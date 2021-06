So hilft Esther Liem Menschen mit der Patientenverfügung

Birmensdorf Sie hilft Menschen mit der Patientenverfügung: «Es ist emotional, aber am Schluss sind alle erleichtert» Esther Liem arbeitete fast 20 Jahre auf der Intensivstation des Universitätsspitals Zürich. Die Auseinandersetzung mit dem Sterben und dem Tod waren Teil ihres Jobs. Seit 2019 hilft sie den Menschen, sich mit einer Patientenverfügung auf den Ernstfall vorzubereiten. Sven Hoti 14.06.2021, 17.16 Uhr

Was meint jemand, wenn er sagt, er wolle nie «an den Schläuchen hängen»? Pflegeexpertin und Beraterin Esther Liem geht bei ihren Sitzungen dem konkreten Willen ihrer Kunden auf den Grund. Sandra Ardizzone

Es ist schnell geschehen: Ein Schritt zu viel, ein Blick zu wenig und das Leben hängt plötzlich am seidenen Faden. Oder man wird unerwartet schwer krank. Für die Angehörigen der Betroffenen stellt sich dann je nach Situation die Frage, wie viele lebenserhaltenden Massnahmen die Ärzte im Spital noch ergreifen sollen. Hatte sich der Betroffene im Vorfeld nie dazu geäussert, wird die Entscheidung für die Angehörigen zur Zerreissprobe.

Abhilfe schafft da die Patientenverfügung, mit der jede Person ihren Willen für den Ernstfall festhalten kann. Es handelt sich dabei um Situationen, in denen sich die Patientin oder der Patient nicht mehr verbal äussern kann; sei es aufgrund einer Krankheit oder eines schwerwiegenden Unfalls. Der Wille des Patienten ist bindend für die behandelnden Ärztinnen und Pfleger.

Vorlagen für Patientenverfügungen gibt es zuhauf im Internet. Corona hat das Thema nochmals stärker in den Vordergrund gerückt. Die Leute würden sich damit auseinandersetzen, bestätigt die Pflegeexpertin Esther Liem. Oftmals fehle jedoch das nötige Hintergrundwissen: «Ich höre immer wieder Leute sagen, sie wollten nicht an Schläuchen hängen. Doch was meinen sie damit genau? Wollen sie nie auf eine Intensivstation oder wollen sie im Pflegeheim am Lebensende nie an Schläuchen hängen, wenn es nicht mehr anders geht?»

Es geht um mehr als Sterben und Tod

Die diplomierte Intensivpflegefachfrau und studierte Pflegeexpertin arbeitete fast 20 Jahre auf der Intensivstation des Universitätsspitals Zürich. Eine ihrer grossen Aufgaben war dabei die Begleitung von Patienten und deren Angehörigen, aber auch des Behandlungsteams. Dabei habe sie sich auch immer wieder mit dem Thema Patientenverfügung auseinandersetzen müssen, erklärt Liem.

Inzwischen bietet die gebürtige Nidwaldnerin neben ihrer Tätigkeit als Dozentin mit ihrer Birmensdorfer Firma Curavadis Leuten Unterstützung an, die eine Patientenverfügung erstellen möchten. Während zweier Sitzungen geht Liem dem konkreten Willen ihrer Kunden auf den Grund. Dabei gehe es um mehr als Sterben und Tod, betont Liem, und führt aus:

«Es geht auch darum, sich zu vergewissern, was man noch investieren will in sein Leben und wie wichtig einem dieses ist. Diese Einschätzung kann die gleiche sein, egal ob man 50 oder 80 Jahre alt ist.»

Zwischen den beiden Sitzungen hat der Kunde jeweils eine Pause, in der er sich alles noch einmal durch den Kopf gehen lassen kann. Das sei Teil des Angebots, so Liem. «Ich sage immer, die Patientenverfügung ist das Endprodukt. Was ich anbiete, ist der Prozess, das Wissen dahinter.»

Bei den Sitzungen bespricht und reflektiert sie mit den Kunden die gemachten Aussagen. Oft bringe das die Menschen in eine Ambivalenz, erklärt Liem. «Wenn mir jemand sagt, er wolle nie in den Rollstuhl, dann frage ich: ‹Sie würden lieber sterben, als das und jenes noch zu machen?› Das setzt den Prozess in Gang.»

Patientenverfügung soll regelmässig überprüft werden

Beim letzten der beiden Gespräche soll auch die vertretungsberechtige Person, meist ein Angehöriger, des jeweiligen Kunden anwesend sein und informiert werden. Nach den beiden Sitzungen erhalten die Kunden schliesslich die Patientenverfügung in Papierform und auf einer Karte mit eingebautem Chip für das Portemonnaie. Darauf ist das Ganze nochmals in elektronischer Form abgespeichert.

Danach sei es wichtig, die Patientenverfügung nicht einfach auf die Seite zu legen, sondern regelmässig zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren.

«Man macht sie für die kommenden paar Jahre und nicht für die nächsten 10 bis 20 Jahre»

, betont Liem. Sie rät: «Immer, wenn Sie die Steuererklärung ausfüllen, sollten Sie auch die Patientenverfügung nochmals durchlesen.»

Mit der Patientenverfügung entlaste man nicht nur sich selbst, sondern auch seine Angehörigen sowie das behandelnde Gesundheitspersonal, sagt Liem, ergänzt aber: «Es müssen nicht alle eine Patientenverfügung haben. Es ist aber sinnvoll, wenn sich jeder über seine Gründe dafür oder dagegen im Klaren ist und das seinen Angehörigen so kommuniziert.»

Ihren Job beschreibt Liem als freudvoll, manchmal aber auch traurig. Die Gespräche mit den Menschen und das gemeinsame Herausfinden, was diese wollen, habe sie immer schon fasziniert. «Es ist emotional, es ist intensiv, aber am Schluss sind alle glücklich und erleichtert.»