Birmensdorf Dreifachsporthalle Birmensdorf: So sieht das Siegerprojekt aus Das Gewinnerteam aus dem Projektwettbewerb für das neue Sportgebäude im Zentrum steht fest. Lukas Elser Jetzt kommentieren 18.03.2022, 00.01 Uhr

Links das Brüelmatt-Schulhaus, rechts die geplante Dreifachsporthalle in Birmensdorf. Zvg

Die Planung für die neue Dreifachsporthalle im Zentrum von Birmensdorf ist einen Schritt weiter. Der Architekturwettbewerb für das Vorhaben ist abgeschlossen und ein Sieger steht fest: Die Jury aus Vertretern der Sekundarschule Birmensdorf-Aesch, der Politischen Gemeinde und der Primarschule Birmensdorf sowie Fachleuten aus dem Bausektor hat das Projekt der Graf Biscioni Architekten aus Winterthur und des Landschaftsarchitekten Lorenz Eugster aus Zürich zum Sieger erkoren. Insgesamt waren neun Vorschläge eingereicht worden.

Nicht grösser als umliegende Gebäude

Das neue Gebäude der Sekundarschule Birmensdorf-Aesch soll zwischen dem Sekundarschulhaus Brüelmatt, der Dorfstrasse und der Strasse Am Wasser zu stehen kommen. Dieser Standort ist auch ziemlich nahe an den Primarschulgebäuden. Der Neubau ist in den Boden versetzt, sodass die Halle auf dem Niveau des 1. Untergeschosses liegt. Das soll verhindern, dass der voluminöse Bau die umgebenden Schulgebäude überragt.

Auf der Ostseite des Gebäudes, über dem Pausenplatz, ist ein Vordach geplant. Im Inneren soll es ein Foyer mit einem Kiosk geben. Damit die Sonne das teilverglaste Gebäude nicht allzu sehr aufheizt, soll die Westfassade begrünt werden. Das Projekt sieht zwischen Schulhaus Brüelmatt und Sporthalle einen Kiesplatz mit Bäumen und Sitzbänkchen vor. Geplant ist auch eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach sowie eine Regenretentionsanlage. Damit wird voraussichtlich also auch das Dach teilweise begrünt.

Auf Sporthallen-Niveau zwischen der Reppisch und der Halle ist eine Tiefgarage geplant. Zu dieser soll man über die Stallikonerstrasse gelangen. Wie die Schule bereits zu einem früheren Zeitpunkt informierte, sind hier bis zu 60 öffentliche Parkplätze möglich. Über dieser Tiefgarage respektive zwischen Reppisch und Halle stellen sich die Projektverfasser eine parkähnliche Anlage mit einem neuen Allwetterplatz vor.

Aussensportfläche wird kleiner

Der alte Allwetterplatz muss dem Projekt weichen. Denn die Anlage ist so geplant, dass sie einen Teil des heute bestehenden Allwetterplatzes und der Spielwiese einnimmt. Diese wird durch den erwähnten neuen Allwetterplatz nördlich der Halle ersetzt. Insgesamt wird die Aussensportfläche etwas kleiner ausfallen als heute. Dafür soll es in der Halle eine Sportfläche von knapp 1400 Quadratmeter geben. Die Halle soll auch von Primarschule und Vereinen genutzt werden können.

Da sich das Projekt noch in einer frühen Planungsphase befindet, ist noch vieles offen, unter anderem auch, was künftig mit der Strasse Am Wasser passieren wird – und wie sich dies auf die Verkehrssituation auswirken könnte. Ursprünglich hiess es, dass die Strasse im Rahmen des Projekts aufgehoben werden soll.

Das Projekt soll total 19 Millionen Franken kosten

Die Gemeindeversammlung der Sekundarschule Birmensdorf-Aesch hatte am 8. Dezember 2020 einen 400’000-Franken-Kredit für den Architekturwettbewerb zur Ausarbeitung eines Projekts für eine Dreifachsporthalle genehmigt.

Die Baukosten für die Sporthalle belaufen sich gemäss Schätzung der Schule auf 15,5 Millionen Franken. Wenn ein konkretes Bauprojekt vorliegt, wird es voraussichtlich zu einer Volksabstimmung darüber kommen. Über die Tiefgarage, die zusätzliche 3,5 Millionen Franken kosten soll, soll es eine separate Abstimmung geben.

Der Baubeginn für die Halle soll im ersten Quartal 2025 erfolgen und das neue Gebäude soll im Sommer 2026 bezogen werden können. Was mit der alten Turnhalle Brüelmatt passiert, ist noch nicht klar. Sicher ist nur, dass das Gebäude saniert werden muss. Die Arbeiten dafür sind auf Sommer 2027 geplant.

Die neun für den Projektwettbewerb eingereichten Vorhaben sind vom 23. März bis 5. April werktags jeweils von 17 bis 19 Uhr im Schulhaus Brüelmatt 1 in Birmensdorf ausgestellt.

