Birmensdorf Gemeindepräsident Bruno Knecht wurde noch nicht gewählt Mieses Resultat: Der Parteilose hat die Wiederwahl in den Gemeinderat nicht geschafft.

Bruno Knecht (parteilos, noch nicht wiedergewählter Gemeindepräsident von Birmensdorf). Lukas Elser

Wer hätte das erwartet? Bei der Birmensdorfer Gemeinderatswahl 2018 erzielte der parteilose Bruno Knecht ein Glanzresultat und schaffte es erstmals ins Präsidium. Vier Jahre später erzielt er mit 639 Stimmen von allen Bisherigen das mit Abstand schlechteste Resultat. Nur weil der letzte Gemeinderatssitz wegen dem knappen Ausgang noch nicht vergeben wurde, kann er sich Hoffnungen machen auf den zweiten Wahlgang. Auch bei der Präsidiumswahl liegt Knecht klar im Hintertreffen.

Bei der Wahl fürs Präsidium erhielt er 497 Stimmen, sein parteiloser Konkurrent Ernst Brand verpasste das absolute Mehr von 688 Stimmen aber mit seinen 649 Stimmen ebenfalls. Weder für Brand noch für Knecht stimmten 229 Personen. Die Wahlbeteiligung betrug bei beiden Wahlen 37,4 Prozent.

Knecht ist zu Scherzen aufgelegt

Knecht scheint sein Ergebnis am Sonntagnachmittag gelassen zu nehmen. Er lässt sich seinen Frust nicht anmerken. Mit guter Laune kommt er zum ­äusserst dünn besuchten Wahlapéro im Zentrum Brüelmatt. Er sagt aber auch:

«Natürlich muss ich mich jetzt hinterfragen.»

Mit einem brillanten Resultat habe er nicht gerechnet. «Aber dass ich offenbar so viel falsch gemacht habe, dass mich jetzt mehr als die Hälfte der Stimmberechtigten nicht gewählt haben, kommt überraschend. Ich dachte immer, dass es gut läuft in unserer Gemeinde. Aber vielleicht bin ich da zu naiv.»

Ob sein schwaches Ergebnis an seinem forschen Wahlkampfstil lag? Oder an seiner «Teflonhaut, an der alles abprallt», wie politische Widersacher sagen?

«Habe ich eine Teflonhaut?»,

fragt er den Journalisten zurück. «Ich weiss schlicht nicht, wieso mich so viele nicht gewählt haben.» Überrascht über das schlechte Abschneiden von Knecht ist auch Knechts Konkurrent Brand: «Diesen Stimmenunterschied hätte ich nicht erwartet.»

Ob Brands eigener Erfolg auf seinen im Vergleich zu Knecht eher passiven Wahlkampf zurückzuführen ist, wisse er nicht. Das Wahlvolk wollte neue Köpfe, findet Brand. Und durch seine jahrelange Vereinstätigkeit sei er halt etwas bekannter als Knecht. Für Brand ist bereits klar, dass er im zweiten Wahlgang erneut antreten werde, Knecht weiss es noch nicht.

Anja Fenner erreichte das beste Resultat

Mit dem besten Resultat in den Gemeinderat gewählt wurde Anja Fenner (parteilos, bisher, 967 Stimmen). Auf sie ­folgten Ernst Brand (parteilos, bisher, 951), Andreas Bösch (parteilos, neu, 785), Ringo Keller (SVP, bisher, 769) und Gabriela Stampa (parteilos, bisher, 713). Weil alle dahinter das absolute Mehr von 661 Stimmen verpasst haben, muss ein zweiter Wahlgang voraussichtlich am 15. Mai über den letzten regulären Gemeinderatssitz entscheiden.

Anja Fenner (parteilos, bisher) erzielte das beste Resultat. Zvg Ernst Brand (parteilos, bisher). Zvg / Limmattaler Zeitung Andreas Bösch (parteilos, neu). Zvg / Limmattaler Zeitung Ringo Keller (SVP, bisher). Zvg Gabriela Stampa (parteilos, bisher). Zvg Die neue Schulpräsidentin ist Bettina Köhler (parteilos, neu). Zvg

Der siebte Sitz im Gemeinderat gehört von Amtes wegen dem Schulpräsidium. Bei der separaten Wahl für das Präsidium der Primarschulpflege wurde Bettina Köhler (parteilos, neu) mit 851 Stimmen konkurrenzlos gewählt.

Patrick Vogel (FDP, neu). Zvg Thomas Erismann (Mitte, neu). Zvg Kandidaten Birmensdorf Gemeinderat. Wahlen 2022. Zvg Samuel Wenk (SP, neu). Zvg Ursula Bachmann (Grüne, neu). Zvg Mattias Aggeler (SVP, neu). Zvg

Nicht gewählt wurden: Patrick Vogel (FDP, neu, 642 Stimmen), Thomas Erismann (Mitte, neu, 641), Samuel Wenk (SP, neu, 524), Ursula Bachmann (Grüne, neu, 500) und Mattias Aggeler (SVP, neu, 496). Dominik Mahrer (GLP, neu, 172) hatte seine Kandidatur kurz vor der Wahl zurückgezogen.

