibt Abteilungsleiter Markus Deiss.

Den Vorwurf, dass das Bauamt die Baukontrolle zu lasch durchführe, weist er zurück:

«Nachdem Unregelmässigkeiten durch die Baukontrolle festgestellt wurden, war diese in sehr kurzen Abständen vor Ort und hat die Situation festgehalten und kontrolliert, bis die öffentlich-rechtlichen Forderungen umgesetzt wurden.»

Das Bauamt werde weiterhin Kontrollen auf dem Grundstück durchführen.

Deiss betont allerdings, dass der Bauherr in der Verantwortung stehe, «dass die Bauarbeiten nach den Regeln der Baukunde und nach dem Stand der Technik» erfolgen. Er ergänzt:

«Dabei gilt es zu bemerken, dass starke Umwelteinflüsse, wie diese in der kürzlichen Vergangenheit aufgetreten waren, nur schwer vorhersehbar sind.»

Er spricht damit die starken Regenfälle in den Sommermonaten an, welche das Erdreich stark aufgelockert hatten.

Der Bauherr äussert sich auf Anfrage nur knapp. Er spricht Englisch mit Akzent. Betreffend Kraneinsturz müsse die Kranfirma kontaktiert werden. Einen Namen oder eine Telefonnummer wisse er allerdings nicht. Den Vorfall mit dem Hangeinsturz tut er als Gerücht ab. Er betont: «Es wurden alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Wenn etwas nicht den Vorgaben entsprochen hätte, wäre die Gemeinde eingeschritten.»

Lernhart hat Strafanzeige gegen die Bauherrschaft erstattet

Eine solche Situation habe er noch nie erlebt, sagt Lernhart. «Ich bin sehr überrascht, dass man so was in der Schweiz überhaupt machen kann.» Für seine 93-jährige Tante sei es eine grosse Belastung. «Sie ist stark verunsichert und hat Angst.»

Gegen die Bauherrschaft hat er inzwischen rechtliche Schritte in Form einer Strafanzeige eingeleitet – unter anderem wegen Betreten fremden Bodens, Gefährdung und unsachgemässer Bauleitung. Wirklich Hoffnung auf eine Besserung hat er jedoch nicht. «Vielleicht muss ja zuerst etwas Schlimmes passieren, bis mal jemand etwas unternimmt.»