Birmensdorf Hauptübung: Feuerwehr Birmensdorf-Aesch rettete auch Kommandanten-Tochter An ihrer Hauptübung zeigte die Feuerwehr Birmensdorf-Aesch, was sie kann ­– mit ihrem neuen Kommandanten Markus Steiner. Mara Aliotta 06.11.2022, 18.06 Uhr

Die Hauptübung der Feuerwehr Birmensdorf fand an einer Bauspenglerei statt. Bild: Mara Alliotta

Es nieselt, als sich die Zuschauenden im Feuerwehrdepot Birmensdorf-Aesch einfinden. Doch davon lassen sich die Feuerwehrleute nicht abhalten. Bei der Ankunft am Übungsort vor der Bauspenglerei sticht sogleich ein Traktor inklusive grossen Anhängers ins Auge. Kommandant Markus Steiner erklärt die Übungsanlage per Mikrofon.

Es würden insgesamt sechs Personen im dreistöckigen Haus vermutet, so Steiner. Darunter ist seine Tochter. Die Hauptannahme ist Brand, denn das Treppenhaus ist verraucht. Wie sich kurz darauf herausstellt, hat die Elektroanlage im Keller Feuer gefangen.

Der Fahrer des Traktors habe kurz zuvor den Brand gesehen und vor Schreck prompt einen Fussgänger übersehen und -fahren, sagt der Kommandant. Einzig Einsatzleiter Remo Stierli durfte sich die Situation im Voraus kurz ansehen. Speziell: Sein eigener Anhänger ist verantwortlich für den Unfall vor der Spenglerei.

Alles nur gespielt: Ein Fussgänger wurde übersehen und überfahren. Bild: Mara Alliotta

Die Autodrehleiter kommt aus Urdorf

In wenigen Minuten kommt die Feuerwehr an ihrer Hauptübung vom Dorf herangefahren, allen voran ein Tanklöschfahrzeug mit dem Einsatzleiter am Steuer. Aus einem Fenster im zweiten Stock ertönen Hilfeschreie eines Jungen. Die Fahrzeuge werden platziert, erste Befehle an den verantwortlichen Offizier gegeben. Steiner erklärt: «Da wir keine eigene Autodrehleiter (ADL) haben, wird nun eine aus Urdorf gebracht.»

Schläuche werden gelegt, während der Rauch immer dichter wird. Eine erste Rettung per Handschiebeleiter wird befohlen, die nach einigen Minuten auch erfolgreich gelingt. Als Nächstes muss das siebenköpfige Team der Strassenrettung den Traktor anheben, um den darunterliegenden Patienten zu retten. Danach folgt eine Besprechung darüber, wie die ADL am besten zu positionieren sei. «Dabei gilt es zu beachten, dass die ADL im besten Fall zwei Fassaden abdecken sollte», so Steiner.

Der Offizier, der den Verantwortungsbereich im Haus hat, schildert dem Einsatzleiter die Situation. Im Hintergrund beginnt eine Maschine zu brummen. Das Zeichen, dass der Lüfter zum Einsatz gekommen ist. Seine Aufgabe: das Treppenhaus zu entlüften. Plötzlich geht es turbulent zu und her. Die Person unter dem tonnenschweren Anhänger wurde erfolgreich gerettet, doch eine der sechs Personen im Haus wird vermisst. Die Verkehrsgruppe in den hellroten Jacken lotst mittlerweile ein Postauto sicher am Unfallort vorbei. Die Gruppe ist für die Verkehrssicherung zuständig. Inzwischen kann auch noch die letzte Person gerettet werden, die sich im Keller beim Ort des Brandausbruchs befunden hatte.

Kritik am Einsatz des Lüfters

Keine Stunde dauert die Übung, bevor sie mit der Einsatzbesprechung zu einem Ende kommt. Die Inspektoren der Gebäudeversicherung Zürich loben das Team sowie dessen Einsatz, alles in allem seien sie sehr zufrieden.

Der Einsatzleiter Remo Stierli habe einen schweren Job gehabt und diesen gut gemacht, so der erste Inspektor. Sehr gut funktioniert hätten auch die einsatzrelevanten Rückmeldungen, fügt er hinzu. Nicht so gut gewesen sei der Einsatz des Lüfters, der etwas früher hätte positioniert werden können. Somit hätte nämlich allenfalls eine Rettung über das Treppenhaus erfolgen können, die für Retter sowie Gerettete einfacher wäre als über die Leiter.

Offizielle Übergabe des Kommandantenpostens

Steiner dankt für die ehrliche und gute Kritik sowie dem Besitzer der Liegenschaft, der leider nicht anwesend sein kann. Er war am Abend zuvor notfallmässig im Spital gelandet, da er einen Herzschrittmacher habe einsetzen lassen müssen, sagt Steiner. Hervor sticht an diesem regnerischen Samstagnachmittag allerdings nicht nur der überraschende Notfall der vorherigen Nacht: Die offizielle Übergabe des Kommandantenpostens steht auf dem Programm.

Markus Steiner übernimmt nach einem Jahr als Kommandant nun auch offiziell das Amt von Michael Heynen, der zuvor vier Jahre als Kommandant fungiert hatte. «Heute ist es so weit, ihn gemeinsam mit neun anderen Feuerwehrleuten zu verabschieden», sagt Steiner. Zudem haben drei Feuerwehrleute ihre Fortbildungskurse gemacht und werden anschliessend feierlich befördert.

Auf die Feuerwehr-Hauptübung folgt der Apéro. Bild: Mara Alliotta

Als würde sie den Einsatz belohnen, kommt zu diesem Zeitpunkt die Sonne aus der grauen Wolkenfront hervor. So kann der traditionelle Umzug mit musikalischer Begleitung der Harmonie Birmensdorf doch noch trocken stattfinden, bevor beim Apéro angestossen wird.