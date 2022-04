Birmensdorf Thomas Erismann gegen Patrick Vogel: Sie kämpfen um den letzten Sitz im Gemeinderat Am 15. Mai findet in Birmensdorf der zweite Wahlgang für den Gemeinderat statt. Vieles deutet auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hin. Lukas Elser Jetzt kommentieren 24.04.2022, 15.54 Uhr

Die Birmensdorferinnen und Birmensdorfer wählen am 15. Mai, wer den letzten Gemeinderatssitz erhält: Thomas Erismann von der Mitte (links) oder Patrick Vogel von der FDP (rechts). zvg

Am 15. Mai haben die Birmensdorferinnen und Birmensdorfer nochmals die Wahl: Sie entscheiden beim zweiten Wahlgang der Gesamterneuerungswahlen des Gemeinderats, ob ein 52-jähriger Polizist und Vater von drei Kindern oder ein 36-jähriger, kinderloser, ausgebildeter Gemeindeschreiber den letzten verbliebenen Sitz in der Exekutive erhält.

Nachdem sie beim ersten Wahlgang vom 27. März noch zwischen elf Personen für die sechs regulären Gemeinderatssitze auswählen konnten, hat sich die Auswahl für die Stimmberechtigten nun massiv verkleinert. Nur zwei der insgesamt sechs im ersten Wahlgang am absoluten Mehr gescheiterten Kandidaten stellen sich für den zweiten Wahlgang auf: Thomas Erismann (Mitte, neu) und sein 16 Jahre jüngerer Konkurrent Patrick Vogel (FDP, neu).

Vergleichbare Ausgangslage

Wer von den beiden das bessere Los ziehen wird, ist schwer zu sagen. Ihre Ausgangslage ist ähnlich. Keiner der beiden kann ein politisches Amt in der Gemeinde Birmensdorf vorweisen. Gemeinderäte waren sie trotzdem schon: Erismann während siebeneinhalb Jahren in Fahrwangen, Vogel während dreieinhalb Jahren in Bonstetten. Letzterer war zudem in der Bonstetter Schulpflege aktiv.

Überdies schnitten beide beim ersten Wahlgang praktisch gleich ab. Erismann verpasste das absolute Mehr von 688 Stimmen um 47 Stimmen, Vogel um 46.

Bereits sein vierter Versuch

Im Gegensatz zu Erismann hat Vogel bereits zweimal den Sprung in die Birmensdorfer Exekutive versucht. Zuerst bei den Gesamterneuerungswahlen 2018, als er den Einzug in den Gemeinderat nur knapp verpasst hatte. Das Volk gab damals Ringo Keller (SVP) den Vorzug.

Drei Jahre später versuchte Vogel es nochmals: Doch als es am 13. Juni 2021 um die Ersatzwahl für den Sitz von FDP-Gemeinderätin Annegret Grossen ging, lief es bei ihm noch schlechter als 2018. Vogel teilte das Schicksal seiner beiden einzigen Konkurrenten Anja Fenner (parteilos, neu) und Dominik Mahrer (GLP, neu) und erreichte beim ersten Wahlgang das absolute Mehr nicht.

Zum zweiten Wahlgang trat er gar nicht mehr an, da seine Partei auf den Frauenbonus setzte und ihn für Parteikollegin Nadia Stutz auswechselte. Der Plan der Freisinnigen ging allerdings nicht auf. Das Stimmvolk wählte am 29. August Fenner und nicht Stutz.

Im aktuellen Wahlgang geniesst Vogel die Unterstützung von SVP und Gewerbeverein. Erismann hat nur seine eigene Partei im Rücken. Vogel ist denn auch guter Dinge:

«Die hauchdünn verpasste Wahl zeigt, dass meine Zielsetzungen für die Arbeit im Gemeinderat grundsätzlich gut angekommen sind.»

Erismann hält dagegen:

«Für mich war es überraschend, als doch ziemlich unbekannte Person in dieser Gemeinde, so viele Stimmen zu erhalten.»

Und: «Offenbar konnte ich am Wahlapéro oder in den weiteren persönlichen Gesprächen, die ich zwischenzeitlich geführt habe, meine politische Ausrichtung sowie Einstellungen zu diversen Themen den Leuten näherbringen und sie von mir überzeugen.»

Samuel Wenk und Ursula Bachmann halten Kampf für aussichtslos

Nicht mehr zum zweiten Wahlgang antreten wird der amtierende Gemeindepräsident Bruno Knecht (parteilos). Er hatte das absolute Mehr beim ersten Wahlgang sowohl für den Gemeinderat als auch für das Gemeindepräsidium verpasst. Auch Samuel Wenk (neu), Co-Präsident der SP Limmattal, will nicht mehr kandidieren. Für ihn wäre es aussichtslos gewesen, sagt er:

«Ich habe beim ersten Wahlgang deutlich über 100 Stimmen weniger verzeichnet als Knecht, Vogel und Erismann. Deshalb hat für mich eine Kandidatur für den zweiten Wahlgang keinen Sinn gemacht.»

Wenk erzielte damals 524 Stimmen, Knecht 639 Stimmen, Erismann 641 Stimmen und Vogel 642 Stimmen.

Wie Wenk verzichtet auch Ursula Bachmann (Grün, neu), die im ersten Wahlgang 500 Stimmen erreicht hatte, auf den zweiten Wahlgang. In einem mit Wenk verfassten Leserbrief im Mitteilungsblatt der Gemeinde Birmensdorf heisst es: «Der Abstand zu den besserplatzierten Kandidaten ist zu gross, um im nächsten Durchgang erfolgreich sein zu können.» Mit 496 Stimmen bildete Mattias Aggeler (SVP, neu) im ersten Wahlgang das Schlusslicht. Auch er tritt nicht mehr an. Aber seine Partei unterstützt nun Vogel.

Weniger spannend als der Kampf um den letzten verbliebenen Gemeinderatssitz wird der zweite Wahlgang ums Präsidium werden. Nach Knechts Rückzug steht nun nur noch sein Herausforderer Ernst Brand

(parteilos) zur Auswahl.

