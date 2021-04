Birmensdorf Nach «intensiven Diskussionen» per sofort weg: Gemeindeschreiber Andreas Strahm muss sein Büro räumen Die Birmensdorfer Gemeindeverwaltung kommt nicht zur Ruhe. Gemeindeschreiber Andreas Strahm hört per sofort auf. David Egger und Virginia Kamm 01.04.2021, 10.01 Uhr

2018 lachten Gemeindepräsident Bruno Knecht und Gemeindeschreiber Andreas Strahm noch zusammen. Nun gehen sie getrennte Wege.

Fabio Baranzini

Der Birmensdorfer Gemeindeschreiber Andreas Strahm hat gekündigt. «Diesem Schritt gingen intensive Diskussionen über die Art und Weise der Leitung der Gemeindeverwaltung vor­aus», schreibt Gemeindepräsident Bruno Knecht (parteilos) in einer Mitteilung von Donnerstag. Diese «intensiven Diskussionen» waren so krass, dass Andreas Strahm nun keinen Platz mehr hat im Gemeindehaus. Der Gemeinderat zieht die Reissleine. Strahm muss gehen - per sofort.

Gemeindepräsident Bruno Knecht schreibt es in seiner Mitteilung so:

«In Anbetracht des Umstands, dass verschiedene für die Gemeinde entscheidende Projekte unmittelbar am Start stehen, sind der Gemeinderat und der Gemeindeschreiber übereingekommen, dass Andreas Strahm seine Tätigkeit für die Gemeinde per sofort beendet.»

Strahm muss also nicht mehr arbeiten, erhält aber noch drei Monate lang Lohn aus der Birmensdorfer Steuerkasse. Denn die Kündigungsfrist beträgt drei Monate, wie der Birmensdorfer Gemeindepräsident Bruno Knecht am Donnerstagmorgen auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung» sagte. Knecht bestätigt zudem, dass es sich nicht um einen 1.-April-Scherz handelt.

Auf der Gemeinde-Website heisst es jetzt: «Person existiert nicht»

Von der Gemeinde-Website www.birmensdorf.ch wurde Andreas Strahm bereits entfernt. Wer die entsprechende Seite von Strahm aufrufen will, auf der bisher seine Funktion und seine Kontaktdaten nachzulesen waren, sieht nur drei Worte: «Person existiert nicht.»

Knecht schreibt weiter: «Der Gemeinderat dankt Andreas Strahm für seine engagierte Arbeit in den vergangenen vier Jahren. Unter seiner Leitung ist die Gemeindeverwaltung zukunftsfähig geworden.» Fähig für eine Zukunft ohne Strahm.

Gemeindeschreiberin ad interim ist nun Céline Denzler. Sie war bisher Strahms Stellvertreterin. Wenn sie will, soll sie in ein paar Monaten definitiv neue Gemeindeschreiberin werden. Wenn sie nicht will, dann soll die Stelle öffentlich ausgeschrieben werden.