Massentest an Birmensdorfer Schule: Langsam geht das Material aus

Birmensdorf Nun müssen die Eltern ran: Test-Knappheit in Schule sorgt für Unmut – das sagt das Labor Birmensdorfer Eltern mussten nach mehreren positiven Pool-Tests selbst tätig werden, da es an Testmaterialien fehlt. Eine anonyme Quelle verschafft nun ihrem Ärger Luft. Es ist nicht das erste Mal, dass eine Knappheit vermeldet wird. Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 07.12.2021, 04.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So funktioniert der Massentest: Eine Schülerin fügt ihre Speichelprobe dem Pool zu – dieser wird danach im Labor untersucht. Alexandra Wey

Normalerweise ist der Ablauf von PCR-Spucktests genau geregelt: Wer einem positiven Pool angehört, der wird zum Einzeltest gebeten. In der Primarschule Birmensdorf ist es aber etwas anders. Denn es fehlt an Testmaterial. Nachdem vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse mindestens neun positive Pools festgestellt wurden, machte ein anonymer Tippgeber letzte Woche auf der Seite «Schulcluster.ch» seinem Ärger Luft. «Für Einzeltests ist kein Material vorhanden. Alle Eltern sollen selber schauen», heisst es dort – auch eine andere Quelle bestätigt dies. Derweil seien die Kinder aus dem positiven Pool weiterhin zur Schule gegangen – obwohl man aufgrund eines kaputten Laborgeräts länger auf die Ergebnisse warten musste.

Auf diesen Vorgang angesprochen, heisst es von Seiten der Schulleitung, man wolle sich nicht dazu äussern. Klar ist aber gemäss Kanton: Sofern ein Kind symptomlos ist, darf es die Schule bis zum Vorliegen des Resultats weiterhin besuchen. Ebenfalls klar ist: Sobald ein Pool positiv ist, hat eine Einzeltestung zu erfolgen. «Meist geschieht das in der Schule mit einem Spucktest», schreibt die kantonale Bildungsdirektion auf ihrer Website. Ist dies nicht der Fall, müssen tatsächlich die Eltern den Test organisieren.

Dass Material fehlt, kommt nicht zum ersten Mal vor. So berichtete die Schule Birmensdorf schon Mitte September, dass die erste Durchführung des repetitiven Testens nicht wie geplant starten konnte. «Wir haben bereits vor einer Woche das nötige Testmaterial bestellt, bis heute jedoch noch kein Material erhalten», hiess es damals in einem auf der Schul-Website publizierten Schreiben.

Wie die Organisation «Together we test» der Hirslanden Gruppe, die schweizweit für Betriebe und Schulen Massentests durchführt, auf Anfrage festhält, gebe es derzeit keine Materialknappheit. Die Lieferdauer betrage drei bis vier Tage. Aber: «Das Volumen der ausgewerteten Tests ist seit den Herbstferien auf konstant hohem Niveau», so Mediensprecher Simon Kessler. Alleine in der Woche vom 29. November wurden über 32'000 Pools ausgewertet. Dabei kam es letzte Woche dann tatsächlich über Nacht zu einem partiellen Geräteausfall in einem der 17 angeschlossenen Labors, «was in diesem Labor zu einem Rückstau bei der Analyse und entsprechend einer Verzögerung bei der Übermittlung gewisser Testresultate führte».

Längst nicht jede Gemeinde führt Massentests durch

Auf «Schulcluster.ch» ist Birmensdorf derweil nicht die einzige genannte Gemeinde. Auf 27 Seiten finden sich unter anderem Meldungen aus Dielsdorf, Hedingen oder der Stadt Zürich. «Wir sind erstaunt über den riskanten Kurs», heisst es etwa. Aus Hedingen wird wiederum vermeldet, dass kein Unterricht mehr durchgeführt werden könne – Ende November steckten sich über 70 Kinder an.

Über die nicht unumstrittene Website wurde bereits Anfang Jahr berichtet. So riefen Massnahmenkritiker dazu auf, sie mit falschen Angaben zu überfluten. Deswegen wurde das Vorgehen angepasst. «Um Falschmeldungen herauszufiltern, müssen wir neu auf eine Quelle bestehen», sagte eine der Betreiberinnen zu «20 Minuten» – das heisst: Die Betreiberinnen der Seite kennen die Namen der jeweilige Eltern, die den Tipp gegeben haben. Das Ziel des Teams hinter «Schulcluster.ch» es, die Gesundheit der Kinder schützen. So forderte auch der Schweizerische Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) kürzlich «wirkungsvolle Massnahmen» im Bildungsbereich, um die Beteiligten zu schützen, «zermürbende Quarantänesituationen zu vermeiden und das Gesundheitssystem zu entlasten».

Dazu brauche es unter anderem obligatorische, repetitive Tests. Denn im Gegensatz zu Birmensdorf oder Aesch, das derzeit immer mehr Fälle unter der Lehrerschaft zu beklagen hat, wird längst nicht überall regelmässig getestet. So existiert gemäss Dietiker Stadtrat in den Schulen «kein wirklicher Handlungsbedarf» bezüglich repetitiven Tests oder weiteren Massnahmen – dies nicht zuletzt, da die Tests derzeit auf Freiwilligkeit basieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen