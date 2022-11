82 Limmattaler Wehrmänner wurden aus der Armee entlassen

Birmensdorf Grosse Freude bei 82 Limmattaler Wehrmännern: Auf dem Waffenplatz Reppischtal wurden sie feierlich entlassen Am Freitagmorgen rückten 320 Zürcher Armeeangehörige aus den Bezirken Dietikon, Bülach und Dielsdorf zu ihrer Entlassung in die Kaserne in Birmensdorf ein. Bei der Feier war auch Sicherheitsdirektor Mario Fehr anwesend. Muriel Daasch 18.11.2022, 18.07 Uhr

320 Zürcher Armeeangehörige aus den Bezirken Dietikon, Bülach und Dielsdorf schlüpften am Freitagmorgen zum letzten Mal in ihren Tarnanzug. Zur Entlassung aus der Militärdienstpflicht versammelten sie sich auf dem Waffenplatz Zürich-Reppischtal bei der Kaserne Birmensdorf. 82 von ihnen stammten aus Limmattaler Gemeinden.

Nacheinander wurden die Soldaten und Unteroffiziere aus den drei Bezirken in gemischten Gruppen zur Abrüstung aufgeboten. Grosse, aufeinandergestapelte Holzkisten füllten sich allmählich mit Sturmgewehren, Helmen, Jacken und Hosen, Schutzmasken und weiteren Gegenständen, die zur persönlichen Ausrüstung gehören.

Das gleiche Prozedere spielte sich bei der Kaserne in Birmensdorf bereits am Montag, Dienstag und Donnerstag ab. An diesen Tagen wurden die Armeeangehörigen aus den übrigen Bezirken entlassen. Insgesamt kehrten in dieser Woche 1503 Männer und fünf Frauen aus dem Kanton Zürich der Armee den Rücken. Gemäss Oberst und Kreiskommandant Daniel Bosshard haben rund ein Viertel der am Freitag anwesenden Soldaten ihren Dienst gleich nach der Rekrutenschule als Durchdiener absolviert. Die Jüngsten unter ihnen seien deshalb erst 22 Jahre alt.

Grosse Erleichterung und vielleicht auch ein wenig Wehmut

Kurz vor dem Mittag ging der Anlass in eine feierliche Verabschiedung über, die in der Turnhalle der Kaserne stattfand. Bis auf ein paar Vereinzelte waren alle Armeeangehörigen noch in Uniform gekleidet. Noch mehr hatten ihre Kampfstiefel bereits gegen bequeme Turnschuhe ausgetauscht. Ein letztes Mal stellten sie sich in Reih und Glied vor dem Kreiskommandanten auf. In den vordersten Reihen fanden sich die Unteroffiziere ein – darunter auch eine Frau.

«Der Frauenanteil in der Schweizer Armee nimmt stetig, aber nur sehr langsam zu. Zurzeit entscheiden sich etwas mehr als ein Prozent der Frauen für einen Einsatz im Militär»,

sagte Bosshard. Nach einer kurzen Danksagung übergab er das Wort an Regierungsrat Mario Fehr (parteilos). Dieser begrüsste die bald ehemaligen Armeeangehörigen sowie die zahlreich erschienenen Gäste. Darunter waren Nationalrätin Priska Seiler-Graf (SP), Kantonsratspräsidentin Esther Guyer (Grüne), Bruno Keller, Kommandant der Zürcher Kantonspolizei, sowie viele weitere Vertreterinnen und Vertreter aus den jeweiligen Bezirken, dem Kanton und dem Bund.

«Wahrscheinlich sind Sie alle erleichtert darüber, nun endlich aus dem Militärdienst entlassen zu werden. Einige von Ihnen verspüren aber vielleicht auch Wehmut oder eine Mischung aus beidem», sagte Fehr. Die Armee in der Schweiz habe einen speziellen Rückhalt, weil die Bevölkerung über alle grösseren Entscheidungen und Änderungen mitbestimmen könne und so eine Armee nach ihren Vorstellungen habe, sagte er weiter.

Zur Verabschiedung ertönte die Nationalhymne

Zum Schluss dankte Fehr den Wehrmännern für ihre motivierten und flexiblen Einsätze und legte ihnen ans Herz, sich auch in Zukunft in irgendeiner Art und Weise für die Gesellschaft zu engagieren. «Gehen Sie in den Turnverein, in die freiwillige Feuerwehr oder setzen Sie sich für politische Themen ein. Ganz egal was, Hauptsache, Sie machen etwas», sagte er.

Vor der endgültigen Entlassung führten die Soldaten und Unteroffiziere einen letzten Befehl von Kreiskommandant Bosshard aus und stellten sich in Achtung. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von der Alten Garde Bülach, die zum Abschluss die Nationalhymne spielte.

Anschliessend tauschten sich die entlassenen Armeeangehörigen bei einem Apéro mit den Vertreterinnen und Vertretern aus ihrer Gemeinde aus. Einer, der am Freitag sein Armeematerial abgeben durfte, war Christian Vonmoos aus Urdorf. «Es ist ein gutes Gefühl, dass ich das Militär nun hinter mir habe», sagte der 32-Jährige, der bei der Armee als Truppenkoch diente.

Auch der 34-jährige Pascal Styner, ebenfalls aus Urdorf, ist glücklich darüber, mit der Entlassung aus der Armee ein Kapitel abschliessen zu können: «Ich kann nun etwas Neues in Angriff nehmen und habe ausserdem wieder mehr Platz im Keller.»