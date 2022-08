Birmensdorf Vieles wird neu an der Mühlemattstrasse in Birmensdorf Der Birmensdorfer Gemeinderat hat gebundene Ausgaben von total rund einer halben Million Franken bewilligt. LiZ 17.08.2022, 05.00 Uhr

Im Bild: das Gemeindehaus Birmensdorf. David Egger

Der Gemeinderat Birmensdorf hat entschieden, die Wasserleitung zwischen den Hausnummern 2 und 16 der Mühlemattstrasse zu ersetzen. Die heutige Duktilgussleitung aus dem Jahr 1970 weise eine sehr schlechte Alterungsbeständigkeit auf – häufige Rohrbrüche, das Risiko weiterer Schäden und das Risiko von Betriebsunterbrüchen seien die Folge davon.

Da auch die Strasse selbst am Belag und an den Randabschlüssen in einem schlechten Zustand sei, steht auch diesbezüglich eine Erneuerung an. «Zudem werden für die Verkabelung der Strassenbeleuchtung neue Kabelschutzrohre verlegt. Die Standorte der Kandelaber bleiben bestehen», teilt der Gemeinderat weiter mit.

Der Gemeinderat hat nun gebundene Kosten von rund 227'000 Franken für die Wasserleitung und Kosten von rund 287'000 Franken für die Strasse und die Beleuchtung bewilligt. Zudem hat er die Baumeister- und Rohrlegearbeiten nach Durchführung einer Submission an die beiden Firmen vergeben, die das wirtschaftlich günstigste Angebot eingereicht hatten.

Im östlichen Teil der Mühlemattstrasse, ab der Hausnummer 16, fanden bereits im Jahr 2001 entsprechende Erneuerungsarbeiten statt, hält der Gemeinderat fest.