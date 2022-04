Birmensdorf Gemeinderat will Badi für 4,4 Millionen sanieren – Rechnungsprüfungskommission stellt sich dagegen Die Birmensdorfer stimmen am 15. Mai über neue Chromstahlbecken in der Badi Geren ab. Der Gemeinderat, der derzeit für seine Ausgabenpolitik in der Kritik steht, hält die Erneuerung für zwingend. Lukas Elser Jetzt kommentieren 21.04.2022, 03.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Schwimmbad Geren sieht schön aus. Doch der Schein trügt. Sandra Ardizzone

In Birmensdorf ist am 15. Mai politisch wieder einiges los. Unter anderem bestimmt das Stimmvolk anlässlich des zweiten Wahlgangs, wer den letzten verbleibenden Gemeinderatssitz für die Legislaturperiode 2022 bis 2026 erhalten wird. Gleichzeitig stimmt es über einen 4,4-Millionen-Kredit für die Sanierung der Schwimmbecken in der Badi Geren ab. Der Gemeinderat bewilligte im Februar einen Kredit von 140'000 Franken für die Planung des Projekts.

Gemeinderat Ringo Keller (SVP). zvg

«Für Birmensdorf ein wahrhaft grosser Brocken»,

beschreibt der zuständige Gemeinderat Ringo Keller (SVP) das Projekt in einem Infoschreiben. Doch ist die Erneuerung der seit 1985 in dieser Form existierenden Anlage seiner Meinung nach notwendig. So habe man vor einigen Jahren festgestellt, dass der Zustand der Böden und Wände der Becken nicht mehr einwandfrei sei.

«Lange Zeit konnten wir dies mit sehr teurer Farbe kaschieren», schreibt Keller. «Mit der Zeit nützte diese Kosmetik aber nichts mehr. Immer mehr löste sich der Verputz vom Beton und das Überstreichen hielt nicht mehr lange an.» So habe man die Anlage untersucht und einen «dringenden» Sanierungsbedarf festgestellt.

Der Verputz löst sich ab: Schäden im Beckenbereich der Badi. zvg

Gemeinderat wählte «nicht das günstigste» Projekt aus

Das Projekt, das der Gemeinderat dem Volk nun unterbreitet, sei «sicher nicht das günstigste», schreibt Keller weiter. Doch sei es das nachhaltigste der geprüften Varianten. Im Gegensatz zur Variante, die eine Auskleidung der Becken mit einer Folie vorschlägt, halte die Chromstahlvariante 40 statt nur 15 Jahre. So sei diese Lösung unter dem Strich die kostengünstigere.

Insgesamt sollen drei von fünf Becken mit Chromstahl ausgekleidet werden: das Schwimmer-, das Nichtschwimmer- und das Sprungbecken. Das Planschbecken dagegen soll nicht verändert und das Sprudelbecken ersatzlos zurückgebaut werden. Dafür soll es neben dem bereits bestehenden Wasserfall künftig zwei neue Nackenschwälle, vier Massagedüsen, neue Bodensprudel, neue Duschen und Notrufsäulen geben. Mit dem Umbau sind zudem weitere baulichen Anpassungen verbunden.

Für die Rechnungsprüfungskommission ist das finanzpolitische Risiko zu gross

Die Rechnungsprüfungskommission lehnt die Vorlage ab. Für sie ist das finanzpolitische Risiko, das man mit dem Projekt eingehe, zu gross. Sie schreibt:

«Durch die notwendige Fremdfinanzierung dieses und der weiteren anstehenden Investitionsprojekte wird die im Rahmen der Finanzplanung definierte Schuldenobergrenze deutlich überschritten.»

Gemäss Gemeinderat ist die Finanzierung des Projekts mit eigenen Mitteln nicht möglich. Die Vorlage sieht deshalb vor, die 4,4 Millionen Franken mit einem Darlehen zu decken. Nicht inbegriffen in dieser Summe sind dabei die Kapitalfolgekosten von knapp 190'000 Franken für das erste Betriebsjahr.

Der Gemeinderat steht derzeit wegen seiner Ausgabenpolitik in der Kritik. So wurde an der Budgetgemeindeversammlung der politischen Gemeinde die zunehmende Verschuldung der Gemeinde thematisiert. Auf Birmensdorf kommen zudem weitere grosse Investitionen zu. So soll 2024 der Neubau des Werkhofs mit Feuerwehrgebäude erfolgen. Wie hoch die Kosten dafür ausfallen werden, ist noch nicht klar. In einer Mitteilung vom November sprach der Gemeinderat im Zusammenhang mit den bevorstehenden Investitionen (Busbahnhof, Werkhof und Schwimmbad) aber von insgesamt 20 Millionen Franken.

Einige ungeklärte Fragen

Was das aktuelle Badi-Projekt anbelangt, ist noch nicht klar, ob es bei den vorgeschlagenen 4,4 Millionen Franken bleiben wird. Die Anlage befindet sich nämlich in einem Gewässerschutzbereich und liegt teilweise in einer Zone mit geringer Gefährdung durch Hochwasser. Ein weiterer Teil liegt in einem Bereich, der bald als Grundwasserschutzzone gelten dürfte. Deshalb schliesst der Gemeinderat nicht aus, «dass von Seiten der Behörden Auflagen ausgesprochen werden, welche zusätzliche Kosten verursachen können».

Im Bericht zur Vorlage heisst es zudem, dass die Gebäude der Badi sowie ihre Umgebung durch die Gemeinde «separat geprüft» würden. Damit steht die Frage im Raum, ob künftig noch mehr Kosten für die Sanierung der Anlage auf die Birmensdorfer zukommen werden. Beantwortet wird diese Frage im Bericht jedenfalls nicht. Ebenso wenig erhält man eine Antwort auf die Frage, wann die Arbeiten umgesetzt werden sollen.

Am Samstag, 23. April, um 9 Uhr orientieren der Gemeinderat und weitere Gemeindevertreter sowie zuständige Ingenieure und der Badmeister in der Badi Geren in Birmensdorf über die Abstimmungsvorlage.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen