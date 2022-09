Birmensdorf Gemeindewappen am Sprungturm in der Badi wurde übersprayt Illegale Sprayer haben die Birmensdorfer Badi ins Visier genommen. LiZ 05.09.2022, 05.00 Uhr

So sieht das übersprayte Gemeindewappen am Sprungturm aus. zvg

In der Badi Geren ist es zum wiederholten Male zu Sprayereien gekommen, wie die Gemeinde in einer Mitteilung vom Freitag schreibt. Konkret wurde das runde Gemeindewappen am Sprungturm mit roter Farbe übersprayt, daneben prangt ein rotes Smiley.