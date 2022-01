Birmensdorf Ein «Heiligtum» der Holzkooperation ist gefallen – der 250-jährige Baum erhält im Ortsmuseum einen Platz als Zeitzeuge Die älteste Eiche des Ramerenwaldes wurde im September vom Sturm Bernd entwurzelt. Der Stamm blieb beim Sturz ganz und wird nun weiterverwendet. Celia Büchi 1 Kommentar 25.01.2022, 13.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aus dem blumenförmigen Wurzelstock schnitt die Holzkooperation Birmensdorf eine Scheibe heraus, die im Ortsmuseum in der Abteilung Holzwirtschaft einen Platz erhalten wird. zvg

Sie stand schon im Ramerenwald, als die Franzosen diesen während der Französischen Revolution durchstreiften, sie erlebte die Gründung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 1848 und die beiden Weltkriege. Die älteste Eiche des Ramerenwaldes kämpfte sich hoch auf eine Höhe von rund 25 Metern und überstand zahlreiche Unwetter. Bis sie letzten Sommer dem Sturm Bernd zum Opfer fiel, der am 13. Juli 2021 über die Schweiz hinwegzog.

«Er hat sie entwurzelt», sagt Bruno Hutter, Hobbyfotograf und Mitglied der Heimatlichen Vereinigung. Bei anderen Bäumen komme es vor, dass der Stamm breche, aber dafür sei die Eiche mit 1,5 Metern Durchmesser zu dick gewesen.

«Es ist interessant, dass sie umgefallen ist, obwohl sie mitten im Wald stand und durch die umliegenden Bäume eigentlich geschützt war.»

Und wieso gerade Bernd sie erwischt habe, nachdem die beiden Stürme Lothar und Vivian ihr nichts anhaben gekonnt hätten, wisse er nicht.

Allein der Stamm wiegt zehn Tonnen

«Wenigstens trug der Stamm keinen Schaden davon», sagt Remo Stierli, Präsident der Holzkorporation Birmensdorf. So könne der Baum noch gebraucht werden. Er habe auf Boden der Holzkorporation gestanden und sei für sie eine Art «Heiligtum» gewesen. «Wir haben nicht viele so alte Bäume im Ramerenwald.» Dank des Försters des Forstreviers Limmattal Süd, Roland Helfenberger, der alles in die Wege geleitet habe, könne der Stamm in Regensdorf an der Wertholzsubmission versteigert werden, sagt Stierli. Aus den oberen Teilen werde ein Schreiner Möbel machen und die dünneren Äste der mächtigen Baumkrone würden zu Brennholz und Holzschnitzeln.

Der ungefähr 1,5 Meter dicke Stamm der Eiche blieb beim Sturz ganz. zvg Die rund 25 Meter hohe Eiche schlug bei ihrem Sturz eine Schneise in den Wald. zvg Der Stamm des 250-jährigen Riesen wird in Regensdorf versteigert. zvg Für den späteren Abtransport wurde der Stamm an den Strassenrand gebracht. zvg Albert Wey, Kurator und Restaurator des Ortsmuseums Birmensdorf, bereitete eine Baumscheibe für den ungefähr zwei Jahre langen Trocknungsprozess vor. zvg Bisher konnten bei der Eiche 256 Jahresringe gezählt werden. Sie werden im Museum der Verortung geschichtlicher Ereignisse dienen. zvg

Dafür hat die Garfor, eine Gruppe der Holzkorporation, die Eiche Mitte Dezember verkleinert. Sie hätten zwei Tage gebraucht und Spezialmaschinen zur Bergung organisieren müssen, sagt Stierli. Denn allein der Stamm des 25 Meter hohen Riesen wiege rund zehn Tonnen. Der ganze Baum sei um einiges schwerer.

«Es war sicher etwas einmaliges. Das erlebt man einmal oder zweimal pro Generation.»

Stierli ist aber froh, dass die Holzkorporation die Sache nun abschliessen konnte. Der Sturm Bernd habe nämlich noch weit mehr Schaden angerichtet.

Auch für die Heimatliche Vereinigung und das Ortsmuseum steht noch Arbeit an. Aus dem sonst nicht verwendbaren Wurzelstock wurde eine rund 40 Zentimeter dicke Scheibe geschnitten, die einen Platz im Ortsmuseum in der Abteilung Holzwirtschaft erhalten soll. «Wir wollen die Zeitzeugin der Nachwelt erhalten», sagt Hutter von der Heimatkundlichen Vereinigung. Es sei ein wunderschönes Stück. «Es sieht fast aus wie eine Blume.»

Zwei Jahre muss das Holz trocknen

Bis die Scheibe der Eiche im Museum bewundert werden kann, müssen sich die Besucherinnen und Besucher aber noch etwas gedulden. Denn bevor das Stück präpariert werden könne, müsse es zuerst rund zwei Jahre getrocknet werden, sagt Albert Wey, Kurator des Ortsmuseums. «Dann werden wir die Scheibe planieren, fein schleifen und mit Hartöl imprägnieren.» Für die Ausstellung sollten schliesslich die mittlerweile 256 gezählten Jahresringe mit Daten wichtiger geschichtlicher Ereignisse versehen werden, sagt Wey.

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen