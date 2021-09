Sturmschäden: Nun räumen Forstarbeiter den Birmensdorfer Wald auf

Birmensdorf Nun kehrt nach Sturm Bernd wieder Ordnung in den Wald ein: «Es tut weh, die jungen Bäume am Boden zu sehen» Zurzeit ist ein Forstunternehmen damit beschäftigt, den Birmensdorfer Wald von den Sturmschäden vom Juli zu befreien. Dabei müssen auch die meisten noch intakten Bäume gefällt werden. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 25.09.2021, 04.16 Uhr

Seit rund einer Woche sind die Aufräumarbeiten im Birmensdorfer Wald nahe der Grenze zu Aesch in vollem Gange. «Wir werden wohl noch den ganzen Winter mit Aufräumen beschäftigt sein», sagt Roland Helfenberger, Revierförster des Forstreviers Limmattal-Süd. Zu diesem gehören neben Birmensdorf und Aesch auch Uitikon, Urdorf und Schlieren. Er meint damit das Beseitigen der Schäden von Sturm Bernd, der am 13. Juli vor allem in Birmensdorf und Aesch, aber auch in Uitikon über das Dorf fegte. In den Wäldern von Aesch seien die meisten Aufräumarbeiten bereits während der Sommerferien erfolgt. Auch in Birmensdorf seien die gefährlichen Stellen, zum Beispiel in der Nähe von Stromleitungen, unmittelbar nach dem Sturm gesichert worden.

Seit Donnerstag sind die Mitarbeiter des Aargauer Forstunternehmens Wiss AG mit dem privaten Waldstück namens Chämifäger beim Wasserreservoir in Birmensdorf beschäftigt. Vom Wald ist dort nicht mehr viel übrig: Auf dem Platz sind Forstarbeiter mit Hilfe von Maschinen mit dem Aufrüsten beschäftigt. Das bedeutet, dass sie die liegenden Bäume entasten und einschneiden und eine Maschine sie danach an die mit Lastwagen befahrbare Strasse transportiert. «Wir müssen nicht nur die bereits liegenden Bäume aufarbeiten, sondern auch die wenigen intakten fällen, die noch stehen», sagt Helfenberger. Grund dafür sei, dass sie durch die Schäden an den benachbarten Bäumen in Mitleidenschaft gezogen worden sein könnten. Er erklärt:

«Wenn Bäume plötzlich keinen Schutz durch andere Bäume mehr haben, können sie sich zum Beispiel einen Sonnenbrand holen wie wir Menschen.»

Einige alte Bäume seien zudem von Pilzen befallen. Solche Schwächungen seien vor allem angesichts des Wasserreservoirs, der Stromleitungen und der Spazierwege in der Nähe ein Risiko.

«Wegen der steilen Hanglage ist die Arbeit hier kein Zuckerschlecken», sagt Helfenberger. Es sei notwendig, möglichst viel maschinell zu erledigen, da dies sicherer und kostensparend sei. Zudem haben die Bäume ein beträchtliches Gewicht: Obwohl der Traktor zweimal 16 Tonnen ziehen kann, hat er zuerst Mühe, einen umgefallenen Baumstamm für das anschliessende Zersägen den Hang hinaufzuziehen. Die Arbeiten im Waldstück sollen rund eineinhalb Wochen dauern. Danach sollen möglichst bald neue Bäume gepflanzt werden.

Zuvor hat sich die Wiss AG drei Tage lang um das nahegelegene Waldstück namens Chapf gegenüber des Sportplatzes Breite gekümmert. Auch dort sind fast nur noch Baumstümpfe übrig. «Einige Bäume haben wir gefällt, weil sie aufgrund der Eschenwelke krank waren», sagt Helfenberger. Sein Ziel ist es, hier neue Bäume zu pflanzen, die im Frühling blühen und so für die Anwohnerinnen und Anwohner ein Blickfang sind. «Ich denke an Kirsch-, Apfel- und Birnenbäume oder an Eichen, die einen ökologischen Mehrwert bringen.» Da das Waldstück der Gemeinde gehöre, müsse er allerdings erst die Möglichkeiten abklären.

Mehrere tausend Kubikmeter Holz werden gewonnen

«Für die Natur waren die Sturmschäden nicht so gross», sagt Helfenberger. «Sie erholt sich von alleine wieder.» Umso grösser sei der Schaden für die Waldbesitzer: «So ein Sturm ist schon einschneidend. Es tut weh, die jungen Bäume am Boden zu sehen. Aber auch um die besonders alten Bäume ist es schade.» Dafür hofft Helfenberger jetzt, dass das Forstunternehmen mit dem geernteten Holz Gewinn für die Waldbesitzer erzielen und so den Schaden minimieren kann. Die Holzpreise seien in letzter Zeit gestiegen und es handle sich um mehrere tausend Kubikmeter Holz, die zurzeit in Birmensdorf gewonnen werden.

Für Spaziergänger ergeben sich in den betroffenen Waldstücken keine Einschränkungen. Während des Fällens sorgen die Mitarbeiter der Wiss AG für die Sicherheit. In den nächsten paar Monaten sollen weitere Waldstücke in Birmensdorf aufgeräumt werden.