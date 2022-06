Birmensdorf Gemeinde plant Container-Unterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine Weil Birmensdorf keine freien Wohnungen für Flüchtlinge hat, sollen diesen nun Containern zur Verfügung gestellt werden. LiZ 06.06.2022, 17.06 Uhr

Diese Container-Unterkunft für Ukrainerinnen und Ukrainer steht in Bern. Nun schlägt auch Birmensdorf diesen Weg ein. Peter Klaunzer / Keystone

Bis letzte Woche hat Birmensdorf 46 Personen aus der Ukraine aufgenommen, die den Schutzstatus S erhalten haben. Davon seien die meisten bei Privatpersonen untergebracht, teilt die Gemeinde mit. Neun Personen lebten zudem in einer Liegenschaft, die die Gemeinde zur Verfügung gestellt habe. «Weiterhin besteht grosser Handlungsbedarf für weitere Unterbringungsmöglichkeiten, damit die privaten Unterbringungen bei Bedarf abgelöst werden können», schreibt die Gemeinde. Dies sei allerdings eine grosse Herausforderung, da die Gemeinde über keine freien Wohnungen verfügte. Darum werden «nun in einem nächsten Schritt Container-Lösungen geprüft», wie sie schon bei der bisherigen Asylunterkunft umgesetzt wurden. Zudem plant die Gemeinde, einen Halbtag pro Woche das Familienzentrum an der Breitestrasse 13 als Treffpunkt zur Verfügung zu stellen. Hierfür sucht die Gemeinde noch freiwillige Helferinnen und Helfer.