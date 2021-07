Birmensdorf Hunderte neue Wohnungen sollen über Birmensdorf entstehen, die Einsprachefrist läuft ab Der Südhang von Birmensdorf wird weiter überbaut. Insgesamt sind hier fast 200 neue Wohnungen geplant. Lukas Elser 15.07.2021, 04.00 Uhr

Die Bauvisiere auf dem Hügel von Birmensdorf werden bald abgeräumt. Lukas Elser / Limmattaler Zeitung

Der Name ist Programm. Wer demnächst in eine der neuen Wohnungen am neu erstellten Panoramaweg einzieht, wird mit einer Sicht auf den Talboden von Birmensdorf und die umliegende Umgebung belohnt.