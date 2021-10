Wo und wann das Impfmobil im Limmattal als nächstes hält

Wer sich noch nicht hat impfen lassen, kann dies am Samstag, 16. Oktober zwischen 10 und 14 Uhr tun. Ein Impfmobil des Kantons befindet sich dann erstmals bei der Sammelstelle Breite an der Breitestrasse 2 in Birmensdorf. Mitzubringen sind ein Ausweis und die Krankenkassenkarte. Ein zweites Mal kommt ein Impfmobil am 13. November nach Birmensdorf, wiederum von 10 und 14 Uhr.

In Urdorf war bereits einmal ein Impfmobil, ein zweites Mal kommt es ebenfalls am 16. Oktober. Es steht von 8 bis 16 Uhr auf dem Zwischenbächenplatz. In Unterengstringen war bereits ein Impfmobil. Ein zweites Mal kommt es am 7. November (Gemeindehaus-Parkplatz, 9 bis 13 Uhr).

In der Fahrweid Weiningen kommt noch zweimal ein Impfmobil vorbei. Es wird nächsten Dienstag, 19. Oktober, von 9 bis 12 Uhr, beim Quartierzentrum Föhrewäldli Halt machen. Das zweite Mal wird es am 16. November, wiederum von 9 bis 12 Uhr, vor Ort sein.

In Uitikon war bereits einmal ein Impfmobil vor Ort. Ein zweites Mal wird es am 5. November dort sein (Zentrum Waldegg, 16 bis 20 Uhr). In Uitikon sind zudem in der Waldegg Apotheke jeweils von Montag bis Samstag Impfungen ohne Voranmeldung möglich.

In Oberengstringen schon einmal ein Impfmobil, das zweite Mal kommt es am 31. Oktober (Dorfplatz im Zentrum, 12 bis 17 Uhr).

In Geroldswil wars schon dreimal, in Oetwil zweimal. (deg)