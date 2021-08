Birmensdorf Parteilose Kandidatin setzt sich durch: Anja Fenner-Zimmermann ist neue Gemeinderätin Die 29-Jährige holt 58 Prozent der Stimmen und setzt sich gegen Nadia Stutz von der FDP durch. Die Freisinnigen verlieren einen ihrer zwei Sitze im Gemeinderat. Lukas Elser 29.08.2021, 17.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie hat gewonnen: Anja Fenner-Zimmermann (parteilos). Sie hat verloren: Nadia Stutz (FDP). zvg

Etwas überraschend war der Wahlausgang in Birmensdorf schon. Anja Fenner-Zimmermann konnte am Sonntag den zweiten Wahlgang für die Ersatzwahl in den Gemeinderat für sich entscheiden und wird damit neue Gemeinderätin für den Rest der Amtsdauer 2018 bis 2022. Sie folgt auf Annegret Grossen (FDP), die zurückgetreten ist. Chancen hatte sich Fenner-Zimmermann sicherlich ausrechnen dürfen, schliesslich holte sie bereits im ersten Wahlgang vom 13. Juni die meisten Stimmen der damals vier Kandidaten.

Dass sie als parteiloser politischer Neuling im zweiten Wahlgang 58 Prozent der Stimmen holen und sich so relativ deutlich gegen die FDP-Kandidatin Nadia Stutz durchsetzen würde, sei dann doch etwas überraschend gewesen. Fenner-Zimmermann erreichte 828 von total 1431 gültigen Stimmen, Stutz deren 589. Die frisch Gewählte sagt:

«Ich hätte gedacht, es wird viel knapper.»

Dies, weil auch Stutz in der Gemeinde verwurzelt sei und sie praktisch einen identischen Lebenslauf hätten. Tatsächlich verfügen beide über einen Fachausweis im Bereich Sozialversicherung. Beide sind in Vereinen aktiv. Und beide sind in Birmensdorf aufgewachsen.

Der Gemeinderat Birmensdorf hat jetzt noch mehr Parteilose. David Egger

Woran lag es also, dass sich Fenner trotzdem durchsetzte? Die Gewinnerin kann nur spekulieren. «Vielleicht, weil mich viele Leute kennen.» Sie ist nämlich nicht nur Mitglied im Turnverein, sondern auch Gruppenführerin in der Verkehrsabteilung der Feuerwehr Birmensdorf-Aesch. «Vielleicht lag es aber auch daran, dass Nadia Stutz erst beim zweiten Wahlgang dazugestossen ist.» Das Resultat hätte sonst gerade so gut auch umgekehrt herauskommen können, meint Fenner.

Zu knapper Wahlkampf

Für Konkurrentin Stutz ist diese Vermutung nicht ganz falsch: «Sie hatte sicher einen Vorsprung, weil man ihren Namen noch vom ersten Wahlgang her kannte.» Im Gegensatz zu Fenner habe sie selbst nur drei Wochen Zeit für den Wahlkampf gehabt:

«Ich wusste von Anfang an, dass mein Ziel sehr ehrgeizig ist.»

Sie habe getan, was sie konnte, der Wahlkampf sei jedoch notgedrungen zu einer Hauruckübung geworden.

Ein Grund für die Niederlage sei aber sicher die relativ niedrige Wahlbeteiligung von 35,76 Prozent gewesen. Vielleicht hätten die Wähler aber auch einfach eine jüngere Person bevorzugt, mutmasst sie: «Greta Thunberg und die Jugendbewegungen spielen derzeit sicher eine Rolle.» Der Altersunterschied der beiden Frauen liegt bei 16 Jahren. Stutz ist 45, Fenner 29.

Ob die FDP besser von Anfang an auf sie anstatt auf Patrick Vogel hätte setzen sollen, könne sie nicht sagen. «Wir werden das Resultat nun etwas setzen lassen und unsere Strategie anschliessend analysieren.»

Der Freisinn hat es momentan schwer

Für ihre Partei ist der Wahlausgang enttäuschend. Ihr Kandidat Patrick Vogel, der den Sitz von Parteikollegin Annegret Grossen hätte verteidigen sollen, unterlag beim ersten Wahlgang knapp gegen die jetzige Gewinnerin Fenner. Dann wechselte die Partei kurzfristig ihren Kandidaten aus und schickte anstelle von Vogel Nadia Stutz ins Rennen. Unter anderem, weil man dachte, dass eine weibliche Kandidatin mehr Chancen gegen die Konkurrentin Fenner haben würde. Und weil auch dieser Plan schiefging, hat die FDP nun einen ihrer zwei Sitze im Gemeinderat verloren. Einzige Freisinnige in der Exekutive ist jetzt noch Barbara Puricelli.

Ob Stutz sich für die im nächsten Jahr anstehenden Gesamterneuerungswahlen aufstellen lässt, ist noch offen. «Auch das müssen wir zuerst innerhalb der Partei besprechen.»

Fenner feiert derzeit mit einer «mega Freude» ihren Sieg. Welche Ideen sie in den Gemeinderat einbringen wird, kann sie allerdings noch nicht sagen. Sicher ist derweil, dass es sich bei ihrer Tätigkeit nicht um einen kurzfristigen Einsatz handeln soll: «Gerne will ich mich bei den Gesamterneuerungswahlen auf die Liste setzen lassen.»