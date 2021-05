Birmensdorf Es grünt nun auch in Birmensdorf – in der Gemeinde politisiert eine neue Ortspartei Seit Mitte März ist die Grüne Partei der Schweiz um einen Ableger reicher. Die neu gegründete Ortspartei Birmensdorf will im Dorf ein verkehrsberuhigtes Zentrum schaffen. Hans-Caspar Kellenberger 19.05.2021, 04.40 Uhr

Sie haben die Birmensdorfer Grünen gegründet: Deborah Langanger, Martin Mähly, Ursula Bachman, Reinhard Walther und Ali Uzdiyen. zvg/Wolfgang Langanger

Neben SVP, FDP, CVP und SP gehen in der Gemeinde Birmensdorf nun auch die Grünen auf Stimmenfang. Am 11. März wurde die Ortspartei Birmensdorf durch Präsidentin Deborah Langanger, Martin Mähly, Ursula Bachman, Reinhard Walther und Ali Uzdiyen neu gegründet, wie es in einer am vergangenen Wochenende verschickten Mitteilung heisst.