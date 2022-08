Hastag (Zürich) AG ersetzt Betonwerk am Hauptsitz in Birmensdorf

Birmensdorf Hastag ersetzt Betonwerk und macht die Anlage damit ökologischer Die Baustoffherstellerin modernisiert ihre Anlage am Hauptsitz in Birmensdorf. Sie soll künftig weniger Staub und Lärm erzeugen. Lukas Elser 05.08.2022, 13.12 Uhr

Das bestehende Betonwerk der Hastag (Zürich) AG in Birmensdorf hält mit der neuesten Technik nicht mehr Schritt. zvg

Oliver Konrad, Geschäftsführer Hastag Zürich AG und Regionalleiter Zürich. zvg

Die Schweizer Baustoffherstellerin Hastag (Zürich) AG will ihr 45-jähriges Betonwerk an ihrem Hauptsitz in Birmensdorf ersetzen. Die der Jura-Holding und damit dem international tätigen irischen Konzern CRH (Cement Roadstone Holding) gehörende Firma möchte sich technologisch modernisieren. Die Baupläne liegen derzeit auf der Gemeindeverwaltung auf.

Weil die Anforderungen an Umweltschutz und Nachhaltigkeit gestiegen seien, wolle auch die Hastag (Zürich) AG ökologischer produzieren. So haben man sich dazu verpflichtet, Zement, Kies und Beton «möglichst effizient, energiesparend und umweltbewusst aufzubereiten und die Ressourcen zu schonen», schreibt Oliver Konrad, Geschäftsführer Hastag (Zürich) AG und Regionalleiter Zürich auf Anfrage.

Mineralische Bauabfälle zu Beton verwerten

Darum führe die Hastag (Zürich) AG derzeit umfangreiche Massnahmen durch, um die Umwelteinflüsse und den Energieverbrauch ihrer Werke zu reduzieren. So soll die geplante Anlage in Birmensdorf mit mineralischen Bauabfällen arbeiten und diese zu neuem Beton rezyklieren können. Auch benötige sie weniger Frischwasser und weise eine bessere CO 2 -Bilanz auf. Schliesslich soll sie auch weniger Lärm und Staub erzeugen.

Das Betonwerk der Hastag (Zürich) AG in Birmensdorf ist 45 Jahre alt. zvg

Die Kosten für das Projekt liegen gemäss Konrad im höheren einstelligen Millionenbereich. Die Bauarbeiten beginnen frühestens 2024 und dauern voraussichtlich ein halbes Jahr. Die Dimensionen des Werks sollen vergleichbar mit denen des heutigen Werks sein.