Birmensdorf: Dirigentin Roth verabschiedet sich vom Singkreis

Birmensdorf Nach 20 Jahren und 750 Proben: Dirigentin Roth verabschiedet sich am Konzert Der Ökumenische Singkreis Birmensdorf-Aesch lud am Sonntag zum Konzert. Es war die letzte Darbietung unter der langjährigen Dirigentin Rosette Roth. Fabio Müller Jetzt kommentieren 06.12.2021, 15.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

2020 wurde das Adventskonzert abgesagt – umso grösser war die Freude, dass es 2021 unter Einhaltung der 3G-Regel wieder stattfinden konnte. Fabio Müller Rosette Roth war 20 Jahre lang Dirigentin des Singkreises Birmensdorf-Aesch. Zusammen absolvierten sie 750 Proben. Fabio Müller Aufgeführt wurden Werke von Georg Friedrich Händel und Jakob Wittwer. Fabio Müller Die festliche Stimmung kam nicht nur durch traditionelle Weihnachtslieder auf, sondern auch durch die Solistin. Fabio Müller Auch wenn bis Mitte Mai diesen Jahres keine Proben möglich waren, verabschiedet sich die Dirigentin Roth mit einem gelungenen Abend. Fabio Müller

Mit der Adventszeit kommt in Birmensdorf vor allem auch eines: das jährliche Adventskonzert des ökumenischen Singkreises Birmensdorf-Aesch in der reformierten Kirche Birmensdorf. Nachdem dieses 2020 coronabedingt ausgefallen war, konnte das Adventskonzert diesen Sonntag wieder durchgeführt werden. Der Singkreis führte Werke von Georg Friedrich Händel und von Jakob Wittwer auf und stimmte mit Weihnachtsliedern, wie «Oh du fröhliche» oder «Stille Nacht», das Publikum auf die Weihnachtszeit ein.

Der Präsident des Singkreises, Gerhard Eichinger, war zufrieden mit dem Konzert: «Endlich konnten wir wieder ein Konzert durchführen und der Chor hat eine super Leistung erbracht.» Ebenfalls freute sich Eichinger über die Anzahl Personen, die in der Kirche anwesend waren.

«Normalerweise sind es mehr Leute. Dass die Kirche aber zu drei Vierteln gefüllt war, freut mich wegen der jetzigen Situation sehr.»

Auch die Dirigentin des Chores, Rosette Roth, zieht ein positives Fazit: «Dafür, dass wir im vergangenen Jahr weniger proben konnten, war es richtig schön. Die Solisten und das Orchester haben sehr zur festlichen Stimmung beigetragen.»

«Es war eine erfüllende Zeit»

Dass das zu Ende gehende Jahr ein herausforderndes war, bestätigt Eichinger. Bis Mitte Mai waren gar keine Proben möglich. Dies sei eine Herausforderung für Dirigentin, Sängerinnen und Sänger gewesen. «Umso besser war es, dass wir in der zweiten Jahreshälfte wieder ziemlich normal proben konnten», sagt Eichinger.

Für Rosette Roth war es diesen Sonntag das letzte Adventskonzert als Dirigentin. Nach rund 20 Jahren und etwa 750 Proben gibt sie ihr Amt ab. «Es war eine erfüllende Zeit. Irgendwann muss man aber Aufgaben in andere Hände übergeben». Sie zieht ein positives Fazit zu ihrer langen Zeit als Dirigentin. Mit den Gottesdiensten und dem Adventskonzerten habe sie vielfältige Musik machen können.

Der Nachfolger steht bereits in den Startlöchern

Lange nach einem Nachfolger für Rosette Roth musste der Singkreis nicht suchen. Dieser ist bereits gefunden. Er muss aber noch von der Kirchpflege in seinem Amt bestätigt werden.

Einlass zum Konzert wurde nur unter Einhaltung der 3G-Regel gewährt. Zudem empfahl der Singkreis den Besucherinnen und Besuchern, eine Maske zu tragen. Der Augenschein zeigte: Eine Mehrheit der Anwesenden folgte dieser Empfehlung gefolgt und trug eine Maske. Das Konzert abzusagen, wie das etwa die Harmonie Birmensdorf bei ihrem Konzert in Aesch getan hatte, kam laut Eichinger nicht infrage.

Das Publikum genoss das Konzert. Unter ihnen war auch Dölf Bruggmann aus Birmensdorf. Er besucht das Konzert jedes Jahr: «Für mich läutet das Konzert die Weihnachtszeit ein. Deswegen hat es mich sehr gefreut, dass das Konzert dieses Jahr wieder stattfindet.» Den Wermutstropfen sieht er einzig darin, dass er wegen der Masken nicht wie in den Vorjahren mitsingen konnte. In allem zieht er ein positives Fazit aus dem Konzert: «Es war sehr schön, auch wenn nicht so viele Leute wie in den Vorjahren da waren. Angesichts der aktuellen Corona-Situation macht das aber Sinn.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen