Birmensdorf Nach 31 Jahren übergeben Claudia und Marcel Rohner ihr Kaminfegergeschäft – und haben in Gerry Oertli einen Nachfolger aus der Region gefunden Im Jahr 1990 begann Marcel Rohner in Bonstetten, Wettswil und Uitikon als Kaminfegermeister. Nun geben er und seine Frau Claudia das erfolgreiche Geschäft an Nachfolger Gerry Oertli ab.

Der neue Geschäftsführer Gerry Oertli, Sekretärin Daniela Brotschi sowie Claudia und Marcel Rohner freuen sich über die Übergabe bei der Marcel Rohner Kaminfeger AG. Carmen Frei / Limmattaler Zeitung

Nach 31 Jahren im Kaminfegergeschäft haben Marcel und Claudia Rohner die Geschäftsleitung der Marcel Rohner Kaminfeger AG per Oktober abgegeben. «Wir sind der Meinung, dass es langsam Zeit wird, etwas kürzer zu treten», sagt Marcel Rohner. «Mit Gerry Oertli, der bereits einmal sechs Jahre in unserem Betrieb gearbeitet hat, haben wir einen erstklassigen Nachfolger gefunden. Er kennt unsere Kundschaft und das Unternehmen noch von früher und ist vor drei Jahren nach Birmensdorf gezogen. Das hat sich dann perfekt ergeben», meint Claudia Rohner.

Marcel Rohner begann in Bonstetten, Wettswil und Uitikon im Jahr 1990 als Kaminfegermeister. Damals habe er noch gewählt werden müssen, ähnlich wie bei einem politischen Amt, erinnert er sich. Ende 2002 kamen die Gemeinden Birmensdorf und Aesch dazu, 2008 dann Urdorf. «Wir verbinden das Limmattal mit dem Säuliamt», sagt sein Nachfolger Oertli.

In den vergangenen 31 Jahren ist die Marcel Rohner Kaminfeger AG langsam aber stetig gewachsen. «Nach und nach sind immer mehr Gemeinden und Aufgaben dazugekommen», sagt der 62-jährige Rohner.

«Es war immer schön, mit den Kunden in Kontakt zu stehen, ihre Kinder aufwachsen zu sehen und an den verschiedensten Lebensabschnitten teilhaben zu dürfen. Der persönliche Kontakt hat immer stattgefunden, selbst wenn wir nur den Ofen oder die Heizung gereinigt haben.»

Als gelernte Kauffrau übernahm Claudia Rohner die Büroarbeit im Unternehmen. Zuerst habe sie zudem noch in einem Architekturbüro gearbeitet. «Ich habe dann aber schnell gemerkt, dass es mich hier mehr braucht», sagt die 55-Jährige.

Marcel und Claudia Rohner waren 31 Jahre mit der Marcel Rohner Kaminfeger AG unterwegs. Ab Oktober treten sie nun kürzer. Carmen Frei / Limmattaler Zeitung

Marcel Rohner folgte dem Vater als Kaminfegermeister

Marcel und Claudia Rohner sind beide in Dübendorf aufgewachsen, wo sie sich auch kennengelernt haben. Bereits Marcel Rohners Vater war dort Kaminfegermeister. Für Rohner war klar, dass auch er Kaminfeger werden wollte. Nach der Ausbildung zog es ihn zuerst nach Solothurn, später in die Stadt Zürich, wo er 1984 die Meisterprüfung machte. Danach bewarb er sich auf verschiedene Stellen. «Ich hatte dann Glück und konnte 1990 Bonstetten, Wettswil und Uitikon übernehmen», sagt er. Claudia und Marcel Rohner pendelten zuerst noch von ihrem damaligen Wohnort Brüttisellen in die Region, 1991 zogen sie nach Birmensdorf.

Ab 1990 übernahm Marcel Rohner auch in verschiedenen Gemeinden die Stelle als Feuerungskontrolleur. Dieser misst die Schadstoffemissionen der Heizungen. In den jeweiligen Gemeinden übernahm er ausserdem die Fachstellenberatung oder fungierte mit seiner Firma selbst als Fachstelle. Als Kaminfeger kümmerte er sich zudem um die Wartung der Heizungen oder beriet seine Kunden beim Thema Energieeffizienz.

Anlagen wurden effizienter, aber einige Traditionen sind geblieben

Marcel Rohner findet, dass sich am eigentlichen Geschäft in seiner Zeit in der Region nicht viel geändert habe. Die Anlagen seien aber immer komplexer und kleiner geworden – und auch effizienter. Inzwischen gehe beim Heizen viel weniger Energie verloren als früher.

Gewisse Traditionen des Kaminfegerberufs hätten aber überlebt. Immer noch würden ihn häufig Menschen fragen, ob sie die Knöpfe an seiner Uniform anfassen dürften. «Denn das bringt ja Glück», sagt er. Früher seien die Kaminfeger auch noch als Gratulanten bei Hochzeiten und Geburtstagen vorbeigekommen, erklärt Claudia Rohner.

Dass der Kaminfeger den Kamin hinauf- und heruntersteigt, um ihn zu reinigen, entspreche aber meist nicht mehr der Wahrheit, sagt Marcel Rohner augenzwinkernd. Zwar gebe es vereinzelt noch Kamine, die breit genug dafür seien. Aber in den meisten Fällen sei dies heute nicht mehr möglich.

In Zeiten von Corona kehren die Leute zur Feuerstelle zurück

In der näheren Vergangenheit sei dafür das Cheminée wieder beliebter geworden. «Holz bietet eine gewisse Sicherheit», findet Rohner. Davon könne man sich eine Reserve zulegen. Gerade in Zeiten von Corona sei dies den Menschen wieder wichtiger.

«Die Feuerstelle gehört eigentlich zu den Grundbedürfnissen des Menschen», meint auch sein Nachfolger Gerry Oertli. Der 42-Jährige kennt die Region von seiner Zeit als Kaminfeger in Schlieren. Er wurde vom damaligen Arbeitgeber nach Birmensdorf geschickt, um auszuhelfen. «Als Aushilfe wird man an ein anderes Unternehmen verliehen», erklärt Marcel Rohner. Der Arbeitnehmer werde Vollzeit angestellt, aber für die Arbeit auch in ein anderes Unternehmen geschickt.

Gerry Oertli hat per 1. Oktober bei der Marcel Rohner Kaminfeger AG als Geschäftsführer übernommen. Carmen Frei / Limmattaler Zeitung

Gerry Oertli kennt sich in der Region schon aus

Inzwischen hat Oertli die Meisterprüfung absolviert und ist vor drei Jahren nach Birmensdorf gezogen. «Er kennt auch die gesamte Kundschaft», sagt Marcel Rohner. Die Büros der Marcel Rohner Kaminfeger AG verlegten Rohner und Oertli nun in das Untergeschoss des Hauses der Rohners, damit auch die räumliche Trennung besser funktioniert.

Ganz weg sind Marcel und Claudia Rohner aber nicht: Sie bleiben noch drei Jahre Teilzeit im Unternehmen tätig. Die Entlastung sei aber schön.

«Nur schon zu wissen, dass wir bereits um 17 Uhr aus dem Büro rauslaufen könnten, ist eine grosse Entlastung»,

meint Claudia Rohner. Sie hätten bereits ein Mal die Möglichkeit genutzt, ein verlängertes Wochenende zu geniessen. Noch müssten sie aber lernen, die Arbeit einfach abzugeben, meint Marcel Rohner.