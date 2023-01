Birmensdorf: Neujahrsapéro fand wieder im normalen Rahmen statt

Birmensdorf Gemeindepräsident Brand: «Auch dieses Jahr wird uns viele Herausforderungen bescheren» Im Gemeindezentrum Brüelmatt fand am Sonntag der Birmensdorfer Neujahrsapéro statt. Er konnte endlich wieder in gewohntem Rahmen durchgeführt werden. Mattia Wirth 09.01.2023, 16.25 Uhr

Die Young Harmonists Birmensdorf sorgten mit ihrem Konzert für die musikalische Unterhaltung am Birmensdorfer Neujahrsapéro. Mattia Wirth

Auch in Birmensdorf ist das neue Jahr nun offiziell begrüsst worden. Am Sonntag ging der traditionelle Neujahrsapéro im Gemeindezentrum Brüelmatt über die Bühne. Und dies wieder im gewohnten Rahmen wie zuletzt im Jahr 2020. Nachdem der Neujahrsapéro 2021 coronabedingt ausgefallen war, standen letztes Jahr im Gemeindezentrum Brüelmatt von der Gemeinde offerierte Apéro-Sets bereit, die die Bevölkerung abholen konnte.

Eröffnet wurde der Anlass mit einer Ansprache von Gemeindepräsident Ernst Brand (parteilos). Er meinte schmunzelnd: «Danke, dass sie so zahlreich erschienen sind. Sie werden sicherlich vor allem für den Apéro hier sein!» Das Lachen aus dem Publikum liess vermuten, dass er damit nicht völlig daneben lag.

Gemeindepräsidenten Ernst Brand (parteilos) tauschte sich mit den Einwohnerinnen und Einwohnern aus. Mattia Wirth

Nachhaltige Lösungen statt Schnellschüsse

«Auch dieses Jahr wird uns viele Herausforderungen bescheren», fuhr Brand fort über das Coronavirus, den Ukraine-Krieg sowie die Energiekrise. Man habe sich vor einigen Jahren einen drohenden Energiemangel kaum vorstellen können. Zum Glück könne der milde Winter dieses Problem etwas abfedern. Doch die Themen würden uns sicherlich noch lange begleiten. Brand sagte deshalb: «Es braucht nachhaltige Lösungen und keine Schnellschüsse. Darum ist es insbesondere wichtig, dass sich Jung und Alt einander gegenüber aufgeschlossen zeigt.» Lächelnd merkte er an: «Ich zähle mich zu den Alten, obwohl ich wahrscheinlich noch unter dem Altersdurchschnitt in diesem Saal liege.»

Damit spannte Brand den Bogen zu den Young Harmonists Birmensdorf, die die junge Generation vertreten und mit ihrem Auftritt für den musikalischen Teil des Neujahrsapéros sorgten. Die Stücke wurden von Dirigentin Cäcilia Gebhardt, die den Anlass zusammen mit Anita Nägeli organisiert hatte, zwar nicht vorgestellt, doch auch ohne einleitende Erklärung erkannte man sie sofort. Da waren etwa «Y.M.C.A.» von den Village People, der James-Bond-Song «Skyfall», «Eye Of The Tiger» von Survivor oder der Soundtrack von «Pirates Of The Caribbean». Das Publikum genoss die Darbietungen und anschliessenden Apéro sichtlich.