Einzelinitiative ­für Tempo 30 auf der Zürcherstrasse ist gültig

Birmensdorf Einzelinitiative ­für Tempo 30 auf der Zürcherstrasse wurde für gültig erklärt Eine Einzelinitiative verlangt, dass in Birmensdorf auf der Zürcherstrasse – im Abschnitt Post- bis Lielistrasse – Tempo 30 eingeführt wird. Noch dieses Jahr soll die Gemeindeversammlung darüber abstimmen. LiZ 05.09.2022, 05.00 Uhr

Noch sind hier auf der Zürcherstrasse in Birmensdorf 50 km/h erlaubt. Lukas Elser

Die am 8. Juli 2022 eingereichte Einzelinitiative wurde nun vom Birmensdorfer Gemeinderat für gültig erklärt, wie dieser in einer Mitteilung schreibt. Voraussichtlich wird sie der Gemeindeversammlung am 29. November zur Abstimmung unterbreitet, heisst es weiter. Sollte es dort ein Ja geben, hätte der Gemeinderat dann den Auftrag, beim Kanton den Antrag auf Tempo 30 zu stellen. Denn die Zürcherstrasse ist eine Kantonsstrasse, entsprechend hat der Kanton ein Wörtchen mitzureden. Tempo 30 auf der Zürcherstrasse war im Rahmen einer Anfrage bereits ein Thema an der letzten Gemeindeversammlung im Juni.