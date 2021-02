Birmensdorf Sozialvorsteherin Annegret Grossen nimmt nach 15 Jahren im Gemeinderat den Hut Seit 2006 ist die FDP-Politikerin Mitglied im Birmensdorfer Gemeinderat. Nun, ein Jahr vor Ende dieser Legislatur, will sie ihren Platz Jüngeren zur Verfügung stellen. Alex Rudolf 05.02.2021, 14.18 Uhr

Mit Annegret Grossen tritt eine langjährige Gemeindepolitikerin zurück.



Archivbild: Fabio Baranzini

Eigentlich sah es bereits 2006 danach aus, dass sich Annegret Grossen (FDP) aus der Politik zurückziehen würde. Nach zwölf Jahren in der Sekundarschulpflege, davon acht als deren Präsidentin, wollte sie frischen Kräften Platz machen. Doch die FDP liess sie nicht einfach so ziehen. Man fragte sie an, ob sie für den Gemeinderat kandidieren wolle. Ein Angebot, das sie nicht ablehnen konnte.