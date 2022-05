Thomas Erismann (Mitte) ist neu Birmensdorfer Gemeinderat

Birmensdorf Stimmvolk wählt Thomas Erismann in den Gemeinderat – mit 200 Stimmen Unterschied zu seinem Gegner Thomas Erismann (Mitte, neu) gewinnt gegen seinen Konkurrenten Patrick Vogel (FDP, neu) und zieht in den Birmensdorfer Gemeinderat ein. Vogel wird überraschend in die RPK gewählt. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 15.05.2022, 21.16 Uhr

Thomas Erismann (Mitte, neu) wurde mit 809 Stimmen in den Birmensdorfer Gemeinderat gewählt. zvg

Nun steht fest, wer den siebten Birmensdorfer Gemeinderatssitz einnehmen wird: Thomas Erismann (Mitte, neu) hat sich im zweiten Wahlgang gegen Patrick Vogel (FDP, neu) durchgesetzt. Beide hatten im ersten Wahlgang am 27. März das absolute Mehr von 661 Stimmen knapp nicht erreicht. Jetzt erhielt Erismann 809 Stimmen, Vogel genau 200 weniger. Die Stimmbeteiligung lag bei 39,11 Prozent.

«Ich freue mich natürlich sehr», sagt Erismann nach Bekanntwerden des Ergebnisses am Telefon. Und:

«Weil ich in der Gemeinde eher unbekannt bin, überrascht mich die Klarheit des Resultats.»

Er habe zwar erahnt, dass es für ihn nicht schlecht aussehe, hätte aber mit einem knapperem Ausgang gerechnet.

Erismann ist 52 Jahre alt, Vater von drei Kindern und als Polizist und Polizeiausbilder tätig. Gemeinsam mit den bereits Gewählten Anja Fenner (parteilos, bisher), Ernst Brand (parteilos, bisher), Andreas Bösch (parteilos, neu), Ringo Keller (SVP, bisher) und Gabriela Stampa (parteilos, bisher) sowie Schulpräsidentin Bettina Köhler (parteilos, neu) will er sich nun im Gemeinderat einbringen.

Vogel weiss noch nicht, ob er die RPK-Wahl annehmen wird

Schon der erste Wahlgang war in Birmensdorf spannend: Stolze zwölf Kandidatinnen und Kandidaten kämpften um die Sitze im Gemeinderat. Nirgends im Bezirk Dietikon gab es so viele Kandidaturen. Nachdem Erismann und sein Konkurrent Patrick Vogel im ersten Wahlgang nur eine Stimme auseinander gelegen hatten, fiel die jetzige Wahl doch sehr deutlich aus.

Patrick Vogel (FDP, neu) schaffte den Sprung in den Gemeinderat zwar nicht, dafür aber den in die RPK. zvg

«Selbstverständlich ist eine Enttäuschung da», sagt Vogel, der nun zum dritten Mal in den Birmensdorfer Gemeinderat wollte, auf Anfrage. «Schliesslich habe ich mehrere Monate in diese Wahl investiert.» Über ein knapperes Resultat hätte er sich aber nur noch mehr geärgert. Weil er und sein Gegner über ein ähnliches Profil verfügten, sei es schwierig gewesen, den Ausgang der Wahl im Vorfeld einzuschätzen.

Speziell: Obwohl er nicht dafür kandidiert hatte, wurde Vogel neben Kurt Imhof (parteilos, neu) mit 20 Stimmen in die Rechnungsprüfungskommission (RPK) gewählt. Ob er die Wahl annehmen werde, wisse er noch nicht, sagt er. «Das kam für mich sehr überraschend. Ich muss das Ergebnis zuerst verarbeiten und mir Gedanken machen, ob ich mich in der RPK einbringen kann.» Die Wahl in die RPK verstehe er wegen des geringen Stimmenanteils eher als Zufall und weniger als Erfolg oder Wertschätzung.

