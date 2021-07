Milchbuck Baugenossenschaft erneuert Siedlung in Birmensdorf

Birmensdorf Noch eine Baueingabe: In Birmensdorf werden an allen Enden Kräne hochgezogen Nicht nur der Südhang der Gemeinde wird verbaut. Auch bei der Badi entsteht eine neue Siedlung. Lukas Elser 19.07.2021, 19.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Siedlung Lettenmatt soll bald komplett abgerissen werden. Lukas Elser / Limmattaler Zeitung Die Milchbuck Baugenossenschaft plant hier eine neue Siedlung. Lukas Elser / Limmattaler Zeitung Diese Strasse soll für Autos bald nicht mehr befahrbar sein. Lukas Elser / Limmattaler Zeitung Das Restaurantgebäude wird zwar auch abgerissen. Die Baugenossenschaft verspricht aber ein neues Gastro-Angebot. Lukas Elser / Limmattaler Zeitung Zeitgleich wird auch an der Zürcherstrasse... Lukas Elser / Limmattaler Zeitung ...und am Südhang von Birmensdorf gebaut. Lukas Elser / Limmattaler Zeitung

In Birmensdorf wird momentan rege gebaut. Elf Mehrfamilienhäuser sollen am nördlichen Rand der Gemeinde entstehen, zwölf sind bereits in Bau. Insgesamt handelt es sich um fast 200 neue Wohnungen, die am Südhang von Birmensdorf entstehen sollen.

Und nun folgt bereits das nächste Bauprojekt. Dieses Mal betrifft es den Südwesten der Gemeinde.

Diese Überbauung entsteht im Südwesten der Gemeinde. zvg / Limmattaler Zeitung

Die Baueingabe dafür hat die Milchbuck Baugenossenschaft bereits bei der Gemeindeverwaltung eingereicht.

Noch steht auf dem Grundstück zwischen Reppisch, Lettenmatt-, Garten- und Poststrasse eine Siedlung aus den 1960er-Jahren. Aufgrund ihres Alters will sie die Baugenossenschaft abreissen und durch eine neue Überbauung ersetzen.

Mehr Platz, weniger Häuser

Dabei werden die Gebäude nicht eins zu eins durch neue ersetzt. Besteht die Überbauung momentan noch aus neun Gebäuden, sollen es neu nur noch acht sein. Wie die Genossenschaft unterstreicht, ändert das aber nichts am grundlegenden Angebot. So sieht das Projekt auch künftig wieder ein Restaurant auf dem Areal vor.

Die Milchbuck Baugenossenschaft erneuert ihre Siedlung an der Birmensdorfer Lettenmattstrasse für rund 50 Millionen Franken. zvg / Limmattaler Zeitung

Die Zahl der Wohnungen wird leicht höher sein. Sind es derzeit 80 Wohnungen, sollen es neu 90 werden. Die vermietbare Fläche steigt dabei von 5000 auf 8500 Quadratmeter.

Die Genossenschaft ging im Dezember von einer Investitionssumme in der Höhe von rund 50 Millionen Franken für das Projekt aus.

Gemeinde hat Strasse für die Siedlung verkauft

Die Gemeindeversammlung hat dem Projekt bereits vor einem halben Jahr den Boden bereitet. Mitte Dezember 2020 stimmte sie mit nur zwei Gegenstimmen dem Verkauf eines Strassenstücks für rund 800'000 Franken an die Milchbuck Baugenossenschaft zu.

Das Strassenstück soll Teil der neuen Siedlung werden. Die Genossenschaft will daraus einen öffentlichen Gehweg machen, der die Lettenmattstrasse weiterhin mit der Gartenstrasse verbinden soll. Für Motorfahrzeuge wird dieser Abschnitt nicht mehr zugänglich sein. Autofahrer, die von der Reppisch her kommend direkt zum südwestlichen Teil der Siedlung gelangen wollen, müssen den Umweg über die Poststrasse in Kauf nehmen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Baueingabe hätte eigentlich bereits im Februar erfolgen sollen, wie es auf der Website der Genossenschaft heisst. Auf den Baustart habe dies aber keine Auswirkungen, heisst es auf Anfrage. Er sei nach wie vor auf Ende Jahr geplant.

Die Milchbuck Baugenossenschaft besitzt in Birmensdorf derzeit über 170 Wohnungen. Weitere Siedlungen mit insgesamt 890 Wohnungen stehen in Seebach, Schwamendingen, Zürich Affoltern und Niederhasli.