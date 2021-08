Birmensdorf Stimmberechtigte sagen deutlich Ja zur Einheitsgemeinde – Primarschulgemeinde wird bis 2022 aufgelöst Mit über 70 Prozent Ja-Stimmen haben die Birmensdorfer Stimmberechtigten der Auflösung der Primarschulgemeinde und der Totalrevision der Gemeindeordnung zugestimmt. Jetzt ist der Weg frei für die Einheitsgemeinde. Sven Hoti 29.08.2021, 17.16 Uhr

Die Gemeindeverwaltung in Birmensdorf kümmert sich in Zukunft nun auch um Themen, welche die Primarschule betreffen. Valentin Hehli

Die Birmensdorferinnen und Birmensdorfer haben die Fusion der politischen Gemeinde mit der Primarschulgemeinde abgesegnet. An der Urnenabstimmung vom Sonntag haben sie mit 1005 Ja- zu 409 Nein-Stimmen der Vorlage «Auflösung der Primarschulgemeinde Birmensdorf und Totalrevision der Gemeindeordnung (Bildung einer ‹Einheitsgemeinde›)» zugestimmt. Das entspricht einem Ja-Stimmenanteil von 71,07 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei 35,52 Prozent.

Mit der Annahme der Vorlage wird die Primarschulgemeinde per 1. Januar 2022 aufgelöst und eine neue Gemeindeordnung tritt in Kraft. Letztere ist nötig, um überhaupt eine Einheitsgemeinde bilden zu können. Die Primarschule verliert damit einen Teil ihrer Autonomie. Sie hat künftig insbesondere kein eigenes Budget mehr und keinen separaten Steuerfuss. Die Schulpflege verantwortet jedoch weiterhin wichtige schulische und pädagogische Angelegenheiten.

«Mit dieser Gemeindeordnung kann man leben»

Die Vorlage war im Vorfeld relativ unumstritten. Sowohl die Rechnungsprüfungskommission wie auch die Primarschulpflege und die politische Gemeinde hatten sich für eine Annahme der Vorlage ausgesprochen. «Es war überhaupt keine Überraschung», sagt Ernst Brand, Präsident der Primarschulpflege Birmensdorf. «Umgekehrt wäre ich überraschter gewesen.»

Ernst Brand ist Präsident der Primarschulpflege Birmensdorf.

Jubeln tue er zwar nicht nach der heutigen Abstimmung, meint Brand. Die Schulpflege sei jedoch davon überzeugt gewesen, dass es «der beste der schlechteren Wege» sei. Zudem habe die Primarschule mit der revidierten Gemeindeordnung wichtige Kompetenzen und damit eine gewisse Unabhängigkeit von der Gemeinde beibehalten können. «Mit dieser Gemeindeordnung kann man leben», findet Brand, und ergänzt:

«Entscheidend wird sein, wie der Gemeinderat in der nächsten Legislaturperiode die Anliegen der Schule umsetzen wird.»

Weniger selbstverständlich nimmt Gemeindepräsident Bruno Knecht (parteilos) das Abstimmungsergebnis vom Sonntag. «Ich habe es nicht erwartet, aber erhofft», sagt er. Bei der ersten Abstimmung 2019 sei die Einheitsgemeinde nämlich noch hart umkämpft gewesen. Knecht sagt:

«Es freut mich natürlich, dass die Vorlage nun so deutlich angenommen wurde.»

Die tiefe Stimmbeteiligung erklärt sich der Gemeindepräsident damit, dass zeitgleich keine nationalen oder kantonalen Abstimmungen stattgefunden hatten. «Ich habe keine höhere Stimmbeteiligung erwartet», sagt Knecht.

Bruno Knecht (parteilos) ist Gemeindepräsident in Birmensdorf.

Nun muss noch der Zürcher Regierungsrat der revidierten Gemeindeordnung zustimmen. Seine Zustimmung gilt jedoch als sicher, zumal er den vom Gemeinderat und der Primarschulpflege ausgearbeiteten Entwurf für eine neue Gemeindeordnung Anfang Jahr positiv beurteilt hatte. Verläuft alles nach Plan, so tritt die neue Gemeindeordnung ab 1. Januar 2022 in Kraft. Schon im Dezember dieses Jahres wird das neu zusammengelegte Budget von Primarschule und politischer Gemeinde präsentiert.

Eine lange Diskussion geht zu Ende

Mit der Zustimmung zur Einheitsgemeinde findet eine lange Diskussion ihren Abschluss. Angestossen wurde sie Ende 2018 durch Paul Flückiger und seine beiden Einzelinitiativen, die neben der Auflösung der Primarschulgemeinde auch die Auflösung der Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch anregten.

Während die Birmensdorfer Stimmberechtigten die Initiative für die Auflösung der Primarschulgemeinde als erheblich erklärten, wurde das Ansinnen, auch die Sekundarschulgemeinde aufzulösen, an einer gemeinsamen Abstimmung in Birmensdorf und in Aesch verworfen.