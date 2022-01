Birmensdorf So lief der erste Take-away-Neujahrsapéro Die Gemeinde Birmensdorf lud die Einwohnerinnen und Einwohner am Sonntag ein, sich ein Apéro-Säckli für zuhause abzuholen. Christian Murer 03.01.2022, 06.55 Uhr

Gemeindepräsident Bruno Knecht (parteilos, rechts im Bild) durfte zahlreiche Birmensdorferinnen und Birmensdorfer zum Take-away-Neujahrsapéro begrüssen. Christian Murer

«Geschätzte Birmensdorferinnen und Birmensdorfer. Wir wünschen Ihnen von Herzen ein erfolgreiches neues Jahr 2022. Geniessen Sie den ‹Take-Away-Neujahrs-Apéro› und stossen Sie zu Hause auf unser Birmensdorf an. Ihr Gemeinderat»: Dies stand auf dem Flyer, den der Birmensdorfer Gemeindepräsident Bruno Knecht (parteilos) den Leuten in die Hand drückte, die am Sonntag beim Gemeindezentrum Brüelmatt vorbeikamen, um sich ihren Take-away-Neujahrsapéro-Sack abzuholen. Der Gemeindepräsident sagte: «Wir waren dieses Mal der Auffassung, dass wir wieder etwas unternehmen müssen, da 2021 der traditionelle Neujahrs-Apéro leider coronabedingt ausfiel. So entschieden wir uns, draussen coronakonform etwas zu offerieren, damit die Leute daheim feiern können.» Im Geschenksack steckte ein Valenser Bio-Bergkäse, ein Schoggi-Cake von ­Adelia Seglias sowie ein Prosecco oder eine alkoholfreie ­Flasche Rimuss.