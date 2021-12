Gesamtsteuerfuss von Birmensdorf um zwei Prozentpunkte erhöht

Birmensdorf Stimmberechtigte durchkreuzen Plan der Behörden und erhöhen den Gesamtsteuerfuss von Birmensdorf um zwei Prozent Der Handel zwischen Sekundarschule und Politischer Gemeinde ist gescheitert. Und deshalb müssen die Birmensdorfer jetzt mehr Steuern zahlen. Lukas Elser Jetzt kommentieren 08.12.2021, 16.08 Uhr

Zur Debatte stand auch das alte Feuerwehr- und Werkgebäude in Birmensdorf. Severin Bigler

Der buchhalterische Trick der Behörden überzeugte die am Dienstagabend im Gemeindezentrum Brüelmatt erschienenen Stimm­berechtigten nicht. Und deshalb steigt der Gesamtsteuerfuss von Birmensdorf nun von 110 auf 112 Prozent.

Ursprünglich hatten die Birmensdorfer Behörden ein Tauschgeschäft vorgesehen. Um ihren Haushalt aufzubessern, schlug die Politische Gemeinde Birmensdorf eine Steuerfusserhöhung von bisher 44 Prozent auf 46 Prozent vor.

Damit der Gesamtsteuerfuss aber gleich bleibt, sollte die Sekundarschule im Gegenzug ihre Steuern um 2 Prozentpunkte senken. Dies, weil die Schule geringere Steuereinnahmen besser verkraften könne, so die Überlegung.

Zu verschuldet für eine Steuerfussreduktion?

Gegen diesen Plan stellte sich die Gemeindeversammlung der Sekundarschule Birmensdorf-Aesch:

«Wie kann die Schulpflege den Steuerfuss senken, wenn sie gleichzeitig aufzeigt, dass die Schulden über ein kritisches Mass ansteigen werden?»,

fragte ein Mann kritisch. Die Antwort der Schulpflege: «Man kann es verantworten.» Insbesondere weil man in den letzten Jahren jeweils einen Ertragsüberschuss von einer Million Franken verzeichnet habe.

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) stimmte zwar für die Steuerfussreduktion, wies aber gleichzeitig auf die Schieflage hin, in der sich die Schule derzeit befindet:

«Die Kosten pro Schüler sind 7000 Franken höher als der Medianwert der Gemeinden im Kanton Zürich»,

sagte Martin Scheiwiller (FDP). Zudem werde das Schuldenlimit bis 2025 ums Doppelte überschritten. Er sprach sich deshalb für rasche Gegenmassnahmen aus.

Erfolgreicher Gegenantrag kam von der SVP

Die Versammelten schienen ­solche Argumente zu über­zeugen: Mit einer knappen Mehrheit von 27 zu 25 Stimmen entschieden sich die 55 Stimmberechtigten für den Gegenantrag von Yannik Hälg, Co-Präsident der SVP Birmensdorf.

Er schlug vor, den Steuerfuss auf 21 Prozent zu belassen, anstatt ihn, wie von der Behörde beantragt, auf 19 Prozent zu reduzieren. An der Schlussabstimmung schliesslich wurde das Budget mit dem so definierten Steuerfuss mit 37 zu 13 Stimmen bewilligt.

Der Voranschlag wird damit wie folgt fixiert: Ein Aufwand von 6,6 Millionen Franken steht einem Ertrag von 6,3 Millionen Franken gegenüber. Der Aufwandüberschuss beläuft sich somit auf 300000 Franken.

Politische Gemeinde klar für Steuerfusserhöhung

Das gescheiterte Tauschgeschäft hatte für den Gemeinderat, der danach das Budget der Politischen Gemeinde vorstellte, keine Konsequenzen. Die 50 Stimmberechtigten lehnten mit 36 zu 11 Stimmen den Antrag von Patrick Vogel (FDP), den Steuerfuss auf 44 Prozent zu belassen, ab – sie erhöhten ihn wie geplant auf 46 Prozent.

So wurde an der Schlussabstimmung das Budget der ­Politischen Gemeinde mit einem Aufwandüberschuss von 810000 Franken bei einem Ertrag von 29,24 Millionen Franken und einem Aufwand von 30,05 Millionen Franken angenommen und der Steuerfuss bei 46 Prozent festgesetzt.

Haushalt wird angeprangert

Kritik am Gemeinderat hörte man an diesem Abend dennoch. Zum Beispiel am gestiegenen Personalaufwand der Verwaltung oder an der zunehmenden Verschuldung der Gemeinde.

Das altes Feuerwehrgebäude von Birmensdorf soll abgerissen werden. Severin Bigler

An der Versammlung der Politischen Gemeinde wurde ausserdem der Projektierungskredit von knapp 400000 Franken für einen neuen Werkhof mit neuer Entsorgungsstelle und Räumlichkeiten für die Feuerwehr bewilligt. Es gab nur eine Stimme dagegen.

Primarschule erwartet 30 zusätzliche Kinder Die 52 Stimmberechtigten an der Primarschulversammlung haben das Budget 2022 am Dienstagabend im Gemeindezentrum Brüelmatt einstimmig ange­nommen und den Steuerfuss bei unveränderten 45 Prozent festgesetzt.

Der Voranschlag rechnet mit einem Aufwand­überschuss von rund 300000 Franken. Dies bei einem Aufwand von 13,1 Millionen Franken und einem Ertrag von 12,8 Millionen Franken. Die Finanzvorsteherin der Schulpflege, Jacqueline Lieberherr (FDP), kündigte bis 2023 einen Anstieg der Schülerzahlen um 30 neue ­Kinder und die damit verbundene Eröffnung eines neuen Kindergartens an.



In der Debatte machte der Stimmberechtigte Jörg Hofstetter auf den «desolaten Zustand» der Turnhalle ­Reppisch aufmerksam. Und er wollte von der Schulpflege ­wissen, welche Kosten hier auf die Schulgemeinde zukommen werden. Die Antwort von Primarschulpräsident Ernst Brand (SVP): «Die Sanierung ist derzeit nicht vorgesehen.» (lue)

