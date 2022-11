Abstimmungskampf in Birmensdorf: Tempo-30-Befürworter gewinnen

Birmensdorf Showdown im wütenden Abstimmungskampf: Tempo-30-Befürworter gewinnen knapp An der Gemeindeversammlung gingen die Wogen um die Initiative für ein neues Verkehrsregime im Birmensdorfer Zentrum nochmals hoch. Dabei schreckte ein Gegner nicht einmal vor einem Putin-Vergleich zurück. Lukas Elser Jetzt kommentieren 30.11.2022, 16.36 Uhr

Bald heisst es wohl runter vom Gas: Die Gemeindeversammlung hat den Gemeinderat beauftragt, sich beim Kanton für Tempo 30 auf der Zürcherstrasse einzusetzen. Lukas Elser

Ein mehrstimmiger Jauchzer ging durch den grossen Saal des Gemeindezentrums Brüelmatt. Leute klatschten laut, manche trampelten mit den Füssen auf den Boden. Jemand schletzte die Tür. Fast könnte man meinen, die Schweiz hätte an der WM einen Sieg gegen Brasilien errungen und ein Brasilien-Fan hätte seinen Frust darüber lautstark herausgelassen. Doch die Emotionen, die am Dienstagabend in Birmensdorf hochkochten, waren keinem sportlichen Wettkampf geschuldet, sondern der Politik.

Nach einer monatelangen, hitzigen Debatte über die Notwendig- respektive Sinnlosigkeit einer entschleunigten Kantonsstrasse gewannen die Befürworter von Tempo 30 im Birmensdorfer Zentrum den Showdown: Die Versammlung der politischen Gemeinde nahm das Anliegen des Initiativkomitees Tempo 30 mit 136 zu 117 Stimmen an. Jetzt muss der Gemeinderat beim Kanton vorstellig werden und die Temporeduktion auf der Zürcherstrasse beantragen.

Dominik Mahrer (GLP) kämpft seit längerem für Tempo 30 im Zentrum. Zvg

Die wütende Fraktion unter den Entschleunigungsgegnern, die ihrem Zorn bereits im Vorfeld freien Lauf gelassen hatten, haute im ideologischen Endkampf gegen das mögliche Tempo-30-Regime nochmals richtig auf die Pauke. Ein älterer Mann empörte sich über ein Votum von Tempo-30-Befürworter Dominik Mahrer (GLP). Der hatte kurz zuvor darauf hingewiesen, dass er mit seinem Lastwagen durchs Dorf gefahren sei und dabei festgestellt habe, dass man mühelos Tempo 50 fahren könne. Mahrer konterte damit das Argument der Gegner, demzufolge heute sowieso meist nur Tempo 30 auf der Zürcherstrasse gefahren werde und damit ein neues Verkehrsregime hinfällig sei.

Wieso fährt der Befürworter mit dem Lastwagen durchs Dorf?

Der ältere Mann unterstellte Mahrer zwischen den Zeilen, zum Spass mit seinem Brummi durchs Zentrum zu fahren: «Ich gehe einmal davon aus, dass sie mit dem Lastwagen etwas im Dorf zu tun hatten. Denn, wenn man nichts zu tun hat, dann fährt man mit dem Lastwagen nämlich ums Dorf herum.»

Anschliessend holte er aus zu einem abenteuerlichen Putin-Vergleich: Sei es bei Tempo 30 oder beim Gas – «in diesem Dorf gibt es diese Gruppierungen und diese Wähler, die das Gefühl haben, sie könnten eine Doktrin aufziehen, die sie jedem aufdrängen können.» Dann folgte eine fast schon messianische Warnung:

«Wir werden alle noch einmal auf die Welt kommen.»

Und: «Es hat jetzt schon aufgefangen. Im Moment haben wir einen in Russland, der die ganze Welt im Sack hat – keiner hat irgendein Veto einzulegen. Es sind alle ganz ruhig.» Und deshalb dürfe man nun auch nicht Tempo 30 zustimmen.

Wird es dem Gegner auch in Zukunft noch in Birmensdorf gefallen?

Ein anderer Mann sagte:

«Seit acht Jahren wohne ich in Birmensdorf. Es gefällt mir schaurig gut hier – bis jetzt.»

Und weiter: «Es kommt mir so vor, als wollte man eine kleine Zweiklassengesellschaft in der Gemeinde einrichten.» Diejenigen, die vor der Tempo-30-Tafel wohnten, «sollen den Dreck riechen». Und «diejenigen, die im 30er-Bereich sind, die sind gesund». Anderswo, wo wirklich Handlungsbedarf bestehe, würde er die Initianten in ihrem Anliegen unterstützen. «Aber sicher nicht bei diesem Schrott.»

Befürworter warnen vor schweren Unfällen

Ein anderer Gegner betonte, wie lange er schon in Birmensdorf wohne, und meinte, dass an dieser Stelle noch nie ein schwerer Unfall passiert sei. Und deshalb solle man «nicht so ein Theater machen». Ein Befürworter entgegnete daraufhin, dass auch er schon seit Jahrzehnten hier wohne, und dass die Aussage seines Vorredners falsch sei: Vor vielen Jahren habe sich tatsächlich ein solcher Unfall ereignet:

«Mein Kollege wäre damals sicher froh gewesen, wenn hier ein tieferes Tempo gegolten hätte.»

Eine Mutter, die gefährliche Situationen beobachtet haben will, argumentierte: «Ich möchte nicht, dass ein Unfall passieren muss, damit etwas geschieht in diesem Dorf.»

SVP zeigt sich kompromissbereit

Yannik Hälg (Parteipräsident der SVP Birmensdorf) stellt sich gegen Tempo 30. zvg

Bemerkenswert war das Votum von SVP-Parteipräsident Yannik Hälg. Er rang sich zu einem Kompromiss durch und schlug vor, anstelle eines dauerhaften Tempo-30-Regimes eine temporäres einzurichten. Nachts Tempo 50, tagsüber allfällig eine Reduktion. Im Vorfeld der Abstimmung sprachen sich die SVP, die Mitte und die FDP gegen die Initiative aus, die Grünen, die SP und die GLP befürworteten sie. Mitglieder der GLP hatten im Juli die Einzelinitiative eingereicht.

Ob Tempo 30 auf der Kantonsstrasse tatsächlich Realität wird, ist aber noch nicht sicher. Der Kanton hat den betroffenen Zentrumsabschnitt zwischen der Post- und der Lielistrasse zwar in einem Bericht bereits als tauglich für eine Temporeduktion beurteilt. Allerdings handelt es sich dabei erst um eine Vorabklärung. Für die Tempo-30-Gegner besteht vielleicht noch ein Funken Hoffnung.

Birmensdorf ist bald hoch verschuldet Die Versammlung der politischen Gemeinde hat am Montag auch das Budget 2023 genehmigt und den Steuerfuss wie vom Gemeinderat beantragt bei unveränderten 91 Prozent festgesetzt. Es handelt sich um das erste Budget der per 2022 eingeführten Einheitsgemeinde. Der Voranschlag sieht einen Ertragsüberschuss von rund 270’000 Franken vor. Dabei steht ein Aufwand von 44,04 Millionen Franken einem Ertrag von 44,31 Millionen Franken gegenüber. Zu reden gaben an der Versammlung aber nur die nicht erreichten finanzpolitischen Ziele, die nun vom Gemeinderat für die Periode 2022 bis 2026 nach unten nun angepasst wurden. So hatte die Gemeinde sich zum Ziel gesetzt, die Fremdverschuldung auf maximal 10 Millionen Franken zu begrenzen. Gemäss aktuellen Prognosen wird sie aber per Ende 2026 auf 41 Millionen Franken steigen und die selbst gesetzte Grenze um 31 Millionen übersteigen.



Am selben Abend hat auch die Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch ihr Budget 2023 vorgestellt. Dieses sieht einen Ertragsüberschuss von 214’000 Franken vor. Dies bei einem Aufwand von 7,46 Millionen und einem Ertrag von 7,68 Millionen Franken. Die 261 Stimmberechtigten genehmigten den Voranschlag mitsamt unverändertem Steuerfuss von 21 Prozent. Damit verbleibt der Gesamtsteuerfuss von Birmensdorf bei 112 Prozent. (lue)

