Birmensdorf Im Zirkus der Harmonie schwebt die Akrobatin direkt über dem Orchester Manege frei fürs Jahreskonzert: Die Harmonie Birmensdorf begeisterte mit ihrem Auftritt zum Thema Zirkus das Publikum. Auch dank dem Auftritt von zwei akrobatischen Geschwistern. Mattia Wirth Jetzt kommentieren 27.11.2022, 14.45 Uhr

Mit viel Eleganz beeindruckte Luftakrobatin Julienne Bérard das Publikum. Mattia Wirth

Eine Luftakrobatin bewegt sich graziös über dem Orchester zur Musik, ein Clown begeistert mit seinen Nummern – die Harmonie Birmensdorf bot ihrem Publikum am Samstag im Gemeindezentrum Brüelmatt mit ihrem Jahreskonzert viel mehr als nur Musik.

Pünktlich um 20 Uhr beginnt die zirkusreife Show mit «Three Cool Dances», gespielt von den Young Harmonists. Nach einem weiteren Hit haben die jüngsten Mitglieder der Harmonie Feierabend. Für die älteren Musikerinnen und Musiker fängt der Abend dagegen erst richtig an.

Die Young Harmonists eröffneten das Konzert. Mattia Wirth

Unter der Leitung von Dirigentin Cäcilia Gebhardt spielt die Harmonie vielfältige Stücke, die sich auf verschiedene Arten dem Thema Zirkus widmen. Dass der Auftritt so reibungslos verläuft, ist unter anderem dem Einsatz und der Organisation von Präsident Michael Gut und Vizepräsidentin Irene Job zu verdanken. Gut musiziert beim Auftritt selbst in den Reihen seines Ensembles – bis auf sein zweiteiliges Solo an der grossen Tuba, das ihn ins Rampenlicht stellt. Eine Zuschauerin zeigt sich nach dem Konzert beeindruckt: «Es braucht sicher eine grosse Lunge, um ein so riesiges Instrument so schön klingen zu lassen.»

Jannik Bérard balancierte als Clown auf einem Gymnastikball. Mattia Wirth

Beeindruckende Balance auf dem Ball

Clown Jannik Bérard ist bei seinem Auftritt konzentriert. Aber ein bisschen mulmig wird dem Publikum bei diesem Anblick trotzdem, weil er sich direkt vor dem spielenden Orchester auf einem Gymnastikball balancierend hin und her bewegt. «Das Balancieren ist ja das eine, sich dann aber noch auf dem Ball gezielt fortzubewegen ...», sagt ein Zuschauer anschliessend anerkennend. In der Zwischenzeit spielt die Harmonie «Au Cirque» von Marcel Chapuis. Als der Clown wieder sicher auf dem Boden landet, ertönt ein lautes Bravo aus dem Publikum.

Jannik Bérard ist offensichtlich nicht der Einzige in der Familie mit grossem artistischem Talent. Seine Schwester Julienne Bérard erhält vom Publikum grossen Beifall, als sie sich in einem von der Decke hängenden Ring einige Meter über der Bühne elegant durch die Luft bewegt. Noch beeindruckender ist ihre darauffolgende Tuchakrobatik. Den Naturgesetzen trotzend lässt sie auf einen Spagat weitere graziöse Formen und Drehungen folgen.

Julienne Bérard trotzte den Naturgesetzen mit ihrer Tuchakrobatik. Mattia Wirth

Mut brauchen dabei vor allem die darunter Musizierenden, sagt Moderatorin Regula Gut und erntet Lacher. Entsprechend wirkt die Akrobatin während und nach dem Auftritt ganz entspannt: «Auf dieser Höhe habe ich wirklich keine Bedenken.»

Jahreskonzert Am Samstag, 3. Dezember, findet die Show der Harmonie Birmensdorf erneut statt, diesmal im Gemeindesaal Nassenmatt in Aesch um 20 Uhr.

