Birmensdorf Obwohl sie sich inzwischen für die «toten Gegenstände» begeistert, tritt Käthi Keller als Präsidentin des Ortsmuseums zurück Nach 44 Jahren gemeinnütziger Tätigkeit möchte sich die Birmensdorferin mehr um ihr Privatleben kümmern. Lukas Elser 28.05.2022, 05.00 Uhr

Käthi Keller sitzt gerne auf dem Baumstamm-Schaukelstuhl vor der Ortsmuseumsscheune. Valentin Hehli

Käthi Keller sitzt auf einem aus einem Baumstamm gefertigten Schaukelstuhl und wippt ein paarmal vor und zurück. Wenn sie während ihrer Arbeit im Birmensdorfer Ortsmuseum auf jemanden warten müsse, setze sie sich jeweils auf den Sessel. «Er ist sehr bequem.»

Bald kann sich die 80-Jährige noch weiter zurücklehnen. Nach 15 Jahren im Vorstand der Heimatkundlichen Vereinigung Birmensdorf und Umgebung, davon 14 als Präsidentin, tritt sie jetzt zurück. Altershalber, sagt Keller. Sie spüre, dass sie die Tätigkeit zunehmend beanspruche. Sie wolle sich zurückziehen, bevor sie ihre Aufgabe nicht mehr richtig erfüllen könne.

Auf diesem Stuhl wartet sie oft auf Besuch. Valentin Hehli

Beim Treffen mit der «Limmattaler Zeitung» erzählt Keller, was sie im Rahmen ihrer Tätigkeit erlebt hat. Toll seien die Dorfführungen mit den Kindern gewesen. Als die Klassenbesuche im Ortsmuseum wegen Corona nicht mehr möglich waren, haben Keller und die anderen Vorstandsmitglieder Veranstaltungen im Freien durchgeführt. Sie spazierten mit den Primarschülern durchs Dorf und zeigten ihnen, in welchem Haus welcher Handwerker gewohnt hatte – oder wo früher die Arrestzelle stand. Manche Kinder hätten am Anlass derart Freude gehabt, dass das Museum Dankesbriefe von ihnen erhalten habe.

Auch für die Ausstellung zum Thema Wohnen hätten die Schüler grosses Interesse gezeigt. Das Ortsmuseum habe ihnen in mehreren Räumen gezeigt, wie eine Fabrikantenfamilie früher gelebt hatte. Die Kinder konnten dabei ein Wählscheibentelefon, eine Schreib- und eine alte Nähmaschine ausprobieren – oder Kaffee mit der Handmühle zubereiten. Keller zeigte ihnen, welchen Aufwand man früher fürs Heizen betrieben hatte. Und sie führte den Kindern vor, wie früher am Familientisch aus Mangel an Tellern gemeinsam aus der gleichen Schüssel gegessen wurde.

An der Geschichte fand sie anfangs nicht viel

Die Arbeit mit den Kindern liegt Keller. Schliesslich war sie, bevor sie Mutter wurde, drei Jahre Primar- und später für einige Jahre Dyskalkulielehrerin. Im Gegensatz dazu war ihr die Freude an historischen Zusammenhängen nicht von Anfang an gegeben. In der Schule habe man es nicht geschafft, sie für den Geschichtsunterricht zu begeistern, sagt sie.

Als sie vor 15 Jahren vom damaligen Gemeindepräsidenten Jakob Gut gefragt wurde, ob sie nicht ein zurückgetretenes Mitglied im Vorstand des Ortsmuseums ersetzen wolle, sei ihre Antwort denn auch negativ gewesen:

«Ich arbeite lieber mit Kindern als mit diesen toten Gegenständen.»

Keller hatte damals eine politische Laufbahn hinter sich. Nachdem sie in den späten 1970er-Jahren Mitglied der Kindergartenkommission wurde und später Schulpflegerin war, wählte sie das Volk 1994 in den Birmensdorfer Gemeinderat, wo sie 12 Jahre Einsitz hatte. Zusammen mit der Tätigkeit im Ortsmuseum habe sie total 44 Jahre für die Gemeinde gewirkt, sagt das SVP-Mitglied heute.

Gut schaffte es schliesslich aber doch noch, sie vom Ortsmuseum zu überzeugen. Und so löste Keller nach nur einem Jahr im Vorstand Dorothea Türler im Präsidium ab.

Manchmal schockieren sie die Geschichten

Nach und nach lernte Keller auch, sich für die Geschichte zu begeistern. Und so denkt sie heute ganz anders über die Materie, die sie einst als tot bezeichnete: «Jeder Gegenstand hat eine Geschichte», sagt Keller. Das beginne bereits damit, dass jemand sage «Dieser Gegenstand hat meiner Grossmutter gehört», wenn er dem Museum etwas hinterlasse.

Die kleinen Geschichten aus dem Dorf beeindrucken Keller. Und zwar positiv wie negativ. «Wenn ich sehe, dass sich früher drei Familien eine einzige Küche teilen mussten, bin ich schockiert.» Manchmal gerät sie aber auch ins Staunen. Zum Beispiel, wenn sie sieht, mit welchem Erfindungsreichsreichtum die Bauern Maschinen herstellten, um sich die harte Arbeit auf dem Feld etwas zu erleichterten.

Alt Gemeindepräsident Johann Jahn am Neujahrsapéro 2022 der Gemeinde Aesch. David Egger

Kein Birmensdorfer wollte das Amt

Obwohl Keller ihre Gäste für die Geschichte zu begeistern weiss, war es dennoch schwierig, einen Nachfolger für sie zu finden. Auf Zeitungsberichte und ein Inserat habe sich kein Birmensdorfer gemeldet, sagt Keller. Erst als sie die Suche über die Gemeindegrenzen ausgedehnt hatte, habe sie jemanden gefunden, der die Aufgabe übernehmen wollte. Keller konnte Johann Jahn gewinnen. Er war während zwölf Jahre Gemeindepräsident in Aesch und trat für die Wahlen vom 27. März 2022 nicht mehr an.

Jahn habe sich zwar gewundert, wieso man einen Auswärtigen für das Amt wolle, sagt Keller. Doch für sie sei das kein Hindernis gewesen: «Bei der Sekundarschule, den Kirchenpflegen und der Kläranlage arbeiten die beiden Gemeinden zusammen. Wieso also nicht auch beim Ortsmuseum?» Zudem heisse ihre Organisation nicht Heimatkundliche Vereinigung Birmensdorf, sondern «Birmensdorf und Umgebung».

Keller will derweil mehr Zeit mit ihrer Familie und in ihrem 500-jährigen Walserhaus im Bündnerland verbringen. Ganz auf sie verzichten muss das Ortsmuseum trotzdem nicht. Sie werde weiterhin gerne regelmässig Arbeitseinsätze leisten, sagt Keller. Abgeschlossen habe sie nur mit einer Sache: «Mit der Organisation will ich nichts mehr zu tun haben.» Denn es sei nicht gut, wenn sie sich als ehemalige Präsidentin in Führungsangelegenheiten einmische.

Käthi Keller hat bald mehr Zeit für Ihre Familie. Hier steht die 80-Jährige im Eingang der Ortsmuseumsscheune. Valentin Hehli

